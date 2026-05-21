広島県内のメディアや広告会社などでつくる広島広告協会主催の「広島広告企画制作賞」。 第47回となる今年は、テレビＣＭや新聞広告など、計164作品の応募の中から、TSS開局50周年キャンペーンスポット「ずきゅん。ＣＭ」のシリーズ第2弾（全6タイプ）が、電波広告部門･テレビＣＭ15秒の部で、見事金賞を受賞した。テレビ新広島として本賞での金賞受賞は初となり、昨年、同キャンペーンスポットのシリーズ第1弾で受賞した銀賞に続く、2年連続の快挙となった。なお、6月1日（月）には、ホテルグランヴィア広島にて贈賞式が行われる予定。

【受賞したシリーズ第2弾の6作品】 ■プロ野球審判員編 ／キャッチコピー：『知られざる、一球の準備。』 ■西村キャンプ場編 ／キャッチコピー：『本気でつくる、最高の無駄。』 ■お好み焼き編 ／ キャッチコピー：『見えない時間も、味になる。』 ■路面電車編 ／ キャッチコピー：『日常を守る、当たり前を支える。』 ■見守り隊編 ／ キャッチコピー：『このまなざしが、今日をつないでいる。』 ■動物園編 ／ キャッチコピー：『想いが、思い出へ。』

【制作意図】 テレビ新広島は、昨年度の開局50 周年にあわせ、キャッチコピー「ずきゅん。TSS」を掲げた。スポット第1 弾は、テレビを通して感じるワクワクや楽しさ、感動など、広島の人々の「心躍る瞬間」をリアルに切り取りとったCMを制作した。続く第2弾の本作では、視点をさらに一歩深め、「ずきゅん。」の本質を、その裏側にある人々の、"真摯な想い"や"ひたむきな姿"にあると捉え、６つの「日常風景」をありのままに切り取った。

テレビ新広島が50年間大切にしてきた「遊び心」も、単なる楽しさではない。誰かの心が動く瞬間のために、手間や時間を惜しまず、本気で向き合う姿勢そのものである。「ムダだよ、なんてバカにされるときもあるかもしれない。でもきっと、"ずきゅん。" って、そうやってつくるもの。」というテレビ広島のステートメントには、地域に寄り添うメディアとして、誰かの「本気」が誰かの「心」を動かしていく、その連鎖への想いが込められている。

スポットCMは、いずれもナレーションやテロップを最小限にとどめている。あえて「余白」を残すことで、広島で暮らす人々が自身の姿を重ね、何気ない日常が少しだけ輝いて見える。そんな愛おしく温かい「ずきゅん。」が、これからの広島の"きょう"をつないでいくことを目指している。

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