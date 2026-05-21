DC急速充電器用パワーモジュール 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月21に「DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。DC急速充電器用パワーモジュールに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）の概要
DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）に関する当社の調査レポートによると、DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）規模は 2035 年に約 83.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）規模は約 27.2億米ドルとなっています。DC急速充電器用パワーモジュール に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）におけるシェアの拡大は、DC急速充電システムに対する政府投資の増加によるものです。各国政府が充電インフラへの大規模な投資を行っていることが、DC急速充電システムおよび関連するパワーモジュールの需要を牽引しています。
例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によれば、インド政府が支援する石油販売各社は、2023―2024年にかけて実施された「FAMEフェーズII」の下で、約8,000カ所の急速充電ポイントを設置しました。こうした公共用急速充電インフラの拡充に伴い、高効率かつ大容量のDC急速充電器用パワーモジュールに対する需要が高まっています。
DC急速充電器用パワーモジュールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/dc-fast-charger-power-module-market/590642311
DC急速充電器用パワーモジュールに関する市場調査によると、超急速充電への移行や、炭化ケイ素（SiC）パワーエレクトロニクスの急速な発展に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。さらに、長距離のEV移動を可能にする高速道路上の急速充電網（充電コリドー）の拡充も進んでおり、これに伴い、高機能なDC急速充電器用パワーモジュールへの需要が高まっています。
しかしながら、半導体サプライチェーンに関連するリスクの増大が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。これらの急速充電器用パワーモジュールは、IGBT、MOSFET、炭化ケイ素半導体、および磁性材料に依存しているため、サプライチェーンの寸断や半導体不足が生じた場合、充電器の製造やインフラの整備が滞る恐れがあるからです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350059/images/bodyimage1】
DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）セグメンテーションの傾向分析
DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）の概要
DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）に関する当社の調査レポートによると、DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）規模は 2035 年に約 83.2億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）規模は約 27.2億米ドルとなっています。DC急速充電器用パワーモジュール に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）におけるシェアの拡大は、DC急速充電システムに対する政府投資の増加によるものです。各国政府が充電インフラへの大規模な投資を行っていることが、DC急速充電システムおよび関連するパワーモジュールの需要を牽引しています。
例えば、国際エネルギー機関（IEA）の報告によれば、インド政府が支援する石油販売各社は、2023―2024年にかけて実施された「FAMEフェーズII」の下で、約8,000カ所の急速充電ポイントを設置しました。こうした公共用急速充電インフラの拡充に伴い、高効率かつ大容量のDC急速充電器用パワーモジュールに対する需要が高まっています。
DC急速充電器用パワーモジュールに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/dc-fast-charger-power-module-market/590642311
DC急速充電器用パワーモジュールに関する市場調査によると、超急速充電への移行や、炭化ケイ素（SiC）パワーエレクトロニクスの急速な発展に伴い、同市場のシェアは拡大していくと予測されています。さらに、長距離のEV移動を可能にする高速道路上の急速充電網（充電コリドー）の拡充も進んでおり、これに伴い、高機能なDC急速充電器用パワーモジュールへの需要が高まっています。
しかしながら、半導体サプライチェーンに関連するリスクの増大が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。これらの急速充電器用パワーモジュールは、IGBT、MOSFET、炭化ケイ素半導体、および磁性材料に依存しているため、サプライチェーンの寸断や半導体不足が生じた場合、充電器の製造やインフラの整備が滞る恐れがあるからです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350059/images/bodyimage1】
DC FAST CHARGER POWER MODULE MARKET（DC急速充電器用パワーモジュール市場）セグメンテーションの傾向分析