HVACシステム市場は、2035年4,330億2,000万米ドル規模へ拡大、CAGR5.89％成長【省エネ・次世代スマート空調インフラ革命】
HVACシステム市場は、2025年の2,443億米ドルから2035年には4,330億2,000万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）5.89%で成長すると見込まれています。世界的な脱炭素化政策、スマートビル投資、都市インフラ再開発が市場拡大を後押ししており、特に高効率空調、熱交換技術、ヒートポンプ、換気制御ソリューションへの需要が急増しています。企業の設備投資戦略では、単なる冷暖房設備ではなく、エネルギー管理・空気品質・ESG対応を統合した「次世代建築インフラ」としてHVACが位置付けられており、世界中の不動産開発や産業施設更新の中心技術として注目を集めています。
ビル自動化システム（BAS）導入拡大がHVAC高度化市場を牽引
近年、HVACシステム市場ではビル自動化システム（BAS）との統合需要が急速に高まっています。IoTセンサー、クラウド監視、AI制御技術の進歩により、空調・照明・防災・セキュリティを一括制御するスマートビル化が進展しており、大規模オフィス、物流倉庫、病院、データセンターでの採用が加速しています。特に日本市場では、カーボンニュートラル政策や省エネ法強化を背景に、高効率空調設備への更新需要が増加しています。BAS統合型HVACはエネルギー消費を大幅に削減できるため、運営コスト削減とESG経営を重視する企業にとって戦略的投資分野となっています。さらに、オープンプロトコル対応システムの普及により、多様な建築設備との連携性が向上している点も市場拡大を後押ししています。
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日本市場でHVAC関連投資が重要視される理由と巨大ビジネス機会
日本では猛暑の長期化、高齢化社会、建築物省エネ基準の厳格化を背景に、HVAC市場への関心が急速に高まっています。経済産業省の省エネ政策やZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）推進により、高性能空調設備の導入需要が拡大しています。特に東京都では大型再開発プロジェクトが相次ぎ、オフィスビル・商業施設・ホテル・半導体工場向けHVAC需要が急増しています。また、日本の住宅市場では高気密住宅の増加に伴い、換気・除湿・空気清浄機能を統合した住宅用HVACシステムへの投資が拡大しています。さらに、日本国内では熱中症対策市場も成長しており、AI温度管理やスマート換気システムへの需要が増加しています。これにより、HVAC関連企業にとっては、設備更新、保守サービス、スマート制御、エネルギー最適化など多層的な収益機会が生まれています。
熟練技術者不足が市場成長の最大課題として浮上
一方で、HVACシステム市場は深刻な人材不足という課題にも直面しています。高度な冷暖房・換気設備の設置や保守には専門技術が必要ですが、先進国を中心に熟練技術者の高齢化が進んでいます。特に北米や欧州では退職者増加による技術者不足が深刻化しており、HVAC関連企業はサービス供給体制の維持に苦戦しています。日本市場でも建設・設備業界の人材不足が続いており、施工遅延や保守コスト上昇リスクが高まっています。そのため、遠隔監視、AI診断、自動制御システムなど、省人化を可能にするデジタルHVACソリューションへの需要が拡大しています。今後は設備機器メーカーだけでなく、保守DXやスマートメンテナンス分野を持つ企業の競争優位性が一層高まると予想されています。
ビル自動化システム（BAS）導入拡大がHVAC高度化市場を牽引
近年、HVACシステム市場ではビル自動化システム（BAS）との統合需要が急速に高まっています。IoTセンサー、クラウド監視、AI制御技術の進歩により、空調・照明・防災・セキュリティを一括制御するスマートビル化が進展しており、大規模オフィス、物流倉庫、病院、データセンターでの採用が加速しています。特に日本市場では、カーボンニュートラル政策や省エネ法強化を背景に、高効率空調設備への更新需要が増加しています。BAS統合型HVACはエネルギー消費を大幅に削減できるため、運営コスト削減とESG経営を重視する企業にとって戦略的投資分野となっています。さらに、オープンプロトコル対応システムの普及により、多様な建築設備との連携性が向上している点も市場拡大を後押ししています。
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日本市場でHVAC関連投資が重要視される理由と巨大ビジネス機会
日本では猛暑の長期化、高齢化社会、建築物省エネ基準の厳格化を背景に、HVAC市場への関心が急速に高まっています。経済産業省の省エネ政策やZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）推進により、高性能空調設備の導入需要が拡大しています。特に東京都では大型再開発プロジェクトが相次ぎ、オフィスビル・商業施設・ホテル・半導体工場向けHVAC需要が急増しています。また、日本の住宅市場では高気密住宅の増加に伴い、換気・除湿・空気清浄機能を統合した住宅用HVACシステムへの投資が拡大しています。さらに、日本国内では熱中症対策市場も成長しており、AI温度管理やスマート換気システムへの需要が増加しています。これにより、HVAC関連企業にとっては、設備更新、保守サービス、スマート制御、エネルギー最適化など多層的な収益機会が生まれています。
熟練技術者不足が市場成長の最大課題として浮上
一方で、HVACシステム市場は深刻な人材不足という課題にも直面しています。高度な冷暖房・換気設備の設置や保守には専門技術が必要ですが、先進国を中心に熟練技術者の高齢化が進んでいます。特に北米や欧州では退職者増加による技術者不足が深刻化しており、HVAC関連企業はサービス供給体制の維持に苦戦しています。日本市場でも建設・設備業界の人材不足が続いており、施工遅延や保守コスト上昇リスクが高まっています。そのため、遠隔監視、AI診断、自動制御システムなど、省人化を可能にするデジタルHVACソリューションへの需要が拡大しています。今後は設備機器メーカーだけでなく、保守DXやスマートメンテナンス分野を持つ企業の競争優位性が一層高まると予想されています。