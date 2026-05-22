水99％Superアソートセットが抽選で当たる！愛のコメント投稿キャンペーン！

2026年５月22日

水99％Superシリーズアソートセットが抽選で当たる！アカチャンホンポの公式コミュニティサイト「あかちゃんほんね」でキャンペーン開催！

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）が運営する公式コミュニティサイト「あかちゃんほんね」では、「水99％Superおしりふき20周年おしりふき愛を語ろうキャンペーン」を開催しています。

■おしりふきアソートセットが当たる！「水99％Superおしりふき愛を語ろうキャンペーン」開催！

水99％Superに関する4つの質問についてコメント投稿すると、抽選で10名様に【水99％Superシリーズがそろったアソートセット】をプレゼント！質問は水99％Superおしりふきをご使用されている方ならだれでも答えられる簡単な内容となっており、お気軽にご参加いただけます。

・投稿期間は2026年5月20日(水)～6月7日(日)まで。

▼コメント投稿例

キャンペーンの参加はあかちゃんほんねへのユーザー登録が必要です。

あかちゃんほんねのユーザー登録はこちら（https://honne.akachan.jp/）

■アカチャンホンポ オリジナル商品の「水99％Superおしりふき」は、今年発売20周年を迎えました。

「あかちゃんほんね」は、妊娠・出産・育児中のママ・パパたちが日々の悩みや喜びを気軽に共有できるコミュニティサイトです。今回のキャンペーンでは、実際に「水99％Superおしりふき」を愛用しているユーザーから、ご家庭で使用している様子やお気に入りポイントなど、写真付きの投稿が多数寄せられています。

アカチャンホンポファンが集うコミュニティサイトだからこそ実現した、“ファン”と“愛用品”の親和性が高い参加型キャンペーンとなっており、ユーザー同士の共感や交流も活発に生まれています。

■アカチャンホンポ公式コミュニティサイト あかちゃんほんねについて

アカチャンホンポが運営するコミュニティサイト『あかちゃんほんね』は、「赤ちゃんのいる暮らし」を起点に、妊娠・出産・育児の喜びや不安を分かち合い、みんなで支え合うための場所です。

SNSとは異なるコミュニティサイトの中で、はじめての育児に向き合うプレママ・プレパパから経験豊富な先輩ママ・パパまで、月齢ごとで同じ境遇の仲間とつながり、ここだけの「ほんね」を話したり、情報を交換することができます。

あかちゃんほんねサイトはこちら（https://honne.akachan.jp/）

株式会社 赤ちゃん本舗について

赤ちゃん本舗は、1932年の創業以来、マタニティ＆ベビー・キッズの専門店として、出産・子育てを見つめ続けてきました。コーポレートメッセージである「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」を実現し、家族みんなを笑顔にする新たな価値を創造し社会に貢献することが私たちの使命であると思っています。

https://www.akachan.jp/

・事業内容：マタニティ・ベビー・キッズの専門店として、物販・サービス・情報を提供

・所在地 ：大阪府大阪市中央区南本町3-3-21

以上