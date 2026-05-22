Audiencerate、リッカルド・ファッブリが最高技術責任者に就任、中小企業・メディア代理店向けプラットフォームのAI主導フェーズが始動

2021年にHavas Groupに買収されたNohupの共同創業者で元マネージング・パートナーのリッカルド・ファッブリが、ファースト・パーティー・データとサード・パーティー・データを統合し、AudiencerateがPostelおよびMicrosoftと共同でイタリアの中小企業向けに提供するプラットフォーム、ならびに世界のメディア代理店向けDV360オファリングを備えたプラットフォームの双方を支えるAIインフラの開発を主導。

ロンドンおよびミラノ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界でも数少ないGoogle認定カスタマー・マッチ・アップロード・パートナーの1社で、Microsoft IP Co-sell認定およびMACC Eligibleステータスを有するAudiencerate Ltdは、リッカルド・ファッブリを最高技術責任者（CTO）に任命したことを発表しました。今回の任命は、AudiencerateがPostelおよびMicrosoftと共同でイタリアの中小企業向けに提供するプラットフォームと、Google DV360と連携したメディア代理店およびデータ・プロバイダー向けデータ・プラットフォームという、2つのプラットフォームにおける拡大フェーズの始まりを示すものです。両プラットフォームはいずれも、AIと機械学習を通じてファースト・パーティー・データとサード・パーティー・データをネイティブに活用するモデルへと進化しています。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260519393876/ja/

Riccardo Fabbri, Chief Technology Officer of Audiencerate Ltd. Co-founder and former managing partner of Nohup, recognized by the Financial Times among Europe's leading firms in the sector (2021 and 2022) and acquired by the Havas Group in August 2021. Leads the AI-driven phase of Audiencerate's independent Customer Match infrastructure.

デジタル変革に携わってきた20年の経歴

ファッブリは、ソフトウエア開発とクラウド・アーキテクチャーの分野で20年超にわたり培ってきた経験をAudiencerateで生かします。同氏は2004年にクラウド・ネイティブ開発を専門とするデジタル・コンサルティング会社Nohupを共同創業し、その主導の下、同社は2年連続（2021年、2022年）でFinancial Timesにより欧州の同分野の有力企業として評価されました。2021年8月、NohupはHavas Groupに買収され、ミラノ、トリノ、ウーディネを拠点とする30人のプロフェッショナルがHavas CXに加わりました。ファッブリの歩みを特徴づけるのは、エンジニアリングにおける厳密さ、プライバシーへの配慮、メディア運用ワークフローに関する深い知見であり、これはAI Act、GDPR、イタリア消費法典という欧州の法規制枠組みの中で不可欠な強みとなります。

中小企業とメディア代理店に向けたAI主導の飛躍

ファッブリのリーダーシップの下、Audiencerateは2つの並行する領域で展開を加速します。中小企業向けでは、AIと機械学習により、継続的なモデル学習、予測モデリング（プロペンシティ・スコアリング、ルックアライク、CLV）、予算および入札管理の自己最適化が可能になります。メディア代理店向けでは、広告主のファースト・パーティー・データが、サード・パーティー・シグナルで強化されたルックアライク・モデルとプロペンシティ・モデルの起点となります。その結果、1Pの関連性と3Pのスケールを兼ね備え、プライバシー要件に準拠し、Cookieエコシステムの進化にも対応したオーディエンスが形成されます。

関係者のコメント

Audiencerate社長のジャンルカ・レオッタは次のように述べています。「リッカルドの加入は、欠けていた最後のピースです。同氏は、Nohupを欧州におけるエグジットへと導き、国際的なメディア代理店の世界を内側から経験し、Audiencerateの成長軌道を支える技術的な構造を正確に理解している、技術者であり起業家でもある人物です。これは、このプロジェクトに対してAudiencerateが一貫して持ち続けてきた資産面および産業面のビジョンに沿う、長期的な選択です。」

リッカルド・ファッブリは次のように述べています。「Audiencerateは長年にわたり、GoogleとMicrosoft双方のエコシステムにネイティブなデータ・プロバイダーとしての地位を確立し、独自の技術資産を築いてきました。これは、ごく少数の企業しか持ち得ない認証とパートナーシップに支えられたものです。このプロジェクトは挑戦的であると同時に、刺激的でもあります。一方では、PostelおよびMicrosoftを通じて、このインフラを数百万社に上るイタリアの中小企業に届けます。もう一方では、メディア代理店とともに20年にわたって培ってきた経験を生かし、DV360オファリングを進化させます。トレーディング・デスクには、ファースト・パーティー・データとサード・パーティー・データを高度に融合するモデルが必要です。同時に、市場がかつてのようには認めなくなった利益率を回復するため、自動化とスケールの追求も欠かせません。これは、創業者および起業家としての私の歩みに深く響き合うエンジニアリング上の挑戦です。」

Postel, the MadTech platform for Italian SMEs powered by Audiencerate and distributed through the Poste Italiane built on Microsoft Azure, ISV Co-sell certified and MACC-eligible channel (left) and Audiencerate's DMP for media agencies and data providers (right), a Google DV360 Customer Match Partner, ISO 27001 certified.

Audiencerateについて

Audiencerate Ltdはロンドンに本社を置き、イタリアと米国に拠点を有し、データ・アクティベーション、オーディエンス・インテリジェンス、AI主導のマーケティングを専門としています。同社は、Googleカスタマー・マッチ・アップロード・パートナー（2025年12月）、2012年からのGoogleデータ・プロバイダーであり、Microsoft IP Co-sell EligibleおよびMACC Eligibleのステータスを有しています。NEXIは、同社のイタリアにおける代表的なエンタープライズ・クライアントです。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260519393876/ja/

Contacts

Media contact:

press@audiencerate.com · www.audiencerate.com

Source: Audiencerate Ltd





