日本およびアジア諸国でブライダルリング専門店を展開するプリモグローバルホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野直樹）は、マレーシアの首都クアラルンプールに位置する「SEIBU The Exchange TRX」において、マレーシア１号店となる「I-PRIMO SEIBU The Exchange TRX」を6月5日（金）にオープンいたします。









































◆東南アジアの成長市場・マレーシアへの進出

マレーシアは人口約3,400万人（※１）、年間婚姻組数約19万組（※２）を有しており、シンガポールに隣接しながら、優れたコスト競争力、安定した経済基盤、充実したインフラを備えています。また、

近年は世帯所得の上昇を背景に中間層・高所得層の拡大が見られており、購買力の向上に伴うブライダルジュエリー市場の拡大が期待されます。

（※１）マレーシア人口（2025年）：マレーシア統計局

（※２）マレーシア婚姻組数（2023年）：マレーシア統計局

◆外資系高級ブランドが集まる商業施設「SEIBU The Exchange TRX」

「SEIBU The Exchange TRX」は、クアラルンプール中心部の国際金融センターに位置する大型商業施設「The Exchange TRX」内に出店するラグジュアリー百貨店です。

都市部における安定した婚姻需要を背景に、高付加価値なブライダルジュエリーを志向する顧客層との親和性が高く、外資系高級ブランドと比較検討しながら購買が行われる環境にあることから、「I-PRIMO（アイプリモ）」のブランド認知および価値の向上において最適な出店先と判断しました。

◆コメント：プリモグローバルホールディングス株式会社 代表取締役社長 澤野 直樹

当社では2007年10月に海外展開1号店として台湾に進出してから、2012年に香港、2016年に中国本土、2022年にシンガポール、そして今回のマレーシアと出店地域を拡大しており、引き続き継続的な海外出店を行うことにより更なる躍進を目指してまいります。

アイプリモブランドの「日本基準の高い商品品質」はもちろん、「きめ細やかなサービス・おもてなし」を通じた「一生の記念となるお買い物」を、海外のお客様にも広く提供してまいります。





◆「I-PRIMO SEIBU The Exchange TRX」の店舗概要

所在地 ：SEIBU, The Exchange TRX, Lifestyle Quarter, Level G, Lot GF01000,

Tun Razak Exchange, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia

営業時間：10:00～22:00

定休日 ：無休（※「SEIBU The Exchange TRX」の営業日に準じます）

アクセス：MRT Tun Razak Exchange駅直結

URL ：https://iprimo.my/





◆ブライダルリング専門店「I-PRIMO」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/





◆会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4階

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：135店舗（日本国内87店舗、台湾16店舗、香港５店舗、

中国本土26店舗、シンガポール1店舗） ※2026年5月22日現在

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ：https://www.primoghd.co.jp/ja/index.html



