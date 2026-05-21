6月12日は恋人の日。アクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル」から、絆を深めるペアアイテムを提案
報道関係者 各位
プレスリリース
2026年5月21日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）が運営するアクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル（https://www.jwell.com）」は、5月15日に、恋人の日特集ページを公開したことをお知らせします。同ページでは、ペアアイテムをピックアップ。ふたりの特別な日を彩るアクセサリーを、多数ご紹介しています。
恋人の日特集
https://www.jwell.com/feature/loversday
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage1】
▼366日に、それぞれの「大切」を
2000年にサービスを開始したジェイウェル。アクセサリー・ジュエリー通販サイトの先駆けとして、数多くのプレゼントシーンに立ち会ってきました。
お客様と共に歩んだ26年のなかで、ジェイウェルが得た気付き。
それは、1年366日のすべてが、誰かにとっての大切な日であること。
大切な日を数年、数十年後も残る美しい記憶にするのは、誰かの幸せを願う人の行動だということです。
誰もが祝うイベント、年に一度の記念日、人生の節目のとき。ジェイウェルはお客様それぞれの物語に寄り添い、アクセサリー・ジュエリーを通して、“大切な日を、大切にする”ご提案を続けてまいります。
▼恋人の日
6月12日は「恋人の日」。ブラジル発祥の記念日で、縁結びの聖人 聖アントニオを祭る前日にあたります。現地では古くから、恋人や夫婦が写真を贈り合う習慣が親しまれてきました。
近年、日本でも大切な人へ想いを伝える機会として広く知られるようになり、写真立てやアクセサリー、花束など、心を込めたギフトを贈る人が増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage2】
▼ジェイウェルのLOVERS DAY
贈る人と贈られる人の特別なひとときをサポートできるよう、豊富なアイテムとギフトサービスを取り揃えているジェイウェル。
2026年の恋人の日に向けて、特設ページを公開しました。
Sweet Rose、THE KISS、whiteclover、Steelgenicなど選りすぐりの人気ブランドから、ペアアイテムをピックアップ。愛し合う2人がお揃いで身に着けられるよう、定番のリングからネックレス、ピアス、ブレスレットなど幅広くご紹介しています。
期間限定のラッピングや、メッセージカードのサービスも。大切な人との幸せな時間を演出します。
▼ピックアップアイテム
【Sweet Rose シルバーペアピアス】
さりげないペア感を楽しめるとして、人気上昇中のピアス。
Sweet Roseのシルバーペアピアスは、シルバーの質感とつけやすさにこだわったシンプルなデザインと、前後を逆につけられる遊び心が特徴。フロント面に配置されたダイヤモンドは、パートナーとの永遠を願う気持ちが込められています。
Sweet Roseのアイテムは、刻印が可能。パートナーの名前、2人の記念日、好きな言葉など、好きな文字を入れられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage3】
【Sweet Rose ステンレスペアブレスレット】
マンテルギミックの留め具が無限を象る、インフィニティブレスレット。重ねて留めれば結婚指輪を思わせるダブルリングにもなる、2WAY仕様です。
確かな存在感を放つ喜平チェーンが、2人の手元を彩ります。
肌にやさしいステンレス素材で、日常使いにぴったり。パートナーへのプレゼントにも、安心してご利用いただけます。
ピアス同様、こちらも刻印が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage4】
ジェイウェルは今後も、アクセサリー・ジュエリーを通して、お客様それぞれの366日が特別な1日になるよう、様々なご提案を続けてまいります。
アクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル」
https://www.jwell.com
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社リーフワークス
プレスリリース
2026年5月21日
株式会社リーフワークス
代表取締役 澤 健太
