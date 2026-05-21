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昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校と連携し、高校３年次から大学での学びを開始できる「五修生制度」を導入
京都先端科学大学（京都市右京区／前田正史学長）は、高大連携協定を締結している昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校（東京都世田谷区／升野伸子校長）との新たな高大連携における取り組みとして、中高6年のカリキュラムを5年で修了した生徒が、高校3年次に1年間、本学の授業を履修できる「五修生制度」を2027年度から導入します。
本制度では、生徒は高校3年生の身分のままで、1年間、本学において科目等履修生として本学一年生と同様のカリキュラムを受講することができます。本学に進学する場合は、二年生として入学することも可能になります。また、希望によっては大学生活を1年早く始めることで生まれる「Gap Year」を利用し、研究や海外留学が可能となることなどとも合わせ、学びの視野を広くもって、自身の夢の実現に向けて将来をデザインできる点が大きな特長です。対象は、工学部（京都太秦キャンパス）とバイオ環境学部（京都亀岡キャンパス）の2学部になります。
昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校は、1983年から昭和女子大学との間で五修生制度を実施しており、その実績を踏まえ本学でも同制度を開始することになりました。なお、同校と連携して本制度を導入するのは、首都圏以外の大学では本学が初の事例となります。
以上
▼本件に関する問い合わせ先
京都先端科学大学 広報センター
〒615-8577 京都市右京区山ノ内五反田町18
e-mail : kouhou@kuas.ac.jp
TEL : 075-406-9121
FAX : 075-406-9130
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
本制度では、生徒は高校3年生の身分のままで、1年間、本学において科目等履修生として本学一年生と同様のカリキュラムを受講することができます。本学に進学する場合は、二年生として入学することも可能になります。また、希望によっては大学生活を1年早く始めることで生まれる「Gap Year」を利用し、研究や海外留学が可能となることなどとも合わせ、学びの視野を広くもって、自身の夢の実現に向けて将来をデザインできる点が大きな特長です。対象は、工学部（京都太秦キャンパス）とバイオ環境学部（京都亀岡キャンパス）の2学部になります。
以上
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〒615-8577 京都市右京区山ノ内五反田町18
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TEL : 075-406-9121
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