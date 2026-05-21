シンガポール、実社会への導入を加速するため、グローバルな協力者とAIエコシステムを強化





シンガポール、2026年5月21日 /PRNewswire/ -- Infocomm Media Development Authority of Singapore (IMDA)主催のATxSummit 2026で、Josephine Teoデジタル開発・情報相は、AIハブとしてのシンガポールの地位を強化するための新たなグローバル・パートナーシップとイニシアチブを発表しました。これらの発表は、AIツールの探求から、インパクトをもたらす実世界のAIシステムの構築、配備、管理へのシフトを意味します。Economic Strategic Review committeeが最近指摘したように、シンガポールは、現実世界の問題を大規模に解決するAIソリューションの開発、試験、導入を行う、信頼されるハブとなることを目指しています。



Singapore Minister for Digital Development and Information Mrs Josephine Teo delivering the opening keynote at ATxSummit 2026



シンガポール政府と8社の業界リーダーが、プンゴル・デジタル地区においてフィジカルAIの研究、試験、導入を実施

IMDA、JTC、Singapore Institute of Technology (SIT)は8社の業界リーダーと協力し、プンゴル・デジタル地区（PDD）でフィジカルAIを実世界に導入します。2026年後半に開始されるこのテストベッドは、マルチユースケースとマルチオペレーターのフィジカルAI展開のための、シンガポール初の大規模な複合公共スペースとなります。Certis、DHL、Grab、QuikBotは、 共同設計、配備、テスト、検証を行う最初の企業となります。 商業的に実行可能なロボットサービスは、食品や小包の配達、清掃、警備パトロールなど、人間の業務を補完するものです。このテストベッドは、アクティブモビリティ法に基づく管区レベルの免除枠組みを通じて、Land Transport Authority (LTA)と協力して進められています。

シンガポールのエンベデッドAI（EAI）の機能を強化するため、IMDAとNational Robotics Programme（NRP）は、FieldAIやThoughtworks、さらにSlamtec、Unitree、QuikBotといった企業 と連携し、SITのPDDに新設されたCentre for Intelligent Roboticsを通じてEAIのユースケースを開発・試行します。

シンガポールのAI研究フロンティアを強化

シンガポールの製造業の優位性をさらに鮮明にするため、 NVIDIAはシンガポールのAI研究所を立ち上げ、大学の研究者、産業界のパートナー、政府とともに、効率的なエンボディドAIに焦点を当てた、アジア太平洋地域で2番目の研究拠点としています。

当ラボは、製造分野での応用が期待される以下の2つの領域に焦点を当てます。「エンボディドAI」は、知能システムが物理世界において知覚、推論、行動を行うことを可能にするものであり、「効率的なAIコンピューティング」は、モデルとインフラを最適化することで、計算コストの削減、エネルギー効率の向上、およびスケーラブルなAI導入を支援するものです。

公共の利益のためのAI推進新しい産業パートナーシップ

Ministry of Digital Development and Information (MDDI)とGoogleは、シンガポール政府との協力関係を拡大するため、新たな国家AIパートナーシップを発表しました。本パートナーシップは、フロンティアAIを活用して社会の課題に取り組み、シンガポールでAIに対応できる人材を育成し、安全で信頼できるエコシステムを構築することを目的としています。

MDDIとOpenAIは、応用AIイノベーションのハブとしてシンガポールを強化する「OpenAI for Singapore」イニシアティブに関する覚書を締結しました。MOUは、応用AIイノベーションの促進、AI人材の育成、市民・企業・公共部門がAIにアクセスできるようにすることをカバーしており、シンガポールのAIエコシステムに対するOpenAIの3億シンガポールドルを超えるコミットメントが後押ししています。

信頼性と拡張性に優れたAI導入の基盤構築

シンガポールは、信頼性、ガバナンス、安全性が重要な金融や公共部門など、信頼性の高い分野でのAI導入を支援するため、エコシステム全体の取り組みを進めています。

Temasekが設立したAIおよびデジタルトランスフォーメーション企業であるTemusは、企業がAIソリューションを拡張し、人材パイプラインを開発するのを支援するAIファウンドリーを立ち上げました。Digital Industry Singapore (DISG)の支援を受け、ファウンドリーは50名の専門家を採用し、金融サービスやプレシジョン・ヘルスなどの企業向けプロジェクトに配置する予定です。

A*STAR Institute for Infocomm Research（A*STAR I2R）は、MERaLiON（Multimodal Empathetic Reasoning and Learning in One Network）AIモデルを更新し、機能の向上、実世界でのユースケースの推進、導入規模の拡大を図っています。アップデートされたMERaLiON AudioLLM v3は、東南アジアの言語にまたがるパラ言語知能を提供します。MERaLiONは、クラウドホスティング、APIアクセス、およびエッジコンピューティングを通じて利用可能となり、MacやiPadなどのApple Silicon搭載デバイスも対象となります。

AIと歩調を合わせるガバナンス

シンガポールは引き続き実践的なリスクベースのアプローチを取っていきます。このアプローチを反映した2つの取り組みは以下のとおりです。

・エージェント型AIのための更新版モデルAIガバナンスフレームワーク：2026年1月の世界経済フォーラムで初めて発表されたエージェント型AIのためのモデルAIガバナンス・フレームワーク（「MGF」）は、50を超える組織から提供された実際のケーススタディと新たなベストプラクティスによって更新されました。

・AIエージェントに関するGoogleホワイトペーパー：Googleは、CSA、GovTech Singapore、IMDAと協力して、AIエージェントを実世界で安全かつ効果的に使用する方法を模索しました。このホワイトペーパーは、公共の利益のためにAIエージェントを活用しようとしている政府向けに指針を示しています。

シンガポールがAIエコシステムを成長させるにつれ、これらのイニシアチブはイノベーションを実社会へのインパクトにつなげる助けとなり、企業、研究者、政府がAIソリューションを大規模に開発、テスト、展開できる信頼できるグローバルなAIハブとしてのシンガポールの地位を強化することになるでしょう。

Josephine Teoデジタル開発・情報大臣は本日、ATxSummitのサイドイベントとして開催されたASEAN-US AI閣僚級円卓会議に出席しました。ASEANのデジタル担当大臣、ASEAN事務局、米国政府、そしてAmazonやGoogleの業界リーダーが一堂に会したこの円卓会議は、ASEAN・米国包括的戦略的パートナーシップの下、「ASEAN-米国関係50年への道）（The Road to 50 Years of ASEAN-US Relations）」の開始を告げるものとなりました。地域全体における包括的なAIの導入が議論の中心となりました。

ATxSGの詳細については、asiatechxsg.comをご覧ください。

メディア atxsg.imda@archetype.co

（日本語リリース：クライアント提供）

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