株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）が運営するアクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル（https://www.jwell.com）」は、5月15日に、恋人の日特集ページを公開したことをお知らせします。同ページでは、ペアアイテムをピックアップ。ふたりの特別な日を彩るアクセサリーを、多数ご紹介しています。
恋人の日特集
https://www.jwell.com/feature/loversday
▼366日に、それぞれの「大切」を
2000年にサービスを開始したジェイウェル。アクセサリー・ジュエリー通販サイトの先駆けとして、数多くのプレゼントシーンに立ち会ってきました。
お客様と共に歩んだ26年のなかで、ジェイウェルが得た気付き。
それは、1年366日のすべてが、誰かにとっての大切な日であること。
大切な日を数年、数十年後も残る美しい記憶にするのは、誰かの幸せを願う人の行動だということです。
誰もが祝うイベント、年に一度の記念日、人生の節目のとき。ジェイウェルはお客様それぞれの物語に寄り添い、アクセサリー・ジュエリーを通して、“大切な日を、大切にする”ご提案を続けてまいります。
▼恋人の日
6月12日は「恋人の日」。ブラジル発祥の記念日で、縁結びの聖人 聖アントニオを祭る前日にあたります。現地では古くから、恋人や夫婦が写真を贈り合う習慣が親しまれてきました。
近年、日本でも大切な人へ想いを伝える機会として広く知られるようになり、写真立てやアクセサリー、花束など、心を込めたギフトを贈る人が増えています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage2】
▼ジェイウェルのLOVERS DAY
贈る人と贈られる人の特別なひとときをサポートできるよう、豊富なアイテムとギフトサービスを取り揃えているジェイウェル。
2026年の恋人の日に向けて、特設ページを公開しました。
Sweet Rose、THE KISS、whiteclover、Steelgenicなど選りすぐりの人気ブランドから、ペアアイテムをピックアップ。愛し合う2人がお揃いで身に着けられるよう、定番のリングからネックレス、ピアス、ブレスレットなど幅広くご紹介しています。
期間限定のラッピングや、メッセージカードのサービスも。大切な人との幸せな時間を演出します。
▼ピックアップアイテム
【Sweet Rose シルバーペアピアス】
さりげないペア感を楽しめるとして、人気上昇中のピアス。
Sweet Roseのシルバーペアピアスは、シルバーの質感とつけやすさにこだわったシンプルなデザインと、前後を逆につけられる遊び心が特徴。フロント面に配置されたダイヤモンドは、パートナーとの永遠を願う気持ちが込められています。
Sweet Roseのアイテムは、刻印が可能。パートナーの名前、2人の記念日、好きな言葉など、好きな文字を入れられます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage3】
【Sweet Rose ステンレスペアブレスレット】
マンテルギミックの留め具が無限を象る、インフィニティブレスレット。重ねて留めれば結婚指輪を思わせるダブルリングにもなる、2WAY仕様です。
確かな存在感を放つ喜平チェーンが、2人の手元を彩ります。
肌にやさしいステンレス素材で、日常使いにぴったり。パートナーへのプレゼントにも、安心してご利用いただけます。
ピアス同様、こちらも刻印が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage4】
ジェイウェルは今後も、アクセサリー・ジュエリーを通して、お客様それぞれの366日が特別な1日になるよう、様々なご提案を続けてまいります。
アクセサリー・ジュエリー通販サイト「ジェイウェル」
https://www.jwell.com
【会社概要】
会社名 株式会社リーフワークス
代表者 代表取締役 澤 健太
資本金 10,000,000円
設 立 2010年7月6日
所在地 本社オフィス
〒520-0232 滋賀県大津市真野1丁目14-34
インキュベーションオフィス「TOKIZA」
〒520-0241 滋賀県大津市今堅田2丁目10-4
武蔵野オフィス
〒180-0006 東京都武蔵野市中町1丁目11-4 武蔵野ニッセイプラザ 5F
TEL 077-535-9027
URL https://www.leafworks.jp
事業内容 ビジネス向けクラウドサービスの提供
Webサービス開発 / ECサイト運営 / ITコンサルティング業務
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350061/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社リーフワークス
プレスリリース詳細へ