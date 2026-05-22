2026年、建築業界では「ウッド・チェンジ(木材利用の促進)」が加速し、単なる意匠性だけでなく、居住者の健康やパフォーマンスに与える影響が重視されています。ヤマガタヤ産業株式会社(本社：岐阜県羽島郡岐南町、代表取締役社長：吉田芳治)が展開する、木の端材から生まれたエコ塗り壁『Mokkun(モックン)』は、最新の共同研究成果に基づき、木の香りが持つ「機能性」を最大限に引き出した空間づくりを提案します。





Mokkun(モックン)： http://www.mokkun.jp





東京駅(JR東海)直上のワークスペース「EXPRESS WORK」様 静岡県ブランド材「富士ヒノキ」白チップタイプにてご当地Mokkun施工





■最新の研究成果：木の香りが脳と心に届く理由

これまでの岐阜大学 名誉教授 光永徹先生との共同研究および検証により、Mokkunがもたらす環境には以下の効果があることが示唆されています。





ストレス抑制と記憶障害へのアプローチ：

Mokkunの香りを吸入することで、生理的なリラックス効果が得られ、ストレスが抑制されることが確認されています。さらに、マウス実験においてアルツハイマー型認知症を含む記憶障害の改善に寄与する可能性を示すデータ(※1)が得られており、介護施設や医療機関、また集中力が求められるオフィス環境での活用が期待されています。





香りが導く「質の高い睡眠(快眠)」：

木の香りに含まれる成分の鎮静作用により、入眠を促し、睡眠の質を向上させることが期待できます。Mokkunは、壁紙を替えるように手軽に施工でき、空間全体を木の香りで包み込むことで、都市部にいながら森林浴をしているような快眠環境を創出します。





作業効率に貢献：

オフィス等での作業効率のアップによる生産性向上に期待ができる。





マウス実験「木の香りで記憶障害が改善するのか」









■『Mokkun』が提供する「安心」と「機能」の両立

未利用資源の有効活用：

プレカット工場などで発生する端材を主原料として活用。本来廃棄されるはずの木材を有効活用することで、焼却処分に伴うCO2排出を削減、限られた森林資源のカスケード利用(多段階利用)を促進します。





不燃認定による幅広い適応性：

主成分が木材でありながら、国土交通省の不燃認定を取得。住宅はもちろん、厳しい内装制限があるオフィスビル、公共施設、店舗などでも「木の空間」を安全に構築可能です。





優れた調湿・消臭・抗菌性能：

木材を微粉砕することで表面積を最大化。板材を上回る吸放湿性能で結露を抑制し、アンモニア等の不快な臭いも即座に消臭。さらに黄色ブドウ球菌等への抗菌効果も備え、衛生的な空間を保ちます。





岐阜県の木育施設「ぎふ木遊館」様 スギ無垢バーク施工

岐阜県の商社オフィス ヒノキ無垢チップタイプ施工

埼玉県福祉施設 ヒノキ無垢チップタイプ施工





■今後の展望：地域と共に、すべての人に健やかな空間を

Mokkunは現在、一部の志を同じくするパートナー企業と共に、地域材を活用した取り組みも進めています。自然の恵みを科学の視点で捉え直し、安心・安全な素材(※2)にこだわることで、子育て世代から高齢者まで、すべての人に健やかな暮らしを届けてまいります。









※1：2020年 岐阜大学 名誉教授 光永徹氏とヤマガタヤ産業株式会社の共同研究実験データ(実験報告書 モックンがScopolamine誘導性記憶障害マウスに及ぼす影響)より。

※2：防カビ剤配合タイプも、安全性を考慮したSIAA(抗菌製品技術協議会)対象製品を使用しています。









【会社概要】

会社名 ： ヤマガタヤ産業株式会社

所在地 ： 岐阜県羽島郡岐南町みやまち1-3

代表者 ： 吉田芳治

設立 ： 1918年

URL ： http://ymg-s.co.jp

事業内容： 木材・建築資材流通





ヤマガタヤ産業株式会社は創業以来100年にわたり、木材ひとすじで歩んできました。時代の流れに合わせて「木の美しさを伝え、木で人々の暮らしを快適にする」ことを使命に、原木・製材・構造材・内装材・造作材・特殊材・銘木・家具と、木にかかわることはすべてご提案する、木材のトータルソリューションを展開しています。