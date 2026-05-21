Quick Response (QR) Code Label Market (QRコードラベル市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月21に「QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。QRコードラベルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)の概要
QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)に関する当社の調査レポートによると、QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)規模は 2035 年に約 82 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)規模は約 32 億米ドルとなっています。QRコードラベル に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)のシェア拡大は、製品の透明性に対する消費者の需要の高まりによるものです。食品安全に関する政府の各種政策や、消費者の「知る権利」を保障する規制が、QRコードラベルの利用をさらに促進しています。
GS1 USが2024年に実施した消費者調査によれば、買い物客の79%が、スマートフォンを通じてQRコードやバーコードから情報を確認できる製品を、より積極的に購入する傾向にあるとされています。こうしたQRラベルを活用することで、ブランド側はアレルギー情報、サステナビリティ関連データ、リサイクル方法、原材料の調達元、製品の真贋証明といった詳細情報を消費者に提供することが可能になります。特に、食品と飲料、化粧品、医薬品、高級品などの分野において、その活用が進んでいます。
QRコードラベルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/quick-response-qr-code-label-market/590642310
QRコードラベルに関する市場調査によると、スマート製造や「インダストリー4.0」の急速な拡大に加え、スマートフォンの標準カメラによるスキャン機能への対応が進んだことでQRコードの普及が加速しており、これに伴い市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。
しかしながら、印刷品質の不備や、ラベルの汚れと表面の反射と低解像度印刷・感熱ラベルの退色などに起因するスキャン失敗事例の増加が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350057/images/bodyimage1】
QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)セグメンテーションの傾向分析
QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、QRコードラベル の市場調査は、ラベルタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域に分割されています。
QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)の概要
QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)に関する当社の調査レポートによると、QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)規模は 2035 年に約 82 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)規模は約 32 億米ドルとなっています。QRコードラベル に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)のシェア拡大は、製品の透明性に対する消費者の需要の高まりによるものです。食品安全に関する政府の各種政策や、消費者の「知る権利」を保障する規制が、QRコードラベルの利用をさらに促進しています。
GS1 USが2024年に実施した消費者調査によれば、買い物客の79%が、スマートフォンを通じてQRコードやバーコードから情報を確認できる製品を、より積極的に購入する傾向にあるとされています。こうしたQRラベルを活用することで、ブランド側はアレルギー情報、サステナビリティ関連データ、リサイクル方法、原材料の調達元、製品の真贋証明といった詳細情報を消費者に提供することが可能になります。特に、食品と飲料、化粧品、医薬品、高級品などの分野において、その活用が進んでいます。
QRコードラベルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/quick-response-qr-code-label-market/590642310
QRコードラベルに関する市場調査によると、スマート製造や「インダストリー4.0」の急速な拡大に加え、スマートフォンの標準カメラによるスキャン機能への対応が進んだことでQRコードの普及が加速しており、これに伴い市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。
しかしながら、印刷品質の不備や、ラベルの汚れと表面の反射と低解像度印刷・感熱ラベルの退色などに起因するスキャン失敗事例の増加が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350057/images/bodyimage1】
QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)セグメンテーションの傾向分析
QUICK RESPONSE (QR) CODE LABEL MARKET (QRコードラベル市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、QRコードラベル の市場調査は、ラベルタイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域に分割されています。