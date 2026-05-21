タイ国政府商務省認定「タイ・セレクト」を取得する本格タイ料理レストラン「アジアンタワン168」（神楽坂店・汐留店・立川店）は、2022年より毎日開催している「こども食堂」の累計来店子ども数が8,000人を突破したことをお知らせいたします。





本事業はサンワード証券株式会社の全額支援により運営しており、予約不要・出入り自由な形で地域の親子の「第三の居場所」を提供し続けています。









■ 開催概要（予約不要・毎日開催）

























■ 子どもも安心！「辛くないタイ料理」をご用意





「タイ料理＝辛い」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかしアジアンタワンでは、お子さまでも安心して食べられる“辛くないタイ料理” を豊富にご用意しています。

・本場の味わいはそのままに、マイルドな味つけにも対応

・ベビーカーでのご来店OK

・お子さま連れに配慮した店内設計

「初めての子ども食堂、ちょっと緊張するな」

「子どもが小さいけど、ベビーカーでも大丈夫？」

「タイ料理って子どもには辛いんじゃない？」

そんな不安を抱えるご家庭こそ、ぜひお気軽にお立ち寄りください。









■ 実績：3年間で8,000人超の子どもを無料招待





2022年の開始以降、地域の皆さまに支えられながら毎日開催を継続。

来店子ども人数：8,000人以上

支援総額：1,000万円以上





これらの数字は、地域に根ざした取り組みとして確実に成長している証です。

- アジアンタワン168 神楽坂店 -





- アジアンタワン168汐留店 -

- アジアンタワン168 立川店 -













■ タイ政府認定の本格味を、地域の子どもたちへ

アジアンタワンは、タイ国政府商務省が厳正な審査のもと認定する「タイ・セレクト」取得店です。

「本場の味を大切にしたタイ料理を、地域の子どもたちにも味わってほしい」

この想いから、私たちは毎日開催を続けています。

お子さまが無料で食事を楽しんでいる間、保護者の方には本場のグリーンカレーやトムヤムクンなど、本格タイ料理をお楽しみいただけます。









■ 協賛：サンワード証券株式会社について





本取り組みは、サンワード証券株式会社の全額支援により運営されています。





同社は「信頼」「実績」「社会貢献」のすべてを本気で取り組む金融パートナーとして、個人投資家から長年にわたり支持を得ています。









【サンワード証券が選ばれる3つの理由】





1. 専属コンシェルジュが徹底サポート

資産運用のプロである専属コンシェルジュが、お客様一人ひとりの目標やライフスタイルに寄り添い、運用をトータルでサポートします。「何を選べばいいかわからない」という初心者の方も、安心してお任せいただけます。





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商品先物・FX・CFDなど、幅広い取扱商品の中から、お客様の目的や経験値に合わせた最適な投資スタイルを提案。無理のない、無駄のない資産形成を「一緒に」目指します。





「地域の子どもたちの未来を支えることは、日本の未来を支えること」

サンワード証券はこの理念のもと、アジアンタワンのこども食堂に賛同し、毎日開催を可能にする運営資金を全額提供しています。

金融のプロフェッショナルとして培った信頼と実績を、社会貢献という形で地域に還元する。

同社の「本気」が、この活動を支えています。









■ サンワード証券 会社概要（参考）









■ アジアンタワン（Asian Tawan）168店舗アクセス

各店舗の詳細な場所・営業時間・アクセスは公式サイトをご覧ください。

・ https://asian-tawan.com/







