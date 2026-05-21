中畑清氏・吉井理人氏ら元プロ野球選手が直接指導！ ５月３０日に茨城県守谷市でＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室を開催

ＪＡ全農は、王貞治氏が理事長を務める一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）が５月３０日（土）に茨城県守谷市で開催する「ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室」に特別協賛します。

本教室は今年で３４年目を迎える歴史ある教室で、これまで多くの子どもたちの心身の健やかな成長と未来の夢を応援してきました。

今年度最初の開催となる守谷教室では、元プロ野球選手の吉井理人氏（近鉄ＯＢ）、里崎智也氏（ロッテＯＢ）、中畑清氏（巨人ＯＢ）、緒方耕一氏（巨人ＯＢ）が、子どもたち124名に熱血指導する予定です。子どもたちにとって、超一流の講師陣から野球の理論や技術が学べる大変貴重な機会となります。また、指導者を対象とした子どもたちへのトレーニング方法などの講習会や、保護者を対象とした成長期の子どもへのスポーツ栄養管理に関する講習も行います。

野球教室の様子

ＷＣＢＦ王理事長(2024年江戸川教室)

投手指導の様子（2025年盛岡教室）

打撃指導の様子(2025年熊本教室)

投手指導の様子（2025年盛岡教室）

【ＪＡ全農ＷＣＢＦ少年野球教室 守谷教室の概要】

（１）日 時：2026年５月３０日（土） 【晴天時】９：４５～１５：００

【雨天時】９：４５～１４：４５

（２）場 所：【晴天時】常総運動公園野球場

（茨城県守谷市野木崎4700番地）

【雨天時】常総運動公園体育館

（ 同上 ）

（３）スケジュール： ※晴天時（雨天時は短縮スケジュールで実施します）

（４）参加者数（予定）

ア．野 球 教 室 ：小学生124名、指導者２５名

イ．指導者講習会：（上記指導者のうち）１１名

ウ．スポーツ栄養教室 ：２４名

（５）講 師

ア．野球教室：吉井理人氏（近鉄ＯＢ）、里崎智也氏（ロッテＯＢ）、

中畑清氏（巨人ＯＢ）、緒方耕一氏（巨人ＯＢ）

イ．指導者講習会：吉田直人氏（フィットネスクラブ広尾 Ｓ＆Ｃコーチ）

ウ．スポーツ栄養教室：阿部菜奈子氏（ｏｆｆｉｃｅＬＡＣ-Ｕ 管理栄養士）

（６）主 催：一般財団法人世界少年野球推進財団（ＷＣＢＦ）

（７）後 援：守谷市教育委員会

（８）協 賛：全国農協食品（株）、全農パールライス（株）、ＪＡ全農青果センター（株）、

ＪＡ全農たまご（株）、ＪＡ全農ミートフーズ（株）、全農チキンフーズ（株）、

協同乳業（株）

全農は本教室に特別協賛しており、開催当日、全農茨城県本部から商品提供します。