合同会社プルーブライフは、音楽・アート・フード・カルチャーが交差するビーチサイドフェスティバル「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」を、2026年9月27日(日)に千葉ポートパーク(千葉県千葉市)にて開催いたします。





2015年よりスタートした「Nuts Party」は、今年で記念すべき10回目を迎えます。

海辺という開放的なロケーションの中で、音楽ライブやアートコンテンツ、多彩なフード、マーケットなどを通じて、“人とカルチャーが自然につながる場”をテーマとして開催してまいりました。

出演アーティストや出店情報などの詳細は、今後公式SNS・公式サイトにて順次発表いたします。





【公式HP】 https://www.nuts-party.jp/

【Instagram】 https://www.instagram.com/nutspartychiba/

【YouTube】 https://www.youtube.com/watch?v=oqjeVrMEVus









＜開催概要＞

イベント名 ：Beachside Art Festival Nuts Party 2026

開催期間 ：2026年9月27日(日) 10:30～19:00

チケット料金：大人券｜前売\2,000(当日\2,500)(税込)

小人券(小・中学生)｜\500(ナッツくじ付き)(税込)

SPECIAL THANKS｜\5,000(税込)

※「アートを身近に」という活動にご賛同いただいた支援金は、今後の活動費として活用させていただきます。

開催場所 ：千葉ポートパーク(千葉県千葉市中央区中央港1丁目10)

電話番号 ：043-244-5111

【主催】合同会社プルーブライフ

【運営】企画/運営 Nuts Party 実行委員会









＜過去開催の様子＞

●記念すべき10回目！ナッツパーティとは？

2015年から千葉ポートパークで開催しています。音楽だけでなく、フードキッチンカーやマルシェ、グラフィックアート、子ども向けワークショップなどを組み合わせたイベントで、音楽・食・アートを横断した新しいフェスの形を目指しています。

過去開催では約3,500人が来場し、千葉の海辺の公園を舞台に地域の事業者やアーティストとともにイベントを作り上げてきました。





2025開催風景 千葉ポートパーク





●会場を盛り上げてくれるアーティストライブ！

これまでの音楽ライブでは、「スチャダラパー」「bird」「韻シスト」「NakamuraEmi」「Michael Kaneko」など、ジャンルを越えて支持を集める実力派アーティストが出演。海辺のロケーションと心地よくリンクするライブパフォーマンスが、多くの来場者を魅了してきました。毎年多くの人々が集うコンテンツとなっています。





音楽ライブも開催します





●お腹が空いたらフードエリアへ！

海風を感じながら、フードも楽しもう。

登録台数3,900台を超えるキッチンカープラットフォーム「KITCHENCAR'S JAPAN」プロデュースによるフードエリアでは、個性豊かなキッチンカーが並び、グルメ・ドリンク・アルコールドリンクまで幅広くラインナップ。





キッチンカーグルメが楽しめます





＜主催、合同会社プルーブライフについて＞

合同会社プルーブライフは、「食×エンターテインメント」を軸に、飲食・移動販売・イベント・デザイン・ITの5事業部を展開する多角経営企業です。

キッチンカー専用ポータルサイト「KITCHENCAR'S JAPAN(KCJ)」を運営し、現在の登録台数は3,900台を超えるなど、国内最大級のプラットフォームへと成長しています。

また、自社でキッチンカー3台・固定店舗2店舗を運営し、飲食店および移動販売事業、イベント企画・運営、ケータリングサービス、ブランドサポート、地域創生事業など、幅広い領域で事業を展開しています。

さらに、音響・映像設備を搭載したステージトラックの運営も行っており、全国各地のフェスティバルや地域イベント、企業プロモーションへのレンタルにも対応。

リアルとデジタルを融合させた独自の事業展開により、“食を通じた新たな体験価値”を創出し続けています。現在は年商2億円規模へと成長し、キッチンカー業界を牽引する存在として事業拡大を続けています。





運営する店舗にて。合同会社prove LiFEのメンバー





【会社概要】

社名 ： 合同会社prove LiFE

本社所在地： 千葉市中央区登戸1-10-12 登戸ビルB1F

設立年月日： 2014年6月20日

資本金 ： 100万円

従業員数 ： 23名

HP ： https://www.prove-life.jp/