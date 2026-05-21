【発表の概要】

株式会社フェイバーズクリエイション（本社：札幌市、代表取締役：酒井俊樹）は、

2026年5月18日（月）、「なまら旨い 鮨道 狸小路」を札幌・狸小路5丁目 狸小路横丁内にグランドオープンしました。

カウンターにプロジェクションマッピングを投影し、お客様が触れると錦鯉が反応して避ける演出を取り入れた体験型鮨店となります。

北海道ならではの海鮮を使ったおまかせコース一本（8,800円）で提供し、インバウンドを含む国内外のお客様に、北海道の食と日本文化を五感で体験いただける場をご用意しました。

お越しの際は問い合わせ先から、ご予約をお願いいたします。



店舗外観



【開発・出店の背景】

北海道は全国屈指の水産資源を誇りながら、その魅力を「食＋体験」として一体で発信できる飲食空間は

札幌市内においても限られておりました。

弊社はこれまで札幌市内で8店舗の飲食事業を運営するなかで、訪日外国人旅行者をはじめ多くのお客様が「北海道らしい食体験」を強く求めていることを実感してまいりました。

単においしい鮨を提供するだけでなく、プロジェクションマッピングという最新のデジタル演出と和の空間を融合させることで、「食べる」という行為そのものをエンターテインメントとして昇華させたい--

そのような思いから、狸小路横丁への出店を決断いたしました。

おまかせ8,800円という価格設定も、北海道の上質な握り鮨と唯一無二の体験を、できるだけ多くの方に気軽に楽しんでいただきたいという弊社の想いを反映しております。



プロジェクションマッピングを投影したカウンター



【こだわり】

1. 触れると反応するプロジェクションマッピングのカウンター

カウンター全面にプロジェクションマッピングを投影し、お客様が触れると錦鯉がリアルタイムで反応して避ける演出は日本初の取り組みでございます。言語を超えてインバウンドのお客様にも直感的に楽しんでいただける、視覚的インパクトの高い体験空間をご提供いたします。

2. 北海道産厳選ネタのみ使用・おまかせ一本8,800円

北海道ならではの海鮮ネタにこだわった握り鮨を、おまかせコース1種・8,800円のシンプルな設計でご提供いたします。メニュー選びの煩わしさをなくし、体験と食に集中いただける構成としております。

3. カウンター7席限定・完全没入の高級和空間

席数をカウンター7席に絞ることで、一人ひとりのお客様にきめ細やかなサービスと特別感をご提供いたします。高級感のある和の内装と没入型の映像演出が相まって、日常とは切り離された非日常の時間をお楽しみいただけます。

4. インバウンド需要に対応した体験設計

言語に依存しない映像演出・明快な一本価格・狸小路横丁という観光立地により、海外からのお客様にも「北海道らしい体験」を届ける拠点として位置づけております。



トロの握り



【代表者コメント（株式会社フェイバーズクリエイション代表 酒井俊樹）」

我々が大切にしているのは、北海道が誇る食の魅力と最新テクノロジーが融合することで生まれるシナジーです。

カウンターに投影される様々な魚達やアクションに反応する演出に『食べる行為そのものをエンターテインメントに昇華させたい』という想いを込めました。

この「鮨道」で、日本文化と北海道の恵みを五感で体感していただき、世界中のお客様が笑顔で繋がれる唯一無二の時間を提供してまいります。

(株)フェイバーズクリエイション

代表 酒井 俊樹

【弊社の運営実績・グループ展開】

株式会社フェイバーズクリエイション（代表取締役：酒井俊樹）は、札幌市内を中心に飲食事業8店舗を展開するグループでございます。平成28年～令和8年にわたり札幌の飲食シーンを支えてきた弊社は、各業態において北海道の食材・食文化の魅力を発信し続けてまいりました。

今回の「なまら旨い 鮨道 狸小路」は、日本初のプロジェクションマッピング体験型鮨店として、弊社グループの新たな挑戦となります。

店舗概要







会社概要