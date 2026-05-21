パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、レーシング・シミュレーター系YouTuber「ピカーチャンネル」のコラボゲーミングPCを発売いたしました。さらに、早期ご購入特典として、ピカーチャンネル オリジナルステッカーをプレゼントしております。

◇ ピカーチャンネル LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

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■ 早期ご購入特典！先着100名様限定でオリジナルステッカーをプレゼント

ピカーチャンネル LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方、先着100名様にもれなく、ピカーチャンネル オリジナルステッカーをプレゼント。

※画像のピカーチャンネル オリジナルステッカーはイメージです。実際の特典内容とは異なります。 ※ピカーチャンネル オリジナルステッカーは無くなり次第終了となります。

■ ピカーチャンネル プロフィール

車、ゲーム、全開で行くんだよ。 レーシング・シミュレーションやハンコンレビュー動画を主に活動しているシミュレーター系YouTuber「ピカーチャンネル」

■ ピカーチャンネル ∞（インフィニティ）モデルとは

ピカーチャンネル LEVEL∞ コラボゲーミングPCは、レーシング・シミュレーションのゲームプレイはもちろん、ライブストリーミングや動画編集などさまざまな用途を快適にこなすことができ、必要な機材との接続性や拡張性にも優れた、ハイスペックが魅力のゲーミングパソコン・シリーズです。 また、ピカーチャンネル LEVEL∞ RGB Build コラボゲーミングPCは、搭載するLED対応パーツをご自身のお好みの光り方や色へ変更することが可能。オリジナルの点灯パターンでゲーミング環境を彩るとともに、配信などでPC本体が映り込む際にも個性を演出し、存在感のあるゲーミングPCとなっています。

■ モデルのご紹介

下記は、ピカーチャンネル LEVEL∞ コラボゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。 【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-R7B6-LR78D-VKX-pica [RGB Build] 販売価格：534,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1233761&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260521_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 7 7800X3D / AMD B650 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 1000W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

製品名：LEVEL-M88M-265F-XKXB-pica-Limited Edition [RGB Build] 販売価格：813,800円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1233755&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260521_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265F / インテル® B860 / DDR5 32GB(16GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 Founders Edition / ミニタワー / microATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

製品名：LEVEL-R8B8-LCR9ZZ-XKX-pica [RGB Build] 販売価格：1,113,000円 https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1233766&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20260521_1&utm_content=nonpay Windows 11 Home [DSP版] / AMD Ryzen™ 9 9950X3D2 Dual Edition / AMD B850 / DDR5 64GB(32GB×2) / 2TB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX™ 5090 32GB GDDR7 / ミドルタワー / ATX / 1200W 80PLUS® PLATINUM認証 ATX電源

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。 パソコン工房ホームページ https://www.pc-koubou.jp/ ※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。 ※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/ グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/ 代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1 事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

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