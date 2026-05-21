第3回　都医学研　都民講座を2026年7月17日（金）に開催します。

2026年度「第3回都民講座」を2026年7月17日（金）に開催します。

「ドラゴンの眠りから読み解く睡眠の進化とメカニズム / 睡眠とは何か？」

東京都医学総合研究所では、神経疾患、精神疾患、がん、感染症等の未解明の重要疾患に関する研究を総合的に行い、予防法や治療法などの開発に向けた研究に取り組んでいます。

こうした多岐にわたる研究内容の一端や関連する最新情報を、都民の皆様に分かりやすくお伝えすることを目的に、当研究所では毎年度「都民講座」を開催しています。

今回は名古屋大学大学院理学研究科 乘本 裕明教授と、東京都医学総合研究所 夏堀 晃世主席研究員をお迎えします。

１ 日 時 2026年7月17日（金曜日）15：00～16：30まで

２ 開催方法 会場とWeb会議システム「Zoom」によるハイブリッド開催

３ 演 題

「ドラゴンの眠りから読み解く睡眠の進化とメカニズム」

講師 名古屋大学大学院理学研究科 教授 乘本 裕明

【講演要旨】

無脊椎動物から哺乳類に至るまで、ほとんどすべての生物が眠ることが知られており、種を超えて共通する仕組みがあると考えられます。私たちはその手がかりを探るために、ベアーデッドドラゴン（和名：フトアゴヒゲトカゲ）を研究しています。本講演では、なぜ睡眠研究にドラゴンを用いるのか、その利点を分かりやすく紹介します。また、ドラゴンの睡眠を手がかりに、睡眠がどのように進化してきたのか、そして脳の中でどのように生み出されているのか、最新の研究からわかってきたことを解説します。

「睡眠とは何か？」

講師 東京都医学総合研究所 主席研究員 夏堀 晃世

【講演要旨】

1日のうち約1/4の時間を占める睡眠は、私達の脳や体の疲労回復と機能維持に必要な生理現象です。睡眠はノンレム睡眠とレム睡眠に大別され、それぞれ異なる役割を持つと考えられています。ヒト（被験者）やマウスなどの実験動物を用いた研究により、どのようなメカニズムで睡眠が生じるのか、睡眠中に脳がどのような活動をしているのか、少しずつ明らかになってきました。本講演では、睡眠についての理解を深めるための基礎知識をお伝えします。

４ 参 加 （定員600名）

(都医学研講堂：100名、オンライン：500名 事前申込、先着順、無料）

５ 申 込

対面式・Zoomウェビナーどちらも東京都以外にお住まいの方もお申込みいただけます。

＜対面式での参加をご希望の場合＞

「申込みフォーム」または「往復ハガキ」によりご応募ください。

○ 申込みフォームの場合

都医学研ホームページ(https://www.igakuken.or.jp/public/tomin.html）の申込みフォームよりお申し込みください。

○往復ハガキの場合

往復ハガキでお申し込みください。

往復ハガキには、「第3回都民講座（対面式希望）」と記入の上、住所、氏名（フリガナ）、年齢、電話番号及び複数名希望の場合は同伴者氏名と同伴者年齢をご記載いただき、下記【申込先】までお申し込みください。

【申込先】

〒156－8506 東京都世田谷区上北沢2-1-6

東京都医学総合研究所 普及広報係 宛

＜オンラインでの視聴をご希望の場合＞

都医学研ホームページ(https://www.igakuken.or.jp/public/tomin.html）の登録フォームよりお申し込みください。

【締切】

対面式：2026年7月15日（水曜日）

オンライン：講座開催時刻

聴講＋アンケートの回答で【東京ポイント100pt】を進呈します。

詳しくは東京都公式アプリ「東京アプリ」サイトをご覧ください。

https://www.tokyoapp.metro.tokyo.lg.jp/