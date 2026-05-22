ドライブレコーダーの録画データは復元可能？データ復旧・復元方法を解説
万が一の交通事故やあおり運転、駐車監視時のいたずらなど、ドライバーの身を守るための必須アイテムとなった「ドライブレコーダー（ドラレコ）」。
しかし、「事故の衝撃でSDカードが破損した」「必要な録画データが上書きされて消えてしまった」「間違ってフォーマット（初期化）してしまった」というトラブルは後を絶ちません。
結論から言うと、ドライブレコーダーの録画データは適切な方法をとれば復元できる可能性が十分にあります！
本記事では、ドラレコのデータが消えてしまう主な原因と、消えた録画データを安全かつ確実に復元する方法を分かりやすく解説します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」は定期的にアップデートが行われています。2026年5月21日にリリースされた最新版では、ドライブレコーダーのデータ復旧に対応できました。
Tenorshare 4DDiGの公式サイト：https://x.gd/lH2bi
1. ドライブレコーダーの録画データが消える・見られない原因
ドラレコの映像が消えたり、再生できなくなったりする原因には、主に以下の4つが挙げられます。
● 自動上書き機能による消失： ドライブレコーダーは通常、SDカードの容量がいっぱいになると古いデータから順番に自動で上書き録画します。事故時の衝撃録画フォルダ（イベント録画）以外は、放置するとすぐに消えてしまいます。
● 誤操作による削除やフォーマット： パソコンやドラレコ本体の操作ミスで、必要なフォルダを丸ごと削除したり、SDカードを初期化（フォーマット）してしまったりするケースです。
● 録画中のSDカード強制引き抜き： 録画が完全に終了していない状態でSDカードを抜くと、ファイル構造が破損し、「ファイルが開けません」「破損したデータ」として認識されなくなります。
●SDカード自体の寿命やファイルシステム異常： ドラレコ用のMicroSDカードは常に書き込みが行われるため、非常に消耗が激しい消耗品です。経年劣化によってデータが読み込めなくなることがあります。
併せて読む：USBメモリの寿命は何年？寿命チェックと保管方法を解説：https://x.gd/iqgVM
2. データが消えたときに絶対にやってはいけないこと（注意点）
データ復元率を極限まで高めるために、異変に気付いた時点で必ず以下の2点を徹底してください。
すぐにドライブレコーダーの電源を切り、SDカードを抜く
電源を入れたままにしていると、新しい走行映像がどんどん上書きされ、消えたデータの領域が完全に塗りつぶされてしまいます。上書きされてしまうと、どんな専門業者でも復元は不可能になります。
「エラーチェック」や「再フォーマット」の要求に応じない
パソコンにSDカードを接続した際、「フォーマットしてください」などのポップアップが出ることがあります。ここで指示に従ってしまうと、データ復旧の難易度が上がってしまいます。
併せて読む：SDカードで「フォーマットする必要があります」のエラー表示を修正する方法：https://x.gd/5aw3r
3. ドライブレコーダーの録画データを復元する方法
消えてしまったドラレコの映像（MP4、MOV、AVIなど）を復元するには、専門のデータ復旧ソフトを使用するのが最も手軽で確実な方法です。
しかし、「事故の衝撃でSDカードが破損した」「必要な録画データが上書きされて消えてしまった」「間違ってフォーマット（初期化）してしまった」というトラブルは後を絶ちません。
結論から言うと、ドライブレコーダーの録画データは適切な方法をとれば復元できる可能性が十分にあります！
本記事では、ドラレコのデータが消えてしまう主な原因と、消えた録画データを安全かつ確実に復元する方法を分かりやすく解説します。
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「Tenorshare 4DDiG」は定期的にアップデートが行われています。2026年5月21日にリリースされた最新版では、ドライブレコーダーのデータ復旧に対応できました。
Tenorshare 4DDiGの公式サイト：https://x.gd/lH2bi
1. ドライブレコーダーの録画データが消える・見られない原因
ドラレコの映像が消えたり、再生できなくなったりする原因には、主に以下の4つが挙げられます。
● 自動上書き機能による消失： ドライブレコーダーは通常、SDカードの容量がいっぱいになると古いデータから順番に自動で上書き録画します。事故時の衝撃録画フォルダ（イベント録画）以外は、放置するとすぐに消えてしまいます。
● 誤操作による削除やフォーマット： パソコンやドラレコ本体の操作ミスで、必要なフォルダを丸ごと削除したり、SDカードを初期化（フォーマット）してしまったりするケースです。
● 録画中のSDカード強制引き抜き： 録画が完全に終了していない状態でSDカードを抜くと、ファイル構造が破損し、「ファイルが開けません」「破損したデータ」として認識されなくなります。
●SDカード自体の寿命やファイルシステム異常： ドラレコ用のMicroSDカードは常に書き込みが行われるため、非常に消耗が激しい消耗品です。経年劣化によってデータが読み込めなくなることがあります。
併せて読む：USBメモリの寿命は何年？寿命チェックと保管方法を解説：https://x.gd/iqgVM
2. データが消えたときに絶対にやってはいけないこと（注意点）
データ復元率を極限まで高めるために、異変に気付いた時点で必ず以下の2点を徹底してください。
すぐにドライブレコーダーの電源を切り、SDカードを抜く
電源を入れたままにしていると、新しい走行映像がどんどん上書きされ、消えたデータの領域が完全に塗りつぶされてしまいます。上書きされてしまうと、どんな専門業者でも復元は不可能になります。
「エラーチェック」や「再フォーマット」の要求に応じない
パソコンにSDカードを接続した際、「フォーマットしてください」などのポップアップが出ることがあります。ここで指示に従ってしまうと、データ復旧の難易度が上がってしまいます。
併せて読む：SDカードで「フォーマットする必要があります」のエラー表示を修正する方法：https://x.gd/5aw3r
3. ドライブレコーダーの録画データを復元する方法
消えてしまったドラレコの映像（MP4、MOV、AVIなど）を復元するには、専門のデータ復旧ソフトを使用するのが最も手軽で確実な方法です。