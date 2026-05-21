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日本生命グループ「MDV」が始動 新経営陣が決定
医療データの一元化を目指すメディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、以下「MDV」）は5月21日、日本生命保険相互会社（本社：大阪府中央区、東京本部：千代田区丸の内、以下「日本生命」）のグループの一員として、新経営陣の下で新たなスタートを切ることになりましたのでお知らせします。
MDVの株式は4月24日に東証プライム市場から上場廃止、日本生命はすでにMDV全株式を取得していました。MDVは5月21日に臨時取締役会を開催し、新経営陣が決定しました。
＝新経営陣＝
代表取締役社長 中村正樹
代表取締役副社長 飛田知明
専務取締役 浅見修二
取締役 柳澤卓二
同 増山尚志（非常勤）
同 松井慎悟（同）
同 宮下雄一（同）
監査役 矢野美佳（常勤）
同 松永陽介（非常勤）
同 郄木政秋（同）
同 林田健太郎 （同）
【中村 正樹】
2004年3月に九州工業大学卒業、2007年10月にMDVに入社。
医療機関の経営支援システムの企画やデータ利活用サービス事業の拡大に貢献、2018年3月に取締役に就任。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン広報室 担当：君塚、赤羽、汲田
携帯電話：080‐9023‐1506 MAIL：pr@mdv.co.jp
関連リンク
社長挨拶
https://www.mdv.co.jp/company/greeting.html
MDVの株式は4月24日に東証プライム市場から上場廃止、日本生命はすでにMDV全株式を取得していました。MDVは5月21日に臨時取締役会を開催し、新経営陣が決定しました。
代表取締役社長 中村正樹
代表取締役副社長 飛田知明
専務取締役 浅見修二
取締役 柳澤卓二
同 増山尚志（非常勤）
同 松井慎悟（同）
同 宮下雄一（同）
監査役 矢野美佳（常勤）
同 松永陽介（非常勤）
同 郄木政秋（同）
同 林田健太郎 （同）
【中村 正樹】
2004年3月に九州工業大学卒業、2007年10月にMDVに入社。
医療機関の経営支援システムの企画やデータ利活用サービス事業の拡大に貢献、2018年3月に取締役に就任。
【社長挨拶】
https://www.mdv.co.jp/company/greeting.html
今後、日本生命グループとして新体制が動き出しますが、2003年8月20日の創業以来の理念を貫きながら、日本生命グループが目指す「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」の実現に向け、同グループの一員として取り組みます。
MDVのサービスを通じた病院メリットの最大化、医療ビッグデータの活用による患者・国民メリットの創出に引き続き尽力することで、地域の健康を支える病院をサポートし、地域の人々が健康で安心した暮らしを送れる社会の維持・発展に貢献してまいります。
■医療ビッグデータの実患者数は6000万人超
MDVは創業以来、経営支援システムを提供する病院との信頼関係を築き、匿名加工した診療データをお預かりしています。独自のノウハウでデータクレンジングを施した国内最大規模の医療ビッグデータを構築してきました。そのデータの実患者数は2026年4月末時点で6,121万人に達しています。
https://www.mdv.co.jp/company/greeting.html
今後、日本生命グループとして新体制が動き出しますが、2003年8月20日の創業以来の理念を貫きながら、日本生命グループが目指す「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」の実現に向け、同グループの一員として取り組みます。
MDVのサービスを通じた病院メリットの最大化、医療ビッグデータの活用による患者・国民メリットの創出に引き続き尽力することで、地域の健康を支える病院をサポートし、地域の人々が健康で安心した暮らしを送れる社会の維持・発展に貢献してまいります。
■医療ビッグデータの実患者数は6000万人超
MDVは創業以来、経営支援システムを提供する病院との信頼関係を築き、匿名加工した診療データをお預かりしています。独自のノウハウでデータクレンジングを施した国内最大規模の医療ビッグデータを構築してきました。そのデータの実患者数は2026年4月末時点で6,121万人に達しています。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン広報室 担当：君塚、赤羽、汲田
携帯電話：080‐9023‐1506 MAIL：pr@mdv.co.jp
関連リンク
社長挨拶
https://www.mdv.co.jp/company/greeting.html