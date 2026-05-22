株式会社ペンギン（本社：北海道札幌市、代表：高山 英之）が運営する、北海道産小麦の焼きたてパンで人気の『ペンギンベーカリー』のサテライトブランド『ペンギンベーカリーCoco（ココ）』は、2026年5月29日（金）に九州エリア初の店舗『ペンギンベーカリーCoco西中洲店』をオープンいたします。

■ペンギンベーカリーCoco西中洲店 店舗概要 【住 所】〒810-0003 福岡県福岡市中央区春吉3丁目12－36 【営業時間】5/29(金)のオープン日は11:00～19:00 5/30(土)より11:00～19:00 ※当日分のパンが無くなり次第、終了 【駐 車 場】なし

福岡・西中洲で出会う、北海道産小麦の幸せなパン

福岡市中央区・春吉は、福岡最大の歓楽街「中洲」と福岡最大の商業エリアである「天神」に挟まれているエリアです。お食事を終えた二軒目などに多く使われる飲食店や宿泊施設が集まり、地元住民に加え観光客やビジネス利用者も行き交う福岡有数のエリアです。 様々なお客様が行き交うこの場所で、ペンギンベーカリーCoco西中洲店は、お客様と北海道産小麦のおいしいパンとの幸せな出会いの場をつくってまいります。お近くにお寄りの際はぜひ、お立ち寄りください。

ペンギンベーカリーCocoとは…

ココで出会う。毎日の小さな幸せ。

『ペンギンベーカリー』は、これまで郊外型のベーカリーを主に展開してまいりましたが、『ペンギンベーカリーCoco』は、「もっと沢山のお客様に北海道産小麦のおいしいパンを食べてほしい」という想いから工房を飛び出して、もっと身軽に、柔軟に、様々な場所で展開する、販売に特化したサテライトブランドです。 ココに来たら、きっとお気に入りのパンが見つかる。この場所が、沢山のお客様とおいしいパンとの幸せな出会いの場となる事を願い、ブランド名を『ペンギンベーカリーCoco（ココ）』といたしました。 また、北海道の方言で、愛らしい動物の子どもの事を「コッコ」と言います。まだまだ、よちよち歩きのペンギンですが、小さな１歩をひとつずつ積み重ね、日本全国に北海道産小麦のおいしいパンを広げてまいります。

ペンギンベーカリーCoco西中洲店のおすすめ商品はコチラ！

累計販売個数500万個突破※1！ カレーパングランプリ®で最高金賞を受賞した ペンギンベーカリー自慢の「日本一のカレーパン※２」

・【2024・2025年最高金賞】北海道産牛のカレーパンフォンデュ 税込380円 ・【2020・2022年最高金賞】海老カレーパンフォンデュ 税込380円 ・【2021年最高金賞】カレーパンフォンデュ 税込330円 サクサクの衣の中から特製カレールーとチーズフォンデュがとろけ出す『カレーパンフォンデュ』。カレールーに甘エビオイルを加え、プリプリの海老が丸ごと入った『海老カレーパンフォンデュ』。そして、じっくりと煮込んだホロホロと柔らかい北海道産の牛肉を贅沢に詰め込んだ『北海道産牛のカレーパンフォンデュ』。 いずれもカレーパングランプリ®で全国の数あるカレーパンの中から日本一に選ばれた自慢のカレーパンです。

※1「カレーパンフォンデュ」「海老カレーパンフォンデュ」「北海道産牛のカレーパンフォンデュ」の合計販売数（2026年5月現在） ※2 日本カレーパン協会主催（ https://currypan.jp/gp ）が主催するカレーパングランプリにおいて、2020・2022年度バラエティ部門で「海老カレーパンフォンデュ」が、2021年度東日本揚げカレーパン部門で「カレーパンフォンデュ」が、2024年度チーズカレーパン部門で「北海道産牛のカレーパンフォンデュ」がそれぞれ最高金賞を受賞し、日本一に輝きました。

北海道バターの香りがたまらない！食感と風味にこだわったメロンパン

ペンギンメロンパン 税込220円 外側はカリカリ！内側はふんわりとした北海道産小麦のメロンパン。カリッと焼きあがった表面に、さらにひと手間をかけ、ゆっくりと溶かした北海道バターをたっぷりかけて仕上げていくので、ひと口食べるたびにバターの香りがお口の中に広がります。

なめらかクリームあふれる、至福のシュークリーム

北海道プレミアムシュー 税込380円 北海道生乳（乳脂肪35％）を使用した、ふんわりなめらかなクリームをたっぷり詰め込んだ贅沢シュークリーム。ひと口食べれば、まるでクリームそのものを味わっているような濃厚な味わい。

会社情報

[代 表] 高山 英之 [本 社] 〒004-0866北海道札幌市清田区北野６条５丁目6－30 ペンギンビル２F [東京支社] 〒170-6010 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 10F [電話番号] 本社：011⁻375⁻7774 東京支社：03-5928-5035 [メールアドレス] info@penguinbakery.com ホームページ https://www.penguinbakery.com/ Facebook https://www.facebook.com/pengiuinbakerycafe.official/ Instagram https://www.instagram.com/penguin_bakerycafe.official/ X https://x.com/penguinhokkaido

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