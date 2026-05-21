新発田市は、新潟県の北部にある人口約9万人の街です。世界情勢が危ぶまれるニュースが多い昨今、20名の中学生がこの夏、海を渡りバスケットボールを通じて文化を超えた交流をします。 物語は2019年に始まりました。LAの日系四世の子どもたちが新発田を訪れ、最高の5日間を過ごしました。翌年、今度は私たちがLAへ行く番でした。しかし、パンデミックでその思いは叶わぬものとなってしまいました。「いつか必ず会いに行く」という約束を抱えたまま、当時の子どもたちは卒業していきました。 2025年、再びLAの子どもたちとその家族が新発田に来日。2度目の交流は大成功を収め、絆が本物であることを再確認しました。 「コロナ禍で断たれた約束を果たし、新発田の中学生をロサンゼルスへ届けたい！」 2026年、新発田市の中学生男女をロサンゼルスへ派遣します。現地では、日系四世のバスケットボール協会との交流試合、ホームステイ、そしてアメリカの文化、日系人の歴史を学ぶフィールドワークをしながら、5日間のホームステイを通じ、英語や文化の壁を越えた「人間関係」を築きます。私達はこの経験を糧に、将来新発田から世界を舞台に活躍するリーダーが出ることを期待しています。 しかし、現在円安や物価高騰という新たな壁があります。大人の都合で子どもたちの夢を諦めさせたくない。その一心でクラウドファンディングを立ち上げました。 バスケットボールが、新発田とロサンゼルスを繋ぎました。 2019年に交わした「約束」は、コロナ禍という長い冬を越え、今ようやく果たされようとしています。このプロジェクトは、単なる旅行ではありません。子どもたちがバスケットボールを通して「世界は繋がっている」「困難を越えて約束は果たせる」という希望を肌で感じるための挑戦です。 新発田の未来を担う子どもたちの背中を、どうか皆様の力で押してはいただけないでしょうか。 何よりもこの国境を超えた活動を、広く多くの方に知っていただくことを望みます。 https://camp-fire.jp/projects/943204/preview?token=1godnt98&utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show