https://twitter.com/OsakaShion

日本で最も長い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団のOsaka Shion Wind Orchestraを有する公益社団法人 大阪市音楽団（本社:大阪市住之江区／理事長:石井徹哉）は、今年度（2026-2027年）の自主公演のライブ配信を発表いたしました。

Osaka Shion Wind Orchestraでは、年間10公演の自主公演（6回の定期演奏会、4回の特別演奏会）を開催しています。そして、そのすべてでライブ配信を行っています。 会場に足を運べない方にも楽しんでいただけるのはもちろんのこと、長年Shionとタッグを組んでいるビデオアップ社による圧巻のマルチカメラ映像が大きな魅力です。 楽曲に対する深い研究と奏者へのリスペクトが随所に感じられるこだわりの映像を視聴することで、生演奏とはまた違った「演奏会の新しい形」を体感できると言っても過言ではありません。 ぜひご視聴ください！

ライブ配信視聴券の発売日は各公演の詳細欄をご覧ください。

ライブ配信について（有料）

視聴料金：3,000円（消費税込） 視聴期間：当日のLIVE配信のみ。 配信プラットフォーム：CURTAIN CALL（https://curtaincall.media/）

東大阪特別演奏会

課題曲×スパーク

公演概要

日時：2026年5月31日(日) 14:00開場／15:00開演 指揮：ダグラス・ボストック（首席客演指揮者） 会場：東大阪市文化創造館 Dream House 大ホール

プログラム

■ 音楽祭のプレリュード（A.リード） ■ 夕映えの丘（森山 至貴） ■ あつまれ おもちゃのマルチャ！（伊藤 士恩） ■ ザ・ガーズ（星出 尚志） ■ 風紋（保科 洋） ■ 管楽器のためのソナタ（伊藤 康英） ■ 管楽器のためのアリエッタ（伊藤 康英） ■ 管楽器のためのフィナーレ（伊藤 康英） ■ 陽はまた昇る（P.スパーク） ■ 交響曲第1番「大地、水、太陽、風」（P.スパーク） ※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

https://shion.jp/concert/20260531-2/

ライブ配信視聴券発売日 2026年5月21日(木) 12:00～

第167回定期演奏会

大植英次と綴る、神話の世界

https://www.curtaincall.media/live/detail/0f2ffd30-5348-11f1-8758-1d79645d3628

公演概要

日時：2026年6月28日(日) 13:00開場／14:00開演 指揮：大植 英次 会場：ザ・シンフォニーホール

プログラム

■ 牧神の午後への前奏曲（C.ドビュッシー／編曲：P.シュタルマイヤー） ■ 吹奏楽のための神話～天の岩屋戸の物語による（大栗 裕） ■ 楽劇「ニーベルングの指環」より（R.ワーグナー／編曲：C.ヤンセン） 序夜「ラインの黄金」／第1日「ワルキューレ」／第2日「ジークフリート」／第3日「神々の黄昏」 ※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

https://shion.jp/concert/20260628-2/

ライブ配信視聴券発売日 2026年5月21日(木) 12:00～

第168回定期演奏会

“アツい！”吹奏楽～イギリスとアメリカの作品から

https://www.curtaincall.media/live/detail/98a40e30-526c-11f1-bcaf-45dbfbf7cb79

公演概要

日時：2026年9月19日(土) 13:00開場／14:00開演 指揮：現田 茂夫 会場：ザ・シンフォニーホール

プログラム

■ アウェイデイ（A.ゴーブ） ■ ラスヴェガスを食い尽くすゴジラ（E.ウィッテカー） ■ ストコフスキーの鐘（M.ドァティ） ■ ウインド・ブリッツ（D.ブージョワー） ■ エレジー（J.B.チャンス） ■ 交響曲第1番（C.T.スミス） ※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

https://shion.jp/concert/20260919-2/

ライブ配信視聴券発売日 2026年6月18日(木) 12:00～

第9回京都定期演奏会

往年の！吹奏楽名曲コンサート

https://www.curtaincall.media/live/detail/392a4360-526d-11f1-bcaf-45dbfbf7cb79

公演概要

日時：2026年10月12日(月･祝) 14:00開場／15:00開演 指揮：大井 駿 会場：京都コンサートホール 大ホール

プログラム

■ アルヴァマー序曲（J.バーンズ） ■ 吹奏楽のための小狂詩曲（大栗 裕） ■ ロマネスク（J.スウェアリンジェン） ■ 交響詩「スパルタクス」（J.ヴァンデルロースト） ■ 吹奏楽のための第1組曲 変ホ⻑調（G.ホルスト） ■ オセロ（A.リード） ※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

https://shion.jp/concert/20261012-2/

ライブ配信視聴券発売日 2026年7月9日(木) 12:00～

第169回定期演奏会

イギリスの楽匠、ゴードン・ジェイコブの遺産

https://www.curtaincall.media/live/detail/da1777c0-526d-11f1-bcaf-45dbfbf7cb79

公演概要

日時：2026年11月21日(土) 13:00開場／14:00開演 指揮：ダグラス・ボストック（首席客演指揮者） 会場：ザ・シンフォニーホール

プログラム

＜オール “ゴードン・ジェイコブ” プログラム＞ ■ オリジナル組曲 ■ ティンパニと吹奏楽のための協奏曲 ソリスト：髙鍋 歩（Osaka Shion Wind Orchestra 打楽器奏者） ■ ウィリアム・バード組曲 ■ 吹奏楽のための協奏曲 ■ サー・ゴドフリー・ネラー行進曲 ■ カンタベリー礼賛 ※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

https://shion.jp/concert/20261121-2/

ライブ配信視聴券発売日 2026年8月20日(木) 12:00～

第170回定期演奏会

大阪から世界へ～酒井格 作品集

https://www.curtaincall.media/live/detail/9e3e28b0-526e-11f1-8548-d9045c111f02

公演概要

日時：2027年1月23日(土) 13:00開場／14:00開演 指揮：大井 剛史 会場：ザ・シンフォニーホール

プログラム

＜オール “酒井格” プログラム＞ ■ ファンファーレ「閃光」 ■ 大仏と鹿 ■ 風の精 ■ 波の通り道 ■ 半音階的狂詩曲 ■ 交響曲［世界初演］ ※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

https://shion.jp/concert/20270123-2/

ライブ配信視聴券発売日 2026年10月22日(木) 12:00～

住友生命いずみホール特別演奏会

2人のコンチェルト vol.2

https://www.curtaincall.media/live/detail/2fa07b50-526f-11f1-8548-d9045c111f02

公演概要

日時：2027年2月7日(日) 14:00開場／15:00開演 指揮：現田 茂夫 会場：住友生命いずみホール

プログラム

後日発表！お楽しみにお待ちください。

https://shion.jp/concert/20270207-2/

ライブ配信視聴券発売日 2026年11月5日(木) 12:00～

第171回定期演奏会

悠久なるアルメニアの調べ

https://www.curtaincall.media/live/detail/f6c26ae0-526f-11f1-af9b-5d711e383ab1

公演概要

日時：2027年3月20日(土) 13:00開場／14:00開演 指揮：出口 大地 演奏：Osaka Shion Wind Orchestra 会場：ザ・シンフォニーホール

プログラム

■「仮面舞踏会」より（A.I.ハチャトゥリアン／編曲：J.ヴァンデブラーク） ■ アルメニア狂詩曲第1番（A.コミタス） ■ アルメニアン・ダンス［全曲］（A.リード） ※やむを得ぬ事情により、出演者、曲目等が変更になる場合があります。予めご了承ください。

https://shion.jp/concert/20270320-2/

ライブ配信視聴券発売日 2026年12月10日(木) 12:00～

主催・お問い合わせ

https://www.curtaincall.media/live/detail/8692abd0-5270-11f1-af9b-5d711e383ab1

主催：公益社団法人 大阪市音楽団 お問い合わせ： Shionチケットセンター フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝を除く 10:00～17:30) ※視聴券の販売はWEBのみとなり、お電話でお買い求めいただけません。あらかじめご了承ください。

Osaka Shion Wind Orchestra

2023年6月1日に楽団創立100周年を迎えた、日本で最も⻑い歴史と伝統を誇る交響吹奏楽団。 1923年(大正12年)に誕生以来『Shion(しおん)』の愛称で親しまれ、2014年大阪市直営より⺠営化。2015年3月に「大阪市音楽団」より「Osaka Shion Wind Orchestra」と改称。 クラシックからポピュラーまで多彩なコンサートを展開し、各都市での演奏会をはじめ幼稚園から高等学校までの音楽鑑賞会、中学校高等学校での吹奏楽講習会、CD録音など、幅広い活動を通じて音楽文化の向上と発展のために力を注いでいる。 全日本吹奏楽連盟制作のコンクール課題曲参考演奏の収録、選抜高等学校野球大会入場行進曲収録を担当し、テレビ朝日「題名のない音楽会」、NHK「どれみふぁワンダーランド」出演など全国区での活動を展開。また、大阪城音楽堂での「たそがれコンサート」や駅コンサートなど地元大阪に根づいた活動も行っている。近年は、シカゴや台湾など海外での演奏会も成功させ、グローバルな活躍が今後も期待される。 これまでに3度の大阪文化祭賞、日本民間放送連盟賞、日本吹奏楽アカデミー賞演奏部門賞、大阪芸術賞、なにわ大賞、クリティック・クラブ賞 特別賞を受賞。大阪・関西万博PRサプライヤー。現在、音楽監督に宮川彬良、首席客演指揮者にダグラス・ボストック、名誉芸術顧問に秋山和慶が就任している。

★Shion公式WEBサイトはこちら 【ホームページ】https://shion.jp/ 【X】https://twitter.com/OsakaShion 【Instagram】https://www.instagram.com/osakashion/ 【Facebook】https://www.facebook.com/OsakaShion/ 【Youtube】https://www.youtube.com/user/OsakaShion ★「がんばれ！Shion応援団」応援団員募集中！ https://shion.jp/support/ ★ふるさと寄付金でShionを応援してください！ https://shion.jp/support/hometown/ ★ポスター・チラシ設置店大募集！ https://shion.jp/owner/ ★「月イチ吹奏楽オンライン」全16曲を好評配信中！ https://shion.jp/monthlyonline/ ★Shion公式オンラインショップ開設中！ https://shionshop.base.ec/

本リリースに関するお問い合わせ

公益社団法人 大阪市音楽団 〒559-0022 大阪市住之江区緑木1-4-138 フリーコール：0800-919-5508(土･日･祝を除く 10:00～17:30) 広報担当：前田