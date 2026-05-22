『エンジェルズオンライン グローバル』カプーコラボを正式発表。事前登録で限定アイテム「カプーの卵」をプレゼント！！
ユーザージョイ・テクノロジーが開発・運営する2DファンタジーMMORPG『エンジェルズオンライン グローバル』は、2026年6月24日(水)に全世界同時サービス開始が決定したことを公式発表しました。
正式リリース日が近づき、世界中のプレイヤーの期待が高まる中、運営チームは台湾の大人気IP「Bugcat Capoo」(日訳：カプー)との特別コラボレーション企画もあわせて公開しました。
カプーの魅力を詰め込んだ数多くのコラボ限定アイテムは、正式サービス開始と同時にゲーム内へ登場するため、ぜひご期待ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage1】
【カプーコラボ PV ：https://youtu.be/u-LG7A_d73I】
今回の「Bugcat Capoo」コラボでは、カプーをテーマにした限定アイテムが多数用意されております。
全身衣装、特製リュック、専用エモーション、チャットスキン、機甲＆乗り物、バッジなど、さまざまなコラボアイテムが登場するほか、多くのプレイヤーから期待が寄せられているペットの卵の「カプーの卵」も実装されるため、ぜひチェックしてみましょう。
限定アイテム「カプーの卵」は、『エンジェルズオンライン グローバル』をSteamのウィッシュリストに追加することで、無料で獲得できます。
孵化・育成後、カプーはプレイヤーと共に戦い、エデン大陸での新たな冒険をサポートします。6月24日の正式サービス開始後には、全てのコラボ内容を体験できるため、自分だけのプレイスタイルで冒険をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage2】
◆グローバルCBT開催間近！多数のアップデート要素を先行体験しよう～
『エンジェルズオンライン グローバル』のグローバルクローズドβテスト（CBT）は、2026年5月29日（金）から6月1日（月）まで開催予定です。
プレイヤーの皆さまには、グローバル版向けに最適化された各種新機能をいち早く体験していただけるほか、「多言語対応即時翻訳機能」など世界中のプレイヤーとリアルタイムで交流できるボーダーレスなコミュニケーション体験をお楽しみいただけます。
▼CBT参加登録はこちら！
https://userjoy.net/CBT_SignUp_JP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage3】
さらに、ゲームシステム面でも多数の新要素が登場いたします。ダンジョン攻略中にさまざまな衣装アイテムを直接獲得が可能となることで、冒険の楽しさがより向上しています。
また、新システム「衣装分解・融合」では、衣装を自由に分解・変換でき、コレクション性を楽しみながらキャラクターの戦闘力を強化することも可能です。
加えて、今回のCBTでは「アイテムバッグ」の拡張により、冒険中のアイテム整理の負担が大幅に軽減されます。そのほか、「クエストナビゲーション」や「ギルド検索」など、利便性を高める新機能も追加され、より快適なプレイ環境を提供いたします。
5月29日（金）から6月1日（月）のCBT期間中、多彩なコンテンツを先行体験いただけますので、この機会にぜひご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage4】
◆グローバル事前登録受付中、限定報酬を手に入れるチャンス！
正式サービス開始およびCBT開催を目前に控え、『エンジェルズオンライン グローバル』の事前登録は現在も受付中です。まだ事前登録をお済みでない方は、ぜひこの機会に公式サイトよりご登録ください。正式サービス開始後には、豪華限定報酬をお受け取りいただけます。
また今後も、さらなるイベント情報やゲーム内容を順次公開予定です。
『エンジェルズオンライン グローバル』の全世界展開に向け、最新情報やアップデート内容は公式SNSにて随時発信してまいります。
▼「エンジェルズオンライン グローバル」公式コミュニティ
公式サイト：https://aog.userjoy.com/
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/4018020/
Facebookファンページ： https://www.facebook.com/aog.userjoy
CBT参加登録：https://userjoy.net/CBT_SignUp_JP
公式Discordサーバー：https://discord.gg/j7t9ypVeps
X公式アカウント：https://x.com/AOG_JPN
▼製品概要
タイトル ： 『エンジェルズオンライン グローバル』
プラットフォーム ： 公式サイト、Steam
ジャンル：MMORPG
販売価格：無料
権利表記：
(C)USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage5】
配信元企業：USERJOY Technology Co.,Ltd.
