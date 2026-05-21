【7月17日開催】「ひとり法人・中小企業でもすぐ使える！ AI×ウェブ運用術」をテーマに、ウェブサイト集客支援を行うメディコム株式会社が、大阪市でセミナーを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349979/images/bodyimage1】
【セミナー詳細】
https://kansai-seo.peatix.com/
【日時】
2026年7月17日 15:30～18:00
【受講方法】
会場受講のみ
三共梅田ビル 地下1階 貸し会議室
大阪市北区堂山町１－５
【セミナー講師 紹介】
【住太陽 プロフィール】
1971年生まれ。1999年からSEOに従事しており、2002年には国内初となるSEO解説書を執筆したほか、多数の執筆や講演をこなし、SEO分野における国内の第一人者として知られている。
一貫して「中小企業が自社で取り組むSEO」を提唱しており、公式サイト「ボーディーSEO」でも中小企業向けSEO情報を発信している。
■セミナーでお話いただく内容
従来のキーワード検索も、AIが回答を生成するAI検索も、出力される結果では「実際の人々によく知られていて評判のよいもの」が優先されます。キーワード検索のSEOでは「何を書いたか」よりも「誰が書いたか」が重要になっており、また、AI検索のSEOでは「よく書く」ことよりも「よく書かれる」ことが重要です。
本セミナーでは、従来の検索とAI検索を両立するSEOの考え方や、中小企業が予算も時間もかけずにSEOで結果を出す方法を紹介します。
知名度と評判を高めるアイデアも多数紹介します。
【森野誠之 プロフィール】
1974年生まれ。岐阜大学大学院卒。ウェブ制作の営業など数社を経て2006年にフリーランスとして独立後、名古屋を中心に地方のウェブ運用を支援する業務に取り組む。
Google アナリティクスなどのアクセス解析を活用したサイト改善支援に限らず、企業全体のマーケティングから社員育成まで幅広くサポートしている。豊富な社会・業務経験と独立系コンサルタントのポジションを活かしてウェブ制作や広告にこだわらず、柔軟で客観的な改善提案を行っている。
平日に毎日発行しているメールマガジン「毎日堂」はウェブマーケティングにかかわる人たちの必読のメルマガとなっている。徳島ヴォルティスが好き。
■セミナーでお話いただく内容
AIが出てきてウェブサイト分析のやり方がどんどん変わっています。しかし、大手企業の事例ばかりで、中小企業やひとり法人には参考にならないことも多いですよね。
このセミナーではデータをダウンロードして、AIにアップロードして、AIに聞く。それだけでできるサイト分析・改善の考え方をお伝えします。難しいことは一切ありませんので初心者でも理解できる内容です。
【誰のためのイベント？】
ひとり法人～中小企業のウェブ担当者・経営者
ひとり法人～中小企業のウェブサイト制作やウェブ集客支援をされている担当者・経営者
【何が得られるのか】
・AIが台頭してくるこれからのウェブ集客を考える際に、ウェブサイト運用の基礎となる考え方が身につく
・外部の企業に業務を依頼する際に、信頼できるか企業かどうかの判断指針が身につく
【セミナー概要】
現在のウェブサイト運用を取り巻く環境はAIの台頭により、すごい速さで変わっていってます。
そんな中で新たな打ち手を探して情報収集をしても大手企業の事例しか出てこない・・・。
SEOが通用しなくなって、Googleからのアクセスが激減するって聞いたけどどうしたらいいの・・・。
そのようなお悩みを抱えているウェブ担当者や経営者の方に向けたセミナーを今回開催いたします。
今回講師として登壇していただくおふたりは、一貫して中小企業に向けたウェブサイト運用支援を行っております。
大手企業だからできることではなく、ひとり法人や中小企業の方でも取り組めるやり方・考え方が身につく時間を提供いたします。
質疑の時間もたっぷり設けていますので、ぜひ色々と意見交換していただければと思います。
【タイムスケジュール】
15:00 開場
15:30 開始
