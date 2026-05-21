防災VR/ARを展開するアイデアクラウドは、親子で作るルビ付き「防災ポケットブック」を無償配布開始
防災VR・ARなどXRアプリケーションやイベントマーケティングプラットフォームの開発・提供を手掛ける株式会社アイデアクラウド（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：新部 昌也、以下アイデアクラウド）は、お子様が外出先や学校で災害に遭った際、落ち着いて行動するためのガイド「防災ポケットブック」を制作し、公式サイトにて無料ダウンロード配布を5/21(木)より開始いたしました。
A4・A3サイズの用紙を折りたたんで作るこのブックは、常に持ち歩けるコンパクトなサイズながら、地震・火災時の行動指針や緊急連絡先など、いざという時に必要な情報を網羅しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349882/images/bodyimage1】
■開発の背景：お子様が「一人でいる時」の備えを
当社では、「防災VR/AR」というXR技術を用いた防災コンテンツを長年提供してきました。
小さなお子様にも多く体験いただいてきましたが、体験に留まらず、いざという時に実際に役立つものを提供したいと考え、本ブックの制作に至りました。
災害はいつどこで起こるかわかりません。登下校中や放課後など、保護者がそばにいない状況で、お子様自身がどう行動すべきかを判断するためのツールとして本ブックを企画しました。 「常に身につけておけること」と「子供が直感的に理解できること」を重視し、小学校低学年から活用できるデザインに仕上げています。
■「こども防災ポケットブック」の4つの特徴
1. ランドセルに収まる超コンパクトサイズ
用紙を折りたたむことで、ポケットやランドセルのサイドポケットに常に入れておけるサイズになります。重さも気にならず、日常的に携帯が可能です。
2. 小学校1年生から読める「全編ルビ付き」
難しい漢字にはすべてふりがな（ルビ）を振っています。文字を読み始めたばかりのお子様でも、一人で内容を理解し、繰り返し確認することができます。
3. 状況別の行動マニュアルと防災マークの解説
「地震がおきたとき」「火事がおきたとき」「風水害がおきたとき」など、シーン別の適切な行動をイラスト付きで解説。さらに、街中で見かける防災標識（マーク）の意味も学べます。
4. 自分の情報を書き込める「緊急連絡先」欄
氏名だけでなく、家族の連絡先や、公衆電話・171（災害用伝言ダイヤル）の使い方を書き込むスペースを設けています。パニックになりやすい災害時に、確実な連絡手段をサポートします。
■ 作り方と印刷サイズについて
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349882/images/bodyimage2】
「サイトからPDFデータをダウンロードし、ご自宅やコンビニ等のプリンターで印刷してください。ハサミで1箇所切り込みを入れて折りたたむだけで完成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349882/images/bodyimage3】
【推奨：A3サイズでの印刷】
本データはA4サイズから作成可能ですが、より文字を大きく、読みやすくするために「A3サイズ」での印刷を推奨しています。 お子様がパニック時でもパッと目を通せるよう、視認性の高い大きめサイズでの作成がおすすめです。
【保護者の皆様へ】 作成時にハサミを使用する工程があります。刃物を使いますので、ぜひお子様と一緒に、防災について話し合いながら作成してください。また、完成後は「緊急連絡先」を一緒に記入し、実際にランドセルへ入れるところまでを習慣づけていただければ幸いです。
▼防災VR/AR公式サイト
https://bousai-vr.com/
A4・A3サイズの用紙を折りたたんで作るこのブックは、常に持ち歩けるコンパクトなサイズながら、地震・火災時の行動指針や緊急連絡先など、いざという時に必要な情報を網羅しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349882/images/bodyimage1】
■開発の背景：お子様が「一人でいる時」の備えを
当社では、「防災VR/AR」というXR技術を用いた防災コンテンツを長年提供してきました。
小さなお子様にも多く体験いただいてきましたが、体験に留まらず、いざという時に実際に役立つものを提供したいと考え、本ブックの制作に至りました。
災害はいつどこで起こるかわかりません。登下校中や放課後など、保護者がそばにいない状況で、お子様自身がどう行動すべきかを判断するためのツールとして本ブックを企画しました。 「常に身につけておけること」と「子供が直感的に理解できること」を重視し、小学校低学年から活用できるデザインに仕上げています。
■「こども防災ポケットブック」の4つの特徴
1. ランドセルに収まる超コンパクトサイズ
用紙を折りたたむことで、ポケットやランドセルのサイドポケットに常に入れておけるサイズになります。重さも気にならず、日常的に携帯が可能です。
2. 小学校1年生から読める「全編ルビ付き」
難しい漢字にはすべてふりがな（ルビ）を振っています。文字を読み始めたばかりのお子様でも、一人で内容を理解し、繰り返し確認することができます。
3. 状況別の行動マニュアルと防災マークの解説
「地震がおきたとき」「火事がおきたとき」「風水害がおきたとき」など、シーン別の適切な行動をイラスト付きで解説。さらに、街中で見かける防災標識（マーク）の意味も学べます。
4. 自分の情報を書き込める「緊急連絡先」欄
氏名だけでなく、家族の連絡先や、公衆電話・171（災害用伝言ダイヤル）の使い方を書き込むスペースを設けています。パニックになりやすい災害時に、確実な連絡手段をサポートします。
■ 作り方と印刷サイズについて
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349882/images/bodyimage2】
「サイトからPDFデータをダウンロードし、ご自宅やコンビニ等のプリンターで印刷してください。ハサミで1箇所切り込みを入れて折りたたむだけで完成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349882/images/bodyimage3】
【推奨：A3サイズでの印刷】
本データはA4サイズから作成可能ですが、より文字を大きく、読みやすくするために「A3サイズ」での印刷を推奨しています。 お子様がパニック時でもパッと目を通せるよう、視認性の高い大きめサイズでの作成がおすすめです。
【保護者の皆様へ】 作成時にハサミを使用する工程があります。刃物を使いますので、ぜひお子様と一緒に、防災について話し合いながら作成してください。また、完成後は「緊急連絡先」を一緒に記入し、実際にランドセルへ入れるところまでを習慣づけていただければ幸いです。
▼防災VR/AR公式サイト
https://bousai-vr.com/