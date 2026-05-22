結婚相談所マリーミー(運営：株式会社エムエスピー、本社：東京都渋谷区、代表：植草美幸)は、当社が運営するファッションブランド「Marry me」が、ジェイアール名古屋タカシマヤにて、東京以外で初となるポップアップストアを、2026年5月27日(水)～6月2日(火)に開催することを発表いたします。





「Marry me」は、「もっとも煌めく自分を映し出す」をブランドコンセプトにし、「恋愛・婚活のためのファッション」を提案しているファッションブランドです。スタイルが良く見えるシルエットでありながら、エレガントさもあるデザインで、良質な素材の洋服を取り揃えています。





2025年7月に表参道で開催した初のポップアップストアは、開店前から行列を作っていただき、大好評にて終了しました。今回は東京以外の場所での初のイベントとなり、ブランドの責任者兼イメージモデルの植草れいあが連日来場し、商品販売・新作先行受注を行います。2026年SSの新作アイテムや、ポップアップ限定カラーなど多数の商品をご用意しており、ご購入いただいた方は、植草れいあとの写真撮影も可能です。また時間限定で、マリーミーの代表である植草美幸も来場し、店頭にて皆様をお迎えいたします。





【アパレルブランドMarry me】 https://marryme-official.stores.jp/

【結婚相談所マリーミー】 https://marrymeweb.com/





植草れいあ





■ポップアップストア概要

開催日 ： 2026年5月27日(水)～6月2日(火)

開催時間 ： 10時～20時 ※最終日のみ18時閉場

開催場所 ： ジェイアール名古屋タカシマヤ 5階 イベントスポット

アクセス ： https://www.jr-takashimaya.co.jp/access/

質問・お問い合わせ： fashion@msp-reia.com





【結婚相談所マリーミー代表：植草美幸 来場予定時間】

(1) 2026年5月30日(土)19時～20時

(2) 2026年5月31日(日)11時～14時









◆「Marry me」 責任者兼イメージモデル：植草れいあ(うえくさ・れいあ) 経歴

恋愛・婚活ファッションアドバイザー。結婚相談所マリーミー代表の植草美幸の長女。

学生時代より、母親が運営するマリーミーにてアルバイトを開始。2021年、社員としての勤務をスタートし、入会カウンセラー業務や各種サポート業務を担当。2023年にアドバイザーとして独り立ちし、主に婚活ファッションのアドバイスを行う。2025年より、「Marry me」の責任者およびイメージモデルに就任。









◆結婚相談所マリーミー代表：植草美幸(うえくさ・みゆき)経歴

恋愛・婚活アドバイザー。1995年、アパレル業界に特化した人材派遣会社・株式会社エムエスピーを創業。そこで培われたコーディネート力と実績を活かし、2009年、結婚相談所マリーミーをスタート。

業界平均15％と言われる成婚率において、80％超の高い成婚率(※)を誇り、成婚組数も1,300組以上を数える。テレビやラジオへの出演も多数。(※)成婚退会者数÷全体退会者数で算出。