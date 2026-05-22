TOKAI RADIOは、5月30日(土)から6月7日(日)までの期間、リスナー応援キャンペーン「TOKAI RADIO Summer Special」を実施する。夏本番を前に、外出や旅行の機会が増えるこの時期に合わせ「この夏のお出かけを、TOKAI RADIOが応援」をテーマに掲げ、「ガソリンのギフト券」3,000円分を合計135名にプレゼントする。

生放送で発表する「キーワード」でエントリー

キャンペーン期間中、TOKAI RADIOの対象番組では、毎回番組内で「キーワード」を発表する。リスナーは、このキーワードを書いて応募することでキャンペーンに参加できる仕組みだ。応募者の中から、各番組につき毎日3名、合計135名に「ガソリンのギフト券」3,000円分を進呈する。

全国約8000店舗で使える「ガソリンのギフト券」をプレゼント

「ガソリンのギフト券」は、全国約8000店舗(2026年5月現在)の取扱店で利用でき、クルマやバイクへの給油に加え、灯油の購入や洗車、タイヤ交換、オイル交換などにも使用可能だ。なお、利用可能なサービスの範囲は取扱店ごとに異なるため、事前の確認が必要となる。

平日・週末問わず、朝から夜まで番組を横断して参加できる

本キャンペーンの対象番組は全12番組。平日は、6時10分スタートの「GRooVE929」から「Paradise」「LIFE HACKERS！」「OH! MY CHANNEL!」「bre:eze」そして21時00分までの「ガッツナイター」が対象となっており、1日を通して参加できる構成となっている。なお、「ガッツナイター」はプロ野球中継の延長により、番組終了時間が変更となる場合がある。 土曜日は、7時00分スタートの「Weekend Step」から、「Saturday Flavor」「ガッツナイター」、20時00分放送終了の「ONE STYLE」までが対象。日曜日は、7時00分スタートの「Morning Delight」から、「SUNDAY FUNDAY!」「ガッツナイター」、20時00分放送終了の「C.A.M.P. BASKET」まで、幅広い時間帯の番組で実施する。 平日・週末を問わず、朝から夜まで番組を横断して参加できるため、ライフスタイルに合わせてラジオを楽しみながら、キャンペーンにも参加することができる。

夏のお出かけを、TOKAI RADIOが後押し

ガソリン価格の動向が注目される中、移動を支える実用的なギフトとして「ガソリンのギフト券」を賞品に採用した。家族でのドライブや週末のレジャー、帰省など、さまざまなシーンで活用できる内容となっている。TOKAI RADIOは本キャンペーンを通じて、リスナーの夏のお出かけと、その思い出づくりを後押しする。 応募方法などの詳細は、TOKAI RADIO公式webサイトで確認できる。

https://www.tokairadio.co.jp/sp/ss2026.html

■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko ) ■キャンペーンタイトル：TOKAI RADIO Summer Special ■期間：2026年5月30日(土)から6月7日(日) ■「ガソリンのギフト券」プレゼント対象番組：GRooVE929 (月曜日～金曜日6:10～9:00)Paradise(月曜日～金曜日9:00～11:00)LIFE HACKERS！(月曜日～金曜日11:00～13:00)OH! MY CHANNEL!(月曜日～金曜日13:00～16:00)bre:eze(月曜日～金曜日16:00～17:45)ガッツナイター(火曜日～金曜日17:56～21:00)Weekend Step (土曜日7:00～10:00)Saturday Flavor(土曜日10:00～13:00)ガッツナイター(土曜日13:55～17:00)ONE STYLE(土曜日17:00～20:00)Morning Delight (日曜日7:00～10:00)SUNDAY FUNDAY! (日曜日10:00～13:20)ガッツナイター(日曜日13:30～16:30)C.A.M.P. BASKET (日曜日17:00～20:00) ■X：@tokairadio ■ハッシュタグ：#TOKAIRADIO