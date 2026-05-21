ガールズグループオーディションプロジェクト「No No Girls」に参加し、約7000人の応募者の中から最終選考まで進出した”FUMINO”。オーディション以前よりSNSでギター弾き語り動画を投稿し、まっすぐな歌声と表現力で注目を集めてきた。そんな彼女が、ちゃんみなが主宰する新たなセルフプロデュース型レーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティスト”ふみの”として、1月11日にデビュー！デビュー曲「favorite song」はBillboard JAPAN “JAPAN Hot 100”で9位を記録し、ミュージックビデオは公開20時間で100万回再生を突破するなど、“デビュー直後としては異例”の注目を集めた。続く3月13日には、自身初の作詞・作曲による2ndシングル「ホットライン」をリリース。さらに5月8日には、初のドラマ書き下ろし楽曲となる3rdシングル「よくあるはなし」を配信し、テレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』の主題歌を担当。アーティストとして、さらなる新たなフェーズへと歩みを進めている。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、彼女の等身大の姿を綴るオリジナル番組を3ヶ月連続でオンエア！

＜#3＞は、ふみのが“好きなもの”を巡るロケ企画。休日のひとときのような自然体な姿を通して、彼女の素顔に迫っていく。まずは、＜#1＞でも犬愛について語ってくれたふみのが、犬たちと対面！ボール遊びや散歩を楽しみながら、無邪気な笑顔をのぞかせる。続いて訪れた古着屋では、ファッションへのこだわりや、自身のスタイルを形作る感性のルーツを探る。さらに、本棚に並ぶ数々の作品を前に、曲作りのインスピレーションにもなっている“漫画”についての想いを語る！また、自身で作詞・作曲を手掛けた新曲「よくあるはなし」のインタビューも収録。制作秘話や歌詞に込めた想いを紐解きながら、アーティスト・ふみのの内面に深く迫る。





■■番組情報■■

＜番組名＞

シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～＜#3＞

＜放送日時＞

2026/5/28(木)23:00～24:00

[再]2026/6/15(月)23:00～24:00





＼全3回3夜連続オンエア！／

■■番組情報■■

＜番組名＞

シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～＜#1＞

＜放送日時＞

2026/5/26(火)23:00～24:00





＜番組名＞

シンガーソングライター”ふみの” ～My Book～＜#2＞

＜放送日時＞

2026/5/27(水)23:00～23:30









▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/program/detail/fumino-my-book2603/





以上





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