正式リリース日が近づき、世界中のプレイヤーの期待が高まる中、運営チームは台湾の大人気IP「Bugcat Capoo」(日訳：カプー)との特別コラボレーション企画もあわせて公開しました。
カプーの魅力を詰め込んだ数多くのコラボ限定アイテムは、正式サービス開始と同時にゲーム内へ登場するため、ぜひご期待ください。
【カプーコラボ PV ：https://youtu.be/u-LG7A_d73I】
今回の「Bugcat Capoo」コラボでは、カプーをテーマにした限定アイテムが多数用意されております。
全身衣装、特製リュック、専用エモーション、チャットスキン、機甲＆乗り物、バッジなど、さまざまなコラボアイテムが登場するほか、多くのプレイヤーから期待が寄せられているペットの卵の「カプーの卵」も実装されるため、ぜひチェックしてみましょう。
限定アイテム「カプーの卵」は、『エンジェルズオンライン グローバル』をSteamのウィッシュリストに追加することで、無料で獲得できます。
孵化・育成後、カプーはプレイヤーと共に戦い、エデン大陸での新たな冒険をサポートします。6月24日の正式サービス開始後には、全てのコラボ内容を体験できるため、自分だけのプレイスタイルで冒険をお楽しみください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage2】
◆グローバルCBT開催間近！多数のアップデート要素を先行体験しよう～
『エンジェルズオンライン グローバル』のグローバルクローズドβテスト（CBT）は、2026年5月29日（金）から6月1日（月）まで開催予定です。
プレイヤーの皆さまには、グローバル版向けに最適化された各種新機能をいち早く体験していただけるほか、「多言語対応即時翻訳機能」など世界中のプレイヤーとリアルタイムで交流できるボーダーレスなコミュニケーション体験をお楽しみいただけます。
▼CBT参加登録はこちら！
https://userjoy.net/CBT_SignUp_JP
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage3】
さらに、ゲームシステム面でも多数の新要素が登場いたします。ダンジョン攻略中にさまざまな衣装アイテムを直接獲得が可能となることで、冒険の楽しさがより向上しています。
また、新システム「衣装分解・融合」では、衣装を自由に分解・変換でき、コレクション性を楽しみながらキャラクターの戦闘力を強化することも可能です。
加えて、今回のCBTでは「アイテムバッグ」の拡張により、冒険中のアイテム整理の負担が大幅に軽減されます。そのほか、「クエストナビゲーション」や「ギルド検索」など、利便性を高める新機能も追加され、より快適なプレイ環境を提供いたします。
5月29日（金）から6月1日（月）のCBT期間中、多彩なコンテンツを先行体験いただけますので、この機会にぜひご参加ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage4】
◆グローバル事前登録受付中、限定報酬を手に入れるチャンス！
正式サービス開始およびCBT開催を目前に控え、『エンジェルズオンライン グローバル』の事前登録は現在も受付中です。まだ事前登録をお済みでない方は、ぜひこの機会に公式サイトよりご登録ください。正式サービス開始後には、豪華限定報酬をお受け取りいただけます。
また今後も、さらなるイベント情報やゲーム内容を順次公開予定です。
『エンジェルズオンライン グローバル』の全世界展開に向け、最新情報やアップデート内容は公式SNSにて随時発信してまいります。
▼「エンジェルズオンライン グローバル」公式コミュニティ
公式サイト：https://aog.userjoy.com/
Steamページ：https://store.steampowered.com/app/4018020/
Facebookファンページ： https://www.facebook.com/aog.userjoy
CBT参加登録：https://userjoy.net/CBT_SignUp_JP
公式Discordサーバー：https://discord.gg/j7t9ypVeps
X公式アカウント：https://x.com/AOG_JPN
▼製品概要
タイトル ： 『エンジェルズオンライン グローバル』
プラットフォーム ： 公式サイト、Steam
ジャンル：MMORPG
販売価格：無料
権利表記：
(C)USERJOY Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349724/images/bodyimage5】
配信元企業：USERJOY Technology Co.,Ltd.
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