サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービス『サブリース解約の「外せる君」』を運営する株式会社CilBFreakは2026年5月21日より、相談窓口の受付体制を強化しています。同サービスの公式LINEから個別相談ができ、「サブリース契約の解除費用を知りたい」「解約するための条件を確認したい」などの疑問に無料で回答します。 スタッフを増員し、サブリース物件のオーナー様からのご相談を承っております。契約解除を検討されている方は、この機会にぜひご相談ください。 公式サイト：https://hazuserukun.com 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

サブリース契約の解除費用はいくら？目安を解説

サブリース契約を解除するときの費用は、月額賃料の3～6か月分前後が目安とされるケースがあります。たとえば、賃料15万円のサブリース物件を解約する際、解除費用が6か月分であれば90万円の支払いが必要です。これは、オーナー様にとって大きな負担となります。 ただし、違約金を支払えば必ず解約できるとは限りません。サブリース契約は、通常の管理委託契約よりも解約が難しいケースがあるためです。 まずは契約書で「いつ解約できるのか」「違約金はいくらか」「何か月前に通知が必要か」を確認しましょう。専門的な知識が必要になるため、わからない場合は一人で進めず、サブリース解約に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。 『サブリース解約の「外せる君」』には、サブリース解除の知識が豊富なスタッフが多数在籍しており、解約手続きが完了するまでサポートします。サブリース会社から「解約できない」と断られた物件でも手続きを進められた事例がありますので、まずは一度ご相談ください。 ▼相談内容の例

サブリース解約の「外せる君」へ相談するには

（1）公式LINEアカウントを友だち追加する サブリース解約の「外せる君」のLINE公式アカウントを友だち追加します。 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7

（2）契約内容の確認 公式LINEアカウントを友だち追加後、トーク画面でサブリース契約の状況や相談内容などを入力し、送信してください。LINEでやり取りできるため、ご都合のよいタイミングでご相談いただけます。 （3）戦略立案・実行 当社がこれまでに蓄積してきた事例やノウハウをもとに、サブリース物件に合わせた有効な戦略を立案します。ご提案した戦略にご納得いただけた場合は、当社が解約に向けた対応をサポートします。 （4）サブリース解約 交渉成立後、サブリース契約の解約手続きへ進みます。手続きが完了するまで、丁寧にサポートいたします。

サブリース解約の「外せる君」3つの特徴

『サブリース解約の「外せる君」』は、サブリース契約をトラブルなしで解除するWebサービスです。「相談無料」「弁護士費用0円」「解約費用0円」の3つの特徴があります。

（1）相談無料 『サブリース解約の「外せる君」』へのご相談は無料です。ご相談後、同意なく解約手続きに進むことはありません。 また、相談後に過度な営業連絡を行うこともありませんので、安心してご活用ください。 （2）弁護士費用0円 サブリース解約に向けた交渉は当社が主体となって進めますが、場合によっては弁護士のサポートが必要になることもあります。弁護士のサポートを利用した場合でも、費用は発生しません。 （3）解約費用0円 当サービスにご相談いただいて解約に至った場合、高額になりやすいとされる解約費用も0円です。コストを抑えたうえでの解約が期待できます。 ※本サービスはサブリース解約を100％保証するものではありません。 ■運営会社情報 株式会社CilBFreak 公式サイト：https://hazuserukun.com 公式LINE：https://lin.ee/cAwEJs7