15:45～16:25 住さんセミナー
16:30～17:10 森野さんセミナー
17:15～18:00 質疑対応
18:30～ 懇親会
【セミナー詳細】
https://kansai-seo.peatix.com/
配信元企業：メディコム株式会社
【セミナー詳細】
https://kansai-seo.peatix.com/
【日時】
2026年7月17日 15:30～18:00
【受講方法】
会場受講のみ
三共梅田ビル 地下1階 貸し会議室
大阪市北区堂山町１－５
【セミナー講師 紹介】
【住太陽 プロフィール】
1971年生まれ。1999年からSEOに従事しており、2002年には国内初となるSEO解説書を執筆したほか、多数の執筆や講演をこなし、SEO分野における国内の第一人者として知られている。
一貫して「中小企業が自社で取り組むSEO」を提唱しており、公式サイト「ボーディーSEO」でも中小企業向けSEO情報を発信している。
■セミナーでお話いただく内容
従来のキーワード検索も、AIが回答を生成するAI検索も、出力される結果では「実際の人々によく知られていて評判のよいもの」が優先されます。キーワード検索のSEOでは「何を書いたか」よりも「誰が書いたか」が重要になっており、また、AI検索のSEOでは「よく書く」ことよりも「よく書かれる」ことが重要です。
本セミナーでは、従来の検索とAI検索を両立するSEOの考え方や、中小企業が予算も時間もかけずにSEOで結果を出す方法を紹介します。
知名度と評判を高めるアイデアも多数紹介します。
【森野誠之 プロフィール】
1974年生まれ。岐阜大学大学院卒。ウェブ制作の営業など数社を経て2006年にフリーランスとして独立後、名古屋を中心に地方のウェブ運用を支援する業務に取り組む。
Google アナリティクスなどのアクセス解析を活用したサイト改善支援に限らず、企業全体のマーケティングから社員育成まで幅広くサポートしている。豊富な社会・業務経験と独立系コンサルタントのポジションを活かしてウェブ制作や広告にこだわらず、柔軟で客観的な改善提案を行っている。
平日に毎日発行しているメールマガジン「毎日堂」はウェブマーケティングにかかわる人たちの必読のメルマガとなっている。徳島ヴォルティスが好き。
■セミナーでお話いただく内容
AIが出てきてウェブサイト分析のやり方がどんどん変わっています。しかし、大手企業の事例ばかりで、中小企業やひとり法人には参考にならないことも多いですよね。
このセミナーではデータをダウンロードして、AIにアップロードして、AIに聞く。それだけでできるサイト分析・改善の考え方をお伝えします。難しいことは一切ありませんので初心者でも理解できる内容です。
【誰のためのイベント？】
ひとり法人～中小企業のウェブ担当者・経営者
ひとり法人～中小企業のウェブサイト制作やウェブ集客支援をされている担当者・経営者
【何が得られるのか】
・AIが台頭してくるこれからのウェブ集客を考える際に、ウェブサイト運用の基礎となる考え方が身につく
・外部の企業に業務を依頼する際に、信頼できるか企業かどうかの判断指針が身につく
【セミナー概要】
現在のウェブサイト運用を取り巻く環境はAIの台頭により、すごい速さで変わっていってます。
そんな中で新たな打ち手を探して情報収集をしても大手企業の事例しか出てこない・・・。
SEOが通用しなくなって、Googleからのアクセスが激減するって聞いたけどどうしたらいいの・・・。
そのようなお悩みを抱えているウェブ担当者や経営者の方に向けたセミナーを今回開催いたします。
今回講師として登壇していただくおふたりは、一貫して中小企業に向けたウェブサイト運用支援を行っております。
大手企業だからできることではなく、ひとり法人や中小企業の方でも取り組めるやり方・考え方が身につく時間を提供いたします。
質疑の時間もたっぷり設けていますので、ぜひ色々と意見交換していただければと思います。
【タイムスケジュール】
15:00 開場
15:30 開始
15:45～16:25 住さんセミナー
16:30～17:10 森野さんセミナー
17:15～18:00 質疑対応
18:30～ 懇親会
【セミナー詳細】
https://kansai-seo.peatix.com/
配信元企業：メディコム株式会社
プレスリリース詳細へ