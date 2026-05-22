ヤマガタヤ産業株式会社(本社：岐阜県羽島郡岐南町、代表取締役社長：吉田芳治)と太平ハウジング株式会社は、岐阜県産材を活用したトレーラー型ハウス「GF-BASE(ジーエフベース)」を開発しました。





本製品は「森の空間をどこへでも運ぶ」をコンセプトに、木質空間とモビリティを融合した新しい空間ソリューションです。オフィス・宿泊・店舗・教育・災害支援など、多様な用途に対応し、新たな市場創出と地域材活用の推進を目指します。





トレーラー型ハウスイメージ





■開発背景

近年、テレワークやワーケーションの普及、アウトドア需要の拡大により、柔軟に設置できる空間へのニーズが高まっています。

また、トレーラー型ハウスは建築確認申請不要(条件付き)や減価償却の短さなど、法人にとって導入メリットが大きい点も注目されています。

一方で、既存製品には「内装が人工的」「日本の気候に合わない」といった課題がありました。









■商品コンセプト「MORI-bility」

GF-BASEは「MORI(森)× Mobility(移動性)＝MORI-bility」というコンセプトのもと開発されました。

木の温もり・香り・調湿性能を活かした「本物の木の空間」を、必要な場所へ届けます。









■商品の特長

1. 岐阜県産材を贅沢に使用

地域材の活用により、環境配慮と地域経済に貢献。





2. “呼吸する空間”

木の塗り壁や無垢材により、調湿・消臭・リラックス効果を実現。





3. 高品質な居住性能

断熱性能等級6相当の高断熱仕様。





4. 高い移動性

車両扱いのため、設置・移動・再利用が容易。





5. カスタマイズ自由度

用途に応じて仕様変更が可能









■用途展開(シリーズ)

・WORK(オフィス・サテライト拠点)

・STAY(宿泊・グランピング)

・SHOP(店舗・ポップアップ)

・LEARN(教育施設)

・RELIEF(災害支援)

・HOBBY(趣味空間)





店舗用途イメージ





災害支援用途イメージ





■災害時の活用

従来の仮設住宅に比べ

・設置：数時間～数日

・移動：可能

・再利用：可能

という特徴を持ち、被災者の心理的ケアにも寄与する木質空間を提供します。









■今後の展開

・プロトタイプ製作

・展示・体験イベント

・法人・自治体への導入提案

を通じて市場展開を進めます。









■商品概要

商品名： GF-BASE

構造 ： シャーシ＋木造枠組壁構法

サイズ： 約6m

主材 ： 岐阜県産材

用途 ： オフィス、宿泊、店舗、教育、災害支援など









■会社概要

会社名 ： ヤマガタヤ産業株式会社

所在地 ： 岐阜県羽島郡岐南町みやまち1-3

代表者 ： 吉田 芳治

設立 ： 1918年

URL ： https://ymg-s.co.jp/

事業内容： 木材・建築資材流通





ヤマガタヤ産業株式会社は創業以来100年にわたり、木材ひとすじで歩んできました。時代の流れに合わせて「木の美しさを伝え、木で人々の暮らしを快適にする」ことを使命に、原木・製材・構造材・内装材・造作材・特殊材・銘木・家具と、木にかかわることはすべてご提案する、木材のトータルソリューションを展開しています。