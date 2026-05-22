■番組情報（テレビ新広島制作） 『小峠と西村キャンプ場』 放送日時：6月28日（日）16：05～17：20 全国フジテレビ系列 出演：小峠英二・西村瑞樹（バイきんぐ）他

テレビ新広島は、人気お笑いコンビ「バイきんぐ」の”じゃない方”・西村瑞樹がキャンプを楽しむ番組『西村キャンプ場』（広島地区・土曜 午後5時）の全国放送特番第5弾となる『小峠と西村キャンプ場』を、6月28日（日）全国フジテレビ系列28局ネットで放送する。 番組のルールは「キャンプ飯の食材は旅で出会った生産者さんから直接いただくこと」。今年は「バイきんぐ」コンビ結成30周年を迎え、全国放送5回目にして西村の相方・小峠が初登場。キャンプ好きのゲストたちを集めた”管理人・西村”が、自らキャンプ場を開き一人で全国各地をまわり集めたレア食材を使った絶品キャンプ飯をふるまうという、これまでとは違った形で番組を進行する。 狙う食材は収穫時期や地域が限られている、幻のレア食材ばかり。ゲストに最高のもてなしをするべく体当たりで食材集めに挑む西村だが、果たしてうまくいくのか。そして初めての試みとなる、西村が開いたキャンプ場でのもてなしは。全国放送5回目も引き続き西村が趣味のキャンプをするだけ。どうぞ”ながら見”で。

◆参考 『西村キャンプ場』（テレビ新広島制作・毎週土曜日午後5時放送（広島地区）） 人気お笑いコンビ「バイきんぐ」の“じゃない方”・西村瑞樹が、故郷・広島を旅しながら趣味のキャンプを楽しむだけの番組。旅のルールはただ一つ、「キャンプの食材は生産者さんから直接ゆずっていただくこと」。各地で出会った生産者からいただいた食材で、西村が即興キャンプ飯を完成させていく。全国 13 局でレギュラー放送中。