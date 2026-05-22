「におい・味・外観」の感覚を数値化。 官能評価の属人化を解消する「五感デジタル化・受託分析サービス」を大幅拡充して提供開始

「におい・味・外観」の感覚を数値化。 官能評価の属人化を解消する「五感デジタル化・受託分析サービス」を大幅拡充して提供開始