株式会社サイクロンジョー( https://www.cyclonejoe.com/ )は、累計発行部数8,500万部の大人気連載漫画『キン肉マン』をテーマにしたフィギュアシリーズ『KUFC』(キン肉マンアルティメットファイター コレクション)より、“すべてはあのお方のために！！”、作中でも屈指の人気超人である“悪魔将軍”の名シーンをテーマに、“悪魔将軍”ヒストリーとして7種類の“悪魔将軍”を“復活祭”としてリリースいたします。また同じく、KUFCシリーズで最初に発売された超人である“キン肉マンソルジャー”の、グラデーション等の彩色にこだわったハイグレードバージョン【“悪魔将軍”復活祭 受注アソート】を、サイクロンジョー直販にて2026年5月22日(金)20:00～からご予約を開始します。





悪魔将軍 復活祭 受注アソート





悪魔将軍 復活祭 main





悪魔将軍 復活祭 購入特典





ご予約開始：2026年5月22日(金)20:00～

予約サイト：サイクロンジョー直販 https://www.cyclonejoe.com/

サイクロンジョー BASE店 https://cyclonejoe.thebase.in/





▼商品のさらに詳しい情報はこちら

http://blog.livedoor.jp/cyclone_joe/archives/30033232.html





“悪魔将軍 復活祭”では、作品内において屈指の人気超人“悪魔将軍”のルーツを辿り、“悪魔将軍”ヒストリーとしてシーンを切り取り、完璧超人始祖編での復活になぞらえ、決定版となる悪魔将軍に焦点を当てご予約開始いたします。

“悪魔将軍 復活祭 受注アソート”では現在発売されている“悪魔将軍 1.0”の造形と異なり、新規金型の新製品をリリースいたします。





新製品のラインナップは、悪魔将軍 完璧超人始祖編でストロング・ザ・武道とのエアーズロックで行われた最終決戦の激闘を再現した“KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド”、読者の応募超人「バイキングマン」をデザインの原型とし、『週刊少年ジャンプ』1983年9号の悪魔将軍初登場時にはさらに改変され登場、その翌週、ゆでたまご先生によって現在のデザインへと変更されたことにより、1話限りの初期登場バージョンとなった「KUFC 48 バイキングマン 原作」、黄金のマスク編での最終話となる“死闘のかなた！！”で黄金のマスクであるゴールドマンはスグルに敗れた際に正義超人の友情に感服し、シルバーマン、銀のマスクと融合し、全ての傷ついた超人たちを復活させた、金銀合体マスクである“KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver.”、さらには悪魔将軍 1.0から新たに原型を見直し、直近の完璧超人始祖編のマスクの作画を再現した“KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作”をメインラインとして今回は種類を絞り、5種の新製品をリリースします！また、“復活祭”にちなんでKUFCシリーズ初の超人キン肉マンソルジャーを、彩色にこだわり、グラデーションを入れ“KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver.”で新製品としてリリースいたします。









1. KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド





『なぜだ』

『なぜ…お前は』

『私の奥義を受けながら

なお立ち上がってくることができるのだ』





『ゴールドマン！』





『貴様だけは…

この私が…私が





なんとかしてやらねばいかぬのだ！』





JANコード ： 4573521316470

商品名 ： KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2026年9月25日より順次出荷予定

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2783

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/144520461





4573521316470 KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド PT01





4573521316470 KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド PT02





2. KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト





『受けて立とう 悪魔将軍として超人閻魔 貴様の奥義を！』





JANコード ： 4573521316913

商品名 ： KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編

ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト

売価(税込)： 16,990円

発売 ： 2026年9月25日より順次出荷予定

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2817

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/144521800





4573521316913 KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト PT01





4573521316913 KUFC 47 悪魔将軍 原作 完璧超人始祖編 ダメージヘッド 硬度10# ロンズデーライト PT02





3. KUFC 48 バイキングマン 原作

読者の応募超人「バイキングマン」がデザインの原型となっており、『週刊少年ジャンプ』1983年9号の初登場時はそれをさらに改変した姿となっていましたが、ゆでたまご先生が、翌週から同じくバイキングマンをベースにしつつも異なる現行のデザインに変更されました。まさに一話限りの幻の悪魔将軍の初期登場Ver.です。





『悪魔超人最後の刺客 悪魔将軍！』





JANコード ： 4573521316487

商品名 ： KUFC 48 バイキングマン 原作

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2026年9月25日より順次出荷予定

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2784

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/144394680





4573521316487 KUFC 48 バイキングマン 原作 PT01





4573521316487 KUFC 48 バイキングマン 原作 PT02





4. KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver.

KUFC49番目の超人は“完璧のマスク”！ファンの間では金銀マスクとも呼ばれる『戦闘のマスク』である黄金のマスクと『平和のマスク』である銀のマスクが合体したマスクです。





『黄金のマスクと銀のマスク

この2つをわかつものに禍あり―――』





『しかし このふたつのマスクをわかつことは

もう だれにもできない―――』





JANコード ： 4573521316494

商品名 ： KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver.

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2026年9月25日より順次出荷予定

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2785

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/144520757





4573521316494 KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver. PT01





4573521316494 KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク Ver. PT02





5. KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作

キン肉マンジャンプコミックス 46巻表紙の作画を参考に、さらにブラッシュアップしてゆでたまご中井先生作画の完璧超人始祖編の悪魔将軍の頭部に近づけました。キン肉マン46巻 73話 故郷・聖なる完璧の山(モン=サン=パルフェ)へ！！の巻での超人墓場【聖なる完璧の山(モン=サン=パルフェ)】に進攻する悪魔将軍を製品化。





『久しぶりよのう』

『ここに来るのは』





『何万年ぶりのことだろうか…』





『あの時と何も変わらぬ』





JANコード ： 4573521316524

商品名 ： KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作

売価(税込)： 13,990円

発売 ： 2026年9月25日より順次出荷予定

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2787

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/144394084





4573521316524 KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作 PT02





4573521316524 KUFC 47 悪魔将軍 1.5 原作 PT01





6. KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver.

“復活祭”にちなんでKUFCシリーズ初の超人キン肉マンソルジャーを、彩色にこだわり、グラデーションを入れ“KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver.”で新製品としてリリース。





『その男、厚情につき！！』





JANコード ： 4573521316807

商品名 ： KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver.

売価(税込)： 16,990円

発売 ： 2026年9月25日より順次出荷予定

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2798

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/144522497





4573521316807 KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver. PT02





4573521316807 KUFC 02 キン肉マンソルジャー 原作 ハイグレード 戦士の帰還 Ver. PT01





“KUFC プレミアムグレード”シリーズ

美しいメッキ塗装を施し“プレミアムグレード”としてラインナップ。









7. KUFC 03 悪魔将軍 原作 クロームメッキ プレミアムグレード





『理念…か 確かに昔はそうだったな

だがかつて崇高だったきさまの理念は今やただの怨念へと成り果てている

“完璧”という名の怨念にな』









JANコード ： 4573521315886

商品名 ： KUFC 03 悪魔将軍 原作 クロームメッキ プレミアムグレード

売価(税込)： 42,900円

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2726

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/144751616





4573521315886 KUFC 03 悪魔将軍 原作 クロームメッキ プレミアムグレード





8. KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド メッキ プレミアムグレード





『そ…そんなバカな！この超人界にわたしのヨロイの硬度をこえるパワーの超人が

いたなんて！』





『わたしは超人界では不可能といわれていた硬度10の

ダイヤモンド・パワーをもつ ただひとりの超人だーーーっ！！』





JANコード ： 4573521315879

商品名 ： KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド メッキ プレミアムグレード

売価(税込)： 42,900円

予約URL ： サイクロンジョー本店

https://www.cyclonejoe.com/products/detail/2824

サイクロンジョーBASE店

https://cyclonejoe.thebase.in/items/144751541





4573521315879 KUFC 03 悪魔将軍 原作 ダイヤモンド メッキ プレミアムグレード





以下仕様は同様です。

【仕様】

サイズ ：全高約160mm

素材 ：ソフビ製(PVC)

仕様 ：彩色済み完成品、ウィンドウサック箱入り

注意 ：製造上、彩色などに個体差が生じる場合がございます。

対象年齢 ：15歳以上。幼児の手の届かない場所に保管してください。

生産最終加工地：中国

著作 ：(C)ゆでたまご









■豪華購入キャンペーン





悪魔将軍 復活祭 購入特典





“悪魔将軍 復活祭”の開催を記念して2体購入で“キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイ”、3体購入で“キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ”、5体購入で“KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！！ Ver.”がもらえる豪華購入特典キャンペーンを実施いたします。





1. キャンペーン対象アイテム

お得な購入特典がもらえる豪華キャンペーンは、KUFCシリーズ(但しキンコレを除く彩色版)のソフビフィギュアすべてを対象とさせていただきます。





【特記事項】

メッキ商品【プレミアムグレード】の購入に関しては1体購入で2体分としてカウントさせていただきます。





2. キャンペーン詳細

今回KUFC初心者向けに下記プライスイベントを新規に設けました！





●豪華購入キャンペーン(1) 2 BUY 1 GET FREE キャンペーン

2026年5月22日(金)20:00～の特別セールにて、期間中、1会計でKUFC商品を2個ご購入でキンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイをプレゼント！





キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイ が登場！





『いい 技だった よくやった… ゴールドマン』





4573521306921 キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイ





JANコード ：4573521306921

商品名 ：キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイ

サイズ ：全高約160mm

素材 ：ソフビ製(PVC)

仕様 ：彩色済み、デザインヘッダー付き袋入り

注意 ：製造上、彩色などに個体差が生じる場合がございます。

対象年齢 ：15歳以上。幼児の手の届かない場所に保管してください。

生産最終加工地：中国

著作 ：(C)ゆでたまご





【注意事項】

・キャンペーンはサイクロンジョー本店、BASE店のみで開催します。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替でご用意する予定です。

・上記特典は2026年9月25日(金)より分納手配の予定です。





●豪華購入キャンペーン(2) 3 BUY 2 GET FREE キャンペーン

2026年5月22日(金)20:00～の特別セールにて、1会計でKUFC商品を3個ご購入でキンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ、キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイをプレゼント！





キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイが登場！





『地獄の悪魔騎士 NO.1 スニゲーター！！』





4573521316883 キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ





JANコード ：4573521316883

商品名 ：キンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ

サイズ ：全高約160mm

素材 ：ソフビ製(PVC)

仕様 ：彩色済み完成品、デザインヘッダー付き袋入り

注意 ：製造上、彩色などに個体差が生じる場合がございます。

対象年齢 ：15歳以上。幼児の手の届かない場所に保管してください。

生産最終加工地：中国

著作 ：(C)ゆでたまご





【注意事項】

・キャンペーンはサイクロンジョー本店、BASE店のみで開催します。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替でご用意する予定です。

・上記特典は2026年10月30日(金)より分納手配の予定です。





●豪華購入キャンペーン(3) 5 BUY 3 GET FREE キャンペーン

2026年5月22日(金)20:00～の特別セールにて、1会計でKUFC商品を5個ご購入で、KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！！ Ver.とキンコレ 50 スニゲーター 原作 黄金のマスク編 金 ゴールドアイ、キンコレ 25 ザ・マン 原作 金 シルバーアイの3点をプレゼント！





KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！！ Ver.

が登場！





『よみがえれ！！永遠のパワー』





4573521316814 KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！！ Ver.





JANコード ：4573521316814

商品名 ：KUFC 49 悪魔将軍 原作 完璧のマスク 死闘のかなた…！！ Ver.

サイズ ：全高約160mm

素材 ：ソフビ製(PVC)

仕様 ：彩色済み完成品、ウィンドウサック箱入り

注意 ：製造上、彩色などに個体差が生じる場合がございます。

対象年齢 ：15歳以上。幼児の手の届かない場所に保管してください。

生産最終加工地：中国

著作 ：(C)ゆでたまご





【注意事項】

・キャンペーンはサイクロンジョー本店、BASE店のみで開催します。

・キャンペーンは特典がなくなり次第予告なく終了することがあります。

・キャンペーン景品は後日物販で販売することもあります。

・万一完売の場合は相当の特典を代替でご用意する予定です。

・上記特典は2026年9月25日(金)より分納手配の予定です。









■注意事項(必ずご一読ください)

【重要】予約商品のお支払いに関して

当商品は当システムの決済の有効期限の都合上、【前入金】となります。銀行振込みの場合は、購入後5日以内の前入金、クレジットカードの場合は即時決済となります。なお、クレジットカードの引落し日は、各クレジットカード会社の締め日、支払日をご確認下さい。何卒ご理解の上、ご購入お願いします。

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■商品のお届け予定日、発売日はあくまで目安ですので予告なくお届け日が前後する場合がありますので予めご了承ください。

■本製品の対象年齢は15歳以上となります。

■一部造形や彩色の仕様が変更する場合がございます。

■掲載されている画像と実際の製品は若干、彩色などイメージが異なる場合があります。

■パーツ表面の合わせ目が気になる場合はドライヤーで5分程度温めてから市販の瞬間接着剤などをご使用ください。

■本製品はPVC製品の為、変形している場合は商品が収まるサイズの箱(ダンボールなど)に入れ、ドライヤーで5分程度全体を温めください。

■本製品を温める際はその場を絶対に離れず火災事故や火傷等に十分ご注意ください。

■変質、変形の原因になりますので、高温多湿を避け直射日光のあたらない場所に保管してください。









【会社概要】

商号 ： 株式会社サイクロンジョー

代表者 ： 代表取締役 高橋 正人

所在地 ： 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-3-19 BASE高円寺 302

設立 ： 2023年12月