調査レポート：マタニティウェア市場調査（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2025年11月～12月に実施した「マタニティウェア市場調査」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
生後0歳以上の子を持つコズレ会員585名を対象に実施した本調査では、マタニティウェアを購入した経験が「ある」と回答した割合が約73.8%に上り、4人に3人近くが妊娠期にマタニティウェアを実際に購入していることが明らかになった。一方で約26.2%は購入しておらず、その最大の理由は「普段の服で代用できるから」（約46.4%）であった。マタニティ専用商品の差別化訴求が未購入層を取り込む鍵となることが示された。
購入検討の開始時期および実際の初回購入時期はいずれも「妊娠5～6ヶ月」が約41～43%と最多で、妊娠中期に購買行動が集中する実態が示された。また、購入検討にかかった時間では「即決」が約42.8%と最多を占め、「1日以内」を合わせると約6割が短期間で購入を決定していることも明らかとなった。このことから、検討開始タイミングでの認知獲得が購買転換において決定的な役割を果たすと考えられる。
ブランド認知率では西松屋（約79.8%）、アカチャンホンポ（約64.7%）、ユニクロ（約60.0%）、犬印本舗（約57.4%）の上位4ブランドが市場を牽引しており、初回購入ブランドでも西松屋が約40.0%と圧倒的な首位を占めることが示された。購入チャネルはリアル店舗（ベビー用品店）が主体で、約79%が実物確認のために店舗を訪問していることも明らかとなった。購入価格帯は「2,000～4,000円」が約53.5%と過半数を占め、価格感度の高さが確認された。
初回購入後の買い足し行動については、約51.6%が別ブランドを買い足した経験を持つことが明らかとなった。買い足し時期のピークは「妊娠7～8ヶ月」（約41.9%）で初回購入より約1～2ヶ月遅い。また、買い足し時の購入ブランドはユニクロ・西松屋・アカチャンホンポが拮抗し、買い足しフェーズでは「授乳対応」を重視する割合が初回購入時より高まることも示された。
調査項目
●お子さん（長子）の現在の月齢
●マタニティウェアを買ったことがあるか
●【最初に】マタニティウェアの購入を検討し始めた時期（月齢）
●【最初に】購入したマタニティウェアを検討するのにかかった時間
●【最初に】マタニティウェアを購入した時期（月齢）
●どのマタニティウェアのブランドを知っているか（認知率）
●【最初に】マタニティウェアを購入する際に比較検討したブランド
●比較検討時に実物を見に行ったか
●実物を見に行った場所
●【最初に購入】したマタニティウェアの種類
●【最初に購入】したマタニティウェアのブランド
●そのブランドを購入した理由（複数回答）
●購入した理由の中で最も重視したもの（単一回答）
●【最初に】マタニティウェアを購入した場所
●【最初に購入】したマタニティウェアの価格帯
●【最初の購入】以降、違うブランドのマタニティウェアを買い足したことがあるか
●【買い足し時】購入したマタニティウェアの種類
●【買い足し時】購入ブランド
●【買い足し時】ブランドを選んだ理由
●【買い足し時】最初に買い足した時期（月齢）
●マタニティウェアを購入していない・しなかった理由
詳細
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19349（レポートURL）
概要
生後0歳以上の子を持つコズレ会員585名を対象に実施した本調査では、マタニティウェアを購入した経験が「ある」と回答した割合が約73.8%に上り、4人に3人近くが妊娠期にマタニティウェアを実際に購入していることが明らかになった。一方で約26.2%は購入しておらず、その最大の理由は「普段の服で代用できるから」（約46.4%）であった。マタニティ専用商品の差別化訴求が未購入層を取り込む鍵となることが示された。
購入検討の開始時期および実際の初回購入時期はいずれも「妊娠5～6ヶ月」が約41～43%と最多で、妊娠中期に購買行動が集中する実態が示された。また、購入検討にかかった時間では「即決」が約42.8%と最多を占め、「1日以内」を合わせると約6割が短期間で購入を決定していることも明らかとなった。このことから、検討開始タイミングでの認知獲得が購買転換において決定的な役割を果たすと考えられる。
ブランド認知率では西松屋（約79.8%）、アカチャンホンポ（約64.7%）、ユニクロ（約60.0%）、犬印本舗（約57.4%）の上位4ブランドが市場を牽引しており、初回購入ブランドでも西松屋が約40.0%と圧倒的な首位を占めることが示された。購入チャネルはリアル店舗（ベビー用品店）が主体で、約79%が実物確認のために店舗を訪問していることも明らかとなった。購入価格帯は「2,000～4,000円」が約53.5%と過半数を占め、価格感度の高さが確認された。
初回購入後の買い足し行動については、約51.6%が別ブランドを買い足した経験を持つことが明らかとなった。買い足し時期のピークは「妊娠7～8ヶ月」（約41.9%）で初回購入より約1～2ヶ月遅い。また、買い足し時の購入ブランドはユニクロ・西松屋・アカチャンホンポが拮抗し、買い足しフェーズでは「授乳対応」を重視する割合が初回購入時より高まることも示された。
調査項目
●お子さん（長子）の現在の月齢
●マタニティウェアを買ったことがあるか
●【最初に】マタニティウェアの購入を検討し始めた時期（月齢）
●【最初に】購入したマタニティウェアを検討するのにかかった時間
●【最初に】マタニティウェアを購入した時期（月齢）
●どのマタニティウェアのブランドを知っているか（認知率）
●【最初に】マタニティウェアを購入する際に比較検討したブランド
●比較検討時に実物を見に行ったか
●実物を見に行った場所
●【最初に購入】したマタニティウェアの種類
●【最初に購入】したマタニティウェアのブランド
●そのブランドを購入した理由（複数回答）
●購入した理由の中で最も重視したもの（単一回答）
●【最初に】マタニティウェアを購入した場所
●【最初に購入】したマタニティウェアの価格帯
●【最初の購入】以降、違うブランドのマタニティウェアを買い足したことがあるか
●【買い足し時】購入したマタニティウェアの種類
●【買い足し時】購入ブランド
●【買い足し時】ブランドを選んだ理由
●【買い足し時】最初に買い足した時期（月齢）
●マタニティウェアを購入していない・しなかった理由
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