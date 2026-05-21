Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月21に「Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。機能ゲノミクスに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）の概要
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）に関する当社の調査レポートによると、Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）規模は 2035 年に約 524 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）規模は約 185 億米ドルとなっています。機能ゲノミクス に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）のシェア拡大は、ゲノミクス研究インフラ、シーケンシングプログラム、および精密医療イニシアチブに対する、政府や民間部門からの資金提供が増加していることによるものです。
例えば、米国国立衛生研究所（NIH）は、ゲノム情報を活用した学習型医療システム（Learning Health System）の構築に向け、27百万米ドルの資金を提供しました。この資金提供により、シーケンシング機器、RNAシーケンシングシステム、およびクラウドベースのゲノム解析プラットフォームの調達が加速しています。
機能ゲノミクスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/functional-genomics-market/590642307
機能ゲノミクスに関する市場調査によると、遺伝子変異の機能検証に対する需要の高まりや、ゲノムデータ生成の急速な拡大を背景に、同市場のシェアは拡大していくことが明らかになっています。
しかしながら、シーケンシング（配列解析）インフラや高度なゲノミクスプラットフォームの導入にかかる高額なコストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350056/images/bodyimage1】
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）セグメンテーションの傾向分析
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、機能ゲノミクス の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域に分割されています。
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590642307
機能ゲノミクス Market （Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場））は、アプリケーション別に基づいて、創薬、精密医療、機能ゲノミクス研究、農業と植物ゲノミクス、その他に分割されています。このうち創薬分野は、慢性疾患の増加に加え、疾患関連遺伝子や治療標的の特定におけるゲノム技術の活用拡大を背景に、2026―2035年にかけて35%の市場シェアを占めると予測されています。
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）の概要
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）に関する当社の調査レポートによると、Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）規模は 2035 年に約 524 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）規模は約 185 億米ドルとなっています。機能ゲノミクス に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）のシェア拡大は、ゲノミクス研究インフラ、シーケンシングプログラム、および精密医療イニシアチブに対する、政府や民間部門からの資金提供が増加していることによるものです。
例えば、米国国立衛生研究所（NIH）は、ゲノム情報を活用した学習型医療システム（Learning Health System）の構築に向け、27百万米ドルの資金を提供しました。この資金提供により、シーケンシング機器、RNAシーケンシングシステム、およびクラウドベースのゲノム解析プラットフォームの調達が加速しています。
機能ゲノミクスに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/functional-genomics-market/590642307
機能ゲノミクスに関する市場調査によると、遺伝子変異の機能検証に対する需要の高まりや、ゲノムデータ生成の急速な拡大を背景に、同市場のシェアは拡大していくことが明らかになっています。
しかしながら、シーケンシング（配列解析）インフラや高度なゲノミクスプラットフォームの導入にかかる高額なコストが、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350056/images/bodyimage1】
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）セグメンテーションの傾向分析
Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、機能ゲノミクス の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、機能別、流通別と地域に分割されています。
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機能ゲノミクス Market （Functional Genomics Market （機能ゲノミクス市場））は、アプリケーション別に基づいて、創薬、精密医療、機能ゲノミクス研究、農業と植物ゲノミクス、その他に分割されています。このうち創薬分野は、慢性疾患の増加に加え、疾患関連遺伝子や治療標的の特定におけるゲノム技術の活用拡大を背景に、2026―2035年にかけて35%の市場シェアを占めると予測されています。