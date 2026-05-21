アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、クラウド自動点呼システム「e点呼セルフ Typeロボケビー」を導入された株式会社戸田運輸様に取材を行い、その内容を導入事例レポートとして公開しました。

当レポートでは、自動点呼の活用方法や導入後の変化を、現場の声とともにご紹介しています。自動点呼機器の導入を通じて実現した、点呼業務の効率化と標準化、高齢ドライバーでも無理なく定着した運用方法など、安全とDXの両立を目指す事業者様にとって参考となる内容です。ぜひご覧ください。

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■株式会社戸田運輸様 導入事例全文はこちらから https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260512/6a02cdd6d2bcf.pdf ■その他の導入事例はこちらから https://www.tokai-denshi.co.jp/customers ■クラウド自動点呼システム『e点呼セルフ Typeロボケビー』特設サイト https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/etenko-self

■全国で開催中【業務前自動点呼 実機体験会】お申し込みはこちらから https://transport-safety.jp/search/%E5%AE%9F%E6%A9%9F%E4%BD%93%E9%A8%93%E4%BC%9A ■本件に関するお問合せ先 東海電子株式会社 営業企画部：info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/