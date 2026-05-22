L&Lライブリーライフ株式会社（本社：東京都立川市）は、“コードレスなのに、妥協しない。”をコンセプトに開発した新型コードレスブラシアイロンを、2026年5月より発売いたします。 近年、コードレスヘアアイロン市場は拡大を続けている一方で、 「使いたい時に充電が切れている」 「コードレスだと温度が弱い」 「何度も髪をとかさないとまとまらない」 「バッテリー搭載で本体が重い」 といった、“コードレスならでは”の使用ストレスも多く挙げられていました。 特に、忙しい朝や外出前のシーンでは、「すぐ使いたいのに使えない」という不満が、ユーザー課題として顕在化しています。 こうした背景を受け同社では、“毎日、もっとストレスなく使えるヘアアイロン”を目指し、 充電性能・加熱性能・携帯性・安全性を見直した新モデルを開発。

■ 「コードレス＝不便」を変える、新発想のヘアアイロン

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一般的なコードレスヘアアイロンは、「バッテリー容量が小さく、使用時間が短い」「途中で充電が切れてしまう」といった課題がありました。 本製品では、6400mAhの大容量バッテリーを搭載。 コードレスながら最大約80分使用可能で、忙しい朝のスタイリングはもちろん、旅行や外出先でも安心して使用できます。 さらに、PD/QC3.0急速充電に対応。 30W以上の対応アダプターに接続することで、充電しながらそのまま使用できる“ハイブリッド給電設計”を採用しました。 これにより、万が一充電が切れてしまった場合でも、その場ですぐに使用を継続できる仕様となっています。 同社では、この“大容量バッテリー”と“充電しながら使える設計”を組み合わせることで、従来のコードレスヘアアイロンに多かった「使いたい時に使えない」というストレスの軽減を目指したとしています。

■ 大容量なのに、約232g。毎日持ち歩ける軽量設計

大容量コードレスヘアアイロンは、「重くて腕が疲れる」「バッグに入れるとかさばる」といった携帯性の課題もありました。 本製品では、6400mAhの大容量バッテリーを内蔵しながら、本体重量約232gの軽量設計を実現。 女性の手にもなじみやすいスリムボディを採用し、長時間使用時の負担軽減にも配慮しました。 また、コンパクトサイズで持ち運びしやすく、通勤・通学・旅行・出張など、さまざまなシーンで活用できます。

■ MCHヒーター採用で、一度でまとまりやすい髪へ

コードレスモデルでは、「温度が上がるまで時間がかかる」「熱が弱く、何度も髪を通す必要がある」といった不満も多く挙げられていました。 本製品には、サロン機器にも採用されるMCHヒーターを搭載。電源ONから約70秒でスタンバイ完了、忙しい朝でもスムーズにスタイリングが可能です。 さらに、熱補償性能に優れたMCHヒーターにより、使用中も熱ムラを抑えながら均一に熱を伝達。 何度も髪をとかさなくても、自然にまとまりやすいストレートスタイルを実現します。

■ 2億級マイナスイオン搭載。広がり・パサつきを抑え、指通りなめらかに

ヘアアイロン使用後の「パサつき」や「乾燥感」を気にする声も多い中、本製品では高濃度マイナスイオン機能を搭載。 使用中に放出されるイオンが髪表面を整え、乾燥や摩擦による広がり・浮き毛を抑制します。 特に湿気によるうねりや、冬場の静電気が気になるシーンでも、毛先までまとまりやすく、指通りのよい質感へ導きます。 “伸ばすだけ”ではなく、“髪を美しく見せる仕上がり”にもこだわった設計です。

■ 毎日使うものだから、“安心設計”にもこだわり

高温で使用する美容家電だからこそ、同社では“使いやすさ”だけでなく“安心感”にも注力。 本製品には、 ・約20分自動電源OFF機能 ・バッグ内での誤作動を防ぐ凹みボタン設計 ・やけどしにくいU字型ブラシ構造 ・外側梳歯が熱くなりにくい安心設計 ・使用後すぐ収納できる耐熱ポーチ ・PSE認証取得済み など、日常使いを想定した安全設計を採用しています。 特に、前髪や根元など顔まわりのスタイリング時でも、熱が直接肌に触れにくい構造にすることで、ヘアアイロン初心者でも使いやすい仕様を目指したとしています。

■ 製品概要

商品名：FY-H168 Portable Brush Iron 発売日：2026年5月 カラー：ブラック / ピンク 重量：約232g 温度設定：160℃ / 180℃ / 200℃ バッテリー容量：6400mAh 充電方式：USB Type-C（PD/QC3.0対応） 付属品：本体 / Type-C to Type-Cケーブル*1m / 耐熱収納ポーチ / ヘアクリップ*2 / 日本語取扱説明書

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会社概要

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L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/