組織文化を変える触媒を現場で実践 Everything DiSC® カタリスト対応ファシリテーションキット提供開始

「組織文化を変える 触媒」を現場で実践へ Everything DiSC® カタリスト対応ファシリテーションキット提供開始

～プログラム・教材・進行ガイドを体系化し、“発見”から行動変化までを支援～

HRD株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：韮原 祐介、以下HRD）は、2026年5月22日より、Everything DiSC® カタリスト対応「ファシリテーションキット」日本語版の提供を開始しました。

本キットは、組織文化を変える触媒である「Everything DiSC® カタリスト」を活用した研修・対話・組織開発を支援する、DiSC®認定資格者向け教材です。

プログラム設計、スライド教材、ワークシート、進行ガイド、動画教材などを体系化し、組織内での対話・行動変化・組織文化の変化を支援します。

また、既存のEverything DiSC® ワークプレイス ファシリテーションキット保有者は、2026年12月末まで、カタリスト対応版へ無料アップグレードいただけます。

■ 「発見」から始まる変化を支援

カタリストは、個人の特性理解を“一時的な気づき”で終わらせるものではありません。

個人の思考と行動の習慣、そしてチームや組織の関係性に働きかけるプラットフォームです。

カタリストは、「組織文化を変える 触媒」です 。

この「組織文化 」とは、制度やスローガンではなく、組織を構成する一人ひとりに共通する「思考と行動の習慣」です。カタリストは、その習慣に対して、違いへの気づきを起点に働きかけます。

「なぜあの人とは話が噛み合わなかったのか」「なぜ自分はその場面でストレスを感じたのか」が、相手とのスタイルの違いによるものだと理解できた瞬間、人の見方や関わり方は変わり始めます。

この“なるほど、そういうことだったのか”という腹落ちを伴う発見が、行動変化の起点になります。

違いがリアルタイムで可視化され、共有される ことで、相手や自分に対する解釈が変わる。

その納得感が、日常の対話や関わり方を変え、行動の変化につながっていく。

今回提供を開始するファシリテーションキットは、その変化を現場で支援するための 教材群として開発されました。

■ 実践に必要な教材を体系化

本キットは、特定のプログラムを一律に 実施するためのものではなく、対象や目的に応じて、発見と対話を生み出すための柔軟なファシリテーション設計を支援することを目的としています。

本キットには、実際の職場場面を想定した動画教材も収録され ており、参加者 同士の対話や相互理解を促進します。

また、研修準備の負荷軽減だけでなく、実施品質の標準化も支援します。これにより、DiSC®認定資格者は、カタリストを活用した対話・関係性・日常の行動習慣の変化を組織の中で実践的に支援できるようになります。

・研修プログラム設計資料

・スライド教材（PowerPoint）

・研修 やワークショップでそのまま配布できるワークシート

・ファシリテーション進行ガイド

・動画教材 など

■ 既存ユーザー向け無料アップグレード

既存のEverything DiSC® ワークプレイス ファシリテーションキット保有者のうち、カタリスト認定資格アップデートコースを修了された方は、2026年12月末まで、カタリスト対応版へ無料アップグレードいただけます。

アップグレードには、既存キットのシリアル番号 が必要です。詳細はHRDまでお問い合わせください。

■ 今後の展開

HRDはこれまで30年以上にわたり、日本国内で DiSC®の普及と活用支援に取り組んできました。

今回のファシリテーションキット提供開始は、単なる教材追加ではなく、DiSC®の価値をより日常の実践へと広げていくための取り組みです。

今後は、認定資格者向け勉強会や各種支援コンテンツの拡充を通じて、カタリスト活用の実践支援をさらに強化してまいります。

■ Everything DiSC® カタリストについて

カタリストは、自己理解と他者理解を起点に、“発見”を通じて対話と関係性を変え、成果につなげるという考え方に基づいて設計されています。個人単位の理解で完結させず、チームや組織全体で共有・活用されることで、日常のコミュニケーションや協働のあり方を変えていくことが特徴です。

この学術基盤となっているのが、「Everything DiSC®」です。

DiSC®は、Dominance（主導）・influence（感化）・Steadiness（安定）・Conscientiousness（慎重）の4つの特性から人の行動傾向を捉える、パーソナリティ心理学に基づいたグローバルスタンダードの人材アセスメントです。

米国John Wiley & Sons社により開発され、全世界6,000万人・10万社以上、日本国内120万人以上の利用実績があります。カタリストは、このDiSC®の価値をさらに拡張し、日常の業務の中で継続的に活用できる形へと発展させたオンラインプラットフォームです。

■ 利用方法について

カタリストは、HRDおよび認定資格者を通じて提供しています。個人・組織いずれでも導入可能です。詳細は下記ページをご参照ください。体験セミナーや簡易 フィードバックセッションも提供しており、組織課題や活用目的に応じた導入相談も可能です。

■ 提供概要

■ 提供条件・アップグレードについて

※本キットはDiSC®認定資格者向けの教材です。

※提供価格・条件は契約形態により異なります。詳細はお問い合わせください。

※推奨環境：PowerPointが使用可能なPC（Mac／Windows）

※既存の「Everything DiSC® ワークプレイス ファシリテーションキット」保有者は、2026年12月末まで、カタリスト対応版へ無料アップグレードできます。（対象：Everything DiSC® ワークプレイス）

※アップグレードには、既存キットのシリアル番号 が必要です。詳細はHRDまでお問い合わせください。

※本キットに含まれる一部資料は、利用許諾範囲内においてカスタマイズ可能です。

※本キットに含まれる教材・資料の著作権はJohn Wiley & Sons, Inc. に帰属します。

※「DiSC®」は、John Wiley & Sons, Inc. の登録商標または商標です。

HRD株式会社について

HRDは、パーソナリティ心理学の知見をビジネス価値につなげるコンサルティング・研修・人材アセスメントを提供しています。米国Wiley社と日本国内における独占販売契約を締結し、 DiSC®の日本語版開発および総販売代理権を保有しています。また、日本国内において30年以上にわたりDiSC®の普及と活用を推進し、組織や人材の成果創出に貢献してきました。Wiley社より「2025 Platinum Award Winner」（全世界パートナー企業上位1%）を受賞しています。