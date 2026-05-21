【姉崎店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠姉崎店～ペア得70分4,500円～
【姉崎店】
「ペア得70分4,500円」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 姉崎店
https://mominotakumi.com/shop_anegasaki.html
■住所
千葉県市原市姉崎983-3
スーパーホテル千葉市原付近のコインランドリーに併設されています。
駐車場あり。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 姉崎店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
ペア得70分4,500円を打ち出しており、電話予約限定かつ、平日限定になります。
下記、もみの匠姉崎店のURL
https://mominotakumi.com/shop_anegasaki.html
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349596/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 姉崎店です。
もみの匠 姉崎店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 姉崎店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_anegasaki.html
姉崎店
「ペア得70分4,500円」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 姉崎店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 姉崎店
所 在 地：千葉県市原市姉崎983-3
電話番号：0436-98-5330
営業時間：平日:11時～22時(最終受付21時)
土日祝:11時～20時(最終受付19時) 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit_anegasaki.html#oubo
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://mominotakumi.com/shop_anegasaki.html
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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■もみの匠 姉崎店
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■住所
千葉県市原市姉崎983-3
スーパーホテル千葉市原付近のコインランドリーに併設されています。
駐車場あり。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 姉崎店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
ペア得70分4,500円を打ち出しており、電話予約限定かつ、平日限定になります。
下記、もみの匠姉崎店のURL
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349596/images/bodyimage1】
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https://mominotakumi.com/shop_anegasaki.html
姉崎店
「ペア得70分4,500円」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 姉崎店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
もみの匠 行徳店
https://mominotakumi.com/gyotoku/
2026年03月19日オープン！
店 舗 名：もみの匠 姉崎店
所 在 地：千葉県市原市姉崎983-3
電話番号：0436-98-5330
営業時間：平日:11時～22時(最終受付21時)
土日祝:11時～20時(最終受付19時) 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
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ホームページよりご予約可能
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