音楽・アート・フード・人がゆるやかに混ざり合う「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」9月27日開催！
合同会社プルーブライフは、音楽・アート・フード・カルチャーが交差するビーチサイドフェスティバル「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」を、2026年9月27日(日)に千葉ポートパーク(千葉県千葉市)にて開催いたします。
2015年よりスタートした「Nuts Party」は、今年で記念すべき10回目を迎えます。
海辺という開放的なロケーションの中で、音楽ライブやアートコンテンツ、多彩なフード、マーケットなどを通じて、“人とカルチャーが自然につながる場”をテーマとして開催してまいりました。
出演アーティストや出店情報などの詳細は、今後公式SNS・公式サイトにて順次発表いたします。
【公式HP】 https://www.nuts-party.jp/
【Instagram】 https://www.instagram.com/nutspartychiba/
【YouTube】 https://www.youtube.com/watch?v=oqjeVrMEVus
＜開催概要＞
イベント名 ：Beachside Art Festival Nuts Party 2026
開催期間 ：2026年9月27日(日) 10:30～19:00
チケット料金：大人券｜前売\2,000(当日\2,500)(税込)
小人券(小・中学生)｜\500(ナッツくじ付き)(税込)
SPECIAL THANKS｜\5,000(税込)
※「アートを身近に」という活動にご賛同いただいた支援金は、今後の活動費として活用させていただきます。
開催場所 ：千葉ポートパーク(千葉県千葉市中央区中央港1丁目10)
電話番号 ：043-244-5111
【主催】合同会社プルーブライフ
【運営】企画/運営 Nuts Party 実行委員会
＜過去開催の様子＞
●記念すべき10回目！ナッツパーティとは？
2015年から千葉ポートパークで開催しています。音楽だけでなく、フードキッチンカーやマルシェ、グラフィックアート、子ども向けワークショップなどを組み合わせたイベントで、音楽・食・アートを横断した新しいフェスの形を目指しています。
過去開催では約3,500人が来場し、千葉の海辺の公園を舞台に地域の事業者やアーティストとともにイベントを作り上げてきました。
2025開催風景 千葉ポートパーク
●会場を盛り上げてくれるアーティストライブ！
これまでの音楽ライブでは、「スチャダラパー」「bird」「韻シスト」「NakamuraEmi」「Michael Kaneko」など、ジャンルを越えて支持を集める実力派アーティストが出演。海辺のロケーションと心地よくリンクするライブパフォーマンスが、多くの来場者を魅了してきました。毎年多くの人々が集うコンテンツとなっています。
音楽ライブも開催します
●お腹が空いたらフードエリアへ！
海風を感じながら、フードも楽しもう。
登録台数3,900台を超えるキッチンカープラットフォーム「KITCHENCAR'S JAPAN」プロデュースによるフードエリアでは、個性豊かなキッチンカーが並び、グルメ・ドリンク・アルコールドリンクまで幅広くラインナップ。
キッチンカーグルメが楽しめます
＜主催、合同会社プルーブライフについて＞
合同会社プルーブライフは、「食×エンターテインメント」を軸に、飲食・移動販売・イベント・デザイン・ITの5事業部を展開する多角経営企業です。
キッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR'S JAPAN(KCJ)」を運営し、現在の登録台数は3,900台を超えるなど、国内最大級のプラットフォームへと成長しています。
また、自社でキッチンカー3台・固定店舗2店舗を運営し、飲食店および移動販売事業、イベント企画・運営、ケータリングサービス、ブランドサポート、地域創生事業など、幅広い領域で事業を展開しています。
さらに、音響・映像設備を搭載したステージトラックの運営も行っており、全国各地のフェスティバルや地域イベント、企業プロモーションへのレンタルにも対応。
リアルとデジタルを融合させた独自の事業展開により、“食を通じた新たな体験価値”を創出し続けています。現在は年商2億円規模へと成長し、キッチンカー業界を牽引する存在として事業拡大を続けています。
運営する店舗にて。合同会社prove LiFEのメンバー
【会社概要】
社名 ： 合同会社prove LiFE
本社所在地： 千葉市中央区登戸1-10-12 登戸ビルB1F
設立年月日： 2014年6月20日
資本金 ： 100万円
従業員数 ： 23名
HP ： https://www.prove-life.jp/