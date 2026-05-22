小峰無線電機株式会社(所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長：加藤 健太)は、2026年6月3日(水)より開催される「Japan Drone 2026/次世代エアモビリティEXPO 2026」に出展し、新たに開発したPoEに対応し、受信チップとアンテナが一体となったGNSSユニット「RJX5-PoE」を参考出展いたします。





RJX5-PoE





今回「Japan Drone 2026/次世代エアモビリティEXPO 2026」で出展する「RJX5-PoE」は、L1、L2、L5を受信可能なタイプで、従来のRJシリーズがUSBケーブルでPCなどにデータを伝送していたのに対して、イーサネットに対応したユニットになります。長距離伝送が可能になり、電源を確保しにくい場所でも、電源供給を受けることが可能です。





横から見たRJX5-PoE





RJX5-PoE仕様





「RJシリーズ」は、受信チップとアンテナ一体型のGNSSユニットで、付属のUSBケーブルでPCに接続し、簡単に各アプリでデータを確認することができるものです。これまでの製品ラインナップにはL1、L2対応の「RJF9P2」、L6を含む3周波対応の「RJFD9P-L6」と「RJCLAS-L6」がございます。L6を受信できると、通信状況が悪くRTK測位では厳しい環境下でも、単独測位での高精度な位置測位が期待されます。





従来のRJシリーズ





【開催概要】

「第11回Japan Drone 2026/第5回次世代エアモビリティEXPO 2026」

会期 ： 2026年6月3日(水)～6月5日(金) 10：00～17：00

会場 ： 幕張メッセ

小間番号： BL-20

URL ： https://ssl.japan-drone.com/









【会社概要】

会社名 ： 小峰無線電機株式会社

所在地 ： 神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5階

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 健太

設立 ： 1967年(昭和42年)5月

URL ： http://www.kominemusen.co.jp/

事業内容： アンテナ事業、高周波関連事業、ケーブルアセンブリ事業