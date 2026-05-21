



・ZTEは、AIとネットワークの双方向統合がもたらす産業的価値について詳細な分析を行っている

・ZTEは、ラテンアメリカにおけるプレゼンスを強化し、グリーンで効率的かつインテリジェントなフルスタックICTソリューションを展開し、現地の通信事業者の戦略的変革をサポートする

メキシコシティ、2026年5月21日 /PRNewswire/ -- 統合情報通信技術ソリューションの世界的大手プロバイダーであるZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ)は、GSMA M360 LATAM 2026に参加しました。ZTEの国際エコシステム担当チーフのChen Zhiping氏は同 カンファレンスにおいて、「将来のビジネスモデル再構築の推進-AIとネットワークの双方向統合（Driving Future Business Model Restructuring - AI & Network Two-Way Integration）」と題する基調講演を行いました。



ZTE、GSMA M360 LATAM 2026で将来のビジネスモデル再構築を推進するAIとネットワークの双方向統合を披露



Chen氏は、AIとネットワークの双方向統合がもたらす産業的価値について詳細な分析を行い、過去20年間にわたりZTEがラテンアメリカ市場で達成した成果、AIネイティブネットワークのイノベーション事例、およびあらゆるシナリオに対応したインテリジェントソリューションについて紹介しました。これにより、ラテンアメリカの通信事業者が「接続サービスプロバイダー」から「デジタル経済の推進者」へと戦略的な変革を遂げることを支援しました。

AI産業の波を受け、ZTEは2025年に向けたグローバル戦略ビジョン「All in AI, AI for All、コネクティビティとインテリジェントコンピューティングのリーダーとなる（All in AI, AI for All, Becoming a Leader in Connectivity and Intelligent Computing）」を発表しました。Chen氏 は、この戦略は今回のGSMAサミットのコアコンセプトと非常に合致していると述べています。今後、ZTEは従来のネットワーク接続サービスの枠を超え、基本的なネットワーク能力を継続的にアップグレードし、AIおよびインテリジェント・コンピューティング・ビジネスのレイアウトを包括的に拡大していきます。AIがネットワークを強化し、ネットワークがAIをサポートするという双方向の統合モデルを通じて、ZTEはAI時代に適合した新たなビジネスモデルを再構築し、ラテンアメリカのデジタル経済に新たな成長の勢いをもたらします。

AIを活用したネットワークのアップグレードに関して、ZTEはAIネイティブ・ネットワークのコンセプトを開拓し、ネットワーク効率を最大化しコストを最適化するために、すべてのネットワーク層とプロセスにAI機能を深く組み込んでいます。ワイヤレス・ネットワーク分野では、ZTEの新しい5G BBUはネイティブ・インテリジェント・コンピューティング機能を統合しており、ハードウェアとソフトウェア・リソースの全体的な効率を効果的に改善し、セルスループットを20％向上させました。同時に、Super-N高性能パワーアンプとAIインテリジェント最適化技術を組み合わせることで、機器のエネルギー消費量を38％削減しています。現在、この技術を搭載したAAUおよびRRU製品は、チリ、エクアドル、ボリビア、ブラジル、ペルーを含むラテンアメリカ数カ国で大規模に展開されており、これまでに37,000台以上が導入され、現地の事業者は年間数百万ドルの電気料金を節約し、効率的でグリーンかつインテリジェントなネットワークのアップグレードを実現しています。

AIネイティブ技術に基づくAIR Netの高度なインテリジェント・ネットワーク・ソリューションは、ネットワークの「自律走行」の商業展開を可能にし、オペレーターの運用・保守モデルを包括的に変革し、全体的なTCOを削減します。このソリューションはすでに世界各地で商業的に展開されています。現在、ZTEのインテリジェントネットワーク機能は、TM Forumから権威あるL4レベルの認証を取得しており、自社開発のエンタープライズ向けインテリジェントエージェント「Co-Claw」は社内で全面的に導入されています。これにより、ネットワークの自動化およびインテリジェンスレベルを継続的に向上させ、通信事業者が高度なインテリジェントネットワークへと移行するのを支援しています。

ラテンアメリカの複雑で多様なネットワーク環境に対応するため、ZTEは地域のデジタル・デバイドを埋めるシナリオベースのカバレッジ・ソリューションを導入し続けています。屋内では、ZTEはチリのMillicomと提携してQcellソリューションを展開し、ビル全体で安定したギガビット通信を実現しています。遠隔地の農村地域において、ZTEはブラジルの企業Claroと提携し、簡素化された農村向けネットワークソリューション「RuralPilot」を導入しています。本ソリューションは、低コストかつメンテナンスが容易であるため、広大なアマゾン地域におけるネットワークカバレッジの課題解決に貢献しています。ZTEはまた、ラテンアメリカのさまざまな地域やシナリオのネットワーク・ニーズに的確に対応する、幅広いホームカバレッジ・ソリューションも提供しています。

Chen Zhiping氏は、ZTEは今後もラテンアメリカ市場に根ざし、AIとネットワークの双方向の統合と革新を深め、グリーンで効率的かつインテリジェントなフルスタックICTソリューションを導入し続けることで、現地のオペレーターが戦略的な変革を完了し、従来の接続サービスプロバイダーからデジタル経済を実現するプロバイダーへとアップグレードし、あらゆるシナリオで産業と家庭のインテリジェントなニーズを包括的に満たし、ラテンアメリカにスマートで包括的かつ持続可能な新しいデジタルエコシステムを構築できるよう協力していくと述べています。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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