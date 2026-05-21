自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、セーフィー株式会社と共同で、無料オンラインセミナー「導入支援のプロが語る、自動点呼の「失敗しない」進め方～知っておきたい、制度・準備・運用のキホン～」を2026年6月23日（火）に開催いたします。

導入前の“不安”を、“納得”に変える60分。

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「自動点呼、気にはなっているけれど、何から始めればいいかわからない」。 そんなお声をあちこちで耳にするようになりました。 本セミナーでは、数多くの運送会社の自動点呼導入を支援してきた東海電子の担当者が、制度のキホンから準備の進め方、つまずきやすいポイントまでをインタビュー形式でやさしく解説します。 「失敗しないために、最初に知っておきたいこと」を60分でまるっとお持ち帰りいただける内容です。

こんな課題をお持ちでしょうか

✅自動点呼の制度や要件が難しく、正しく理解できているか不安 ✅何から手を付けるべきか分からず、検討が先延ばしになっている ✅導入した後、現場で本当に運用できるのかイメージできない ～主な対象者～ ・自動点呼に興味はあるが、制度や全体像がよく分からず検討が止まっている方 ・すでに情報収集を始めているが、進め方に不安を感じている方 ・これから自動点呼の導入を検討・計画している運送会社の経営者・管理者の方

セミナー概要

開催日時：2026年6月23日(火) 13:30～14:30 開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です） 参加費用：無料 【内容】 ・そもそも自動点呼って？ ー 制度のキホンと、いま運送業界で注目されている背景 ・検討を始める前に知っておきたいこと ー 「失敗する会社」に共通する、最初のつまずき ・何から手を付ければいい？ ー 導入準備のステップを、プロの目線でやさしく整理 ・現場で“あるある“な落とし穴 ー プロが見てきた事例から学ぶ、避けたいパターン ・無理なく始めて、続けるためのヒント ー 小さく始めて定着させる進め方 スピーカー： 東海電子株式会社 安全・健康システム営業部 広島営業所 所長 松川佳行 セーフィー株式会社 営業本部 マーケットグロース部 フィールドセールスグループ 浅田啓希

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みなさまのご参加をお待ちしております。 ■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部 td-seminar@tokai-denshi.co.jp ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/