





東海酒造株式会社（本社：愛知県愛西市）が製造・販売する愛知県限定ウイスキー「尾張」シリーズが、イギリスで開催された世界で最も権威ある酒類品評会の一つ「インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC）2026」において、出品した4銘柄すべてで「銀賞（SILVER）」を受賞いたしました。

昨年に続く2年連続の受賞であるとともに、前回「銅賞」だった銘柄が「銀賞」へとランクアップ。

小規模だからこそできる「丁寧な改善」が、世界基準の評価として実を結びました。

■審査通過率わずか、世界最高峰の壁「ISC」とは

ISCは、イギリスの専門誌が主催する世界で最も権威ある酒類品評会です。

世界70カ国以上から数千点の銘柄がエントリーされますが、その審査の厳格さは「世界一」とも言われます。

・完全目隠しの「ブラインド審査」

銘柄や価格、ブランド背景は一切伏せられ、純粋に「味と香り」だけで評価されます。

・専門家集団による厳正なジャッジ

世界中のトップブレンダーやディスティラー（蒸溜責任者）が審査員を務め、少しでもバランスが崩れていれば容赦なく落とされる「ウイスキー界のオスカー」です。

・「銀賞」の重み

銀賞は「卓越した品質（Outstanding quality）」と認められたものにしか与えられません。

初受賞から2年連続、かつ評価を落とさず上げ続けることは、一過性のラッキーではなく「本物の実力」が定着したことを意味します。

■受賞結果：全4銘柄が「銀賞」を受賞

世界30カ国以上から数千点の銘柄が集まる中、厳しいブラインド審査を経て、以下の全ラインナップが銀賞に選ばれました。







【銀賞】

尾張ウイスキー ミズナラカスク

尾張ウイスキー エクスバーボン

尾張ウイスキー ハイクラスモルト

尾張ウイスキー ロイヤルモルト

■「銅から銀へ」 1年間のたゆまぬ進化

私たちは大手メーカーのような大量生産はできません。

しかし、だからこそ一瓶に対して注ぐ熱量はどこにも負けない自負があります。

私たちの信念は、ただ一つ。

「昨日よりも美味しいお酒を造ること」です。

今回のISC 2026において最も意義深いのは、昨年「銅賞」だった銘柄が「銀賞」へと評価を上げたことです。

世界各国の厳しい審査員に、私たちの「1年間の品質向上」を認められたことは、造り手としてこの上ない誇りです。

日々の積み重ねが、今回の全4銘柄同時受賞、そして銀賞へのランクアップという快挙を導き出しました。

■愛知でしか出会えない「世界基準」の価値

「尾張」シリーズは、誕生から一貫して「愛知県内限定販売」という信念を貫いています。

世界で認められたこの味を、あえて全国へ広げることはいたしません。

それは、「愛知に来たからこそ味わえる」「大切な人へ贈りたくなる」という、その土地に根ざした特別な価値を何よりも大切にしているからです。

今回の世界的な受賞を、地元の皆様が「私たちの街には、世界に誇れるウイスキーがある」と胸を張れるきっかけにしたい。

「愛知に行かなければ飲めない」という希少性こそが、私たちが提供する唯一無二の価値です。

■販売エリア

愛知県内限定（酒販店、百貨店、スーパー等）

■お問い合わせ先

東海酒造株式会社 担当：森川

〒496-0911 愛知県愛西市西保町北川原23-12

TEL：0567-31-9685

Mail：info@tokaishuzo.com

HP：https://tokaishuzo.com

※ウイスキーは愛知県内限定での販売となります

※少人数での運用のため、お客様へのメール返信や確認に遅れが生じますのでマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております

■取材・本プレスリリースお問い合わせ先

東海酒造株式会社 広報

Mail：pr@tokaishuzo.com

※こちらもマーケティング等の売り込みや営業メールはお断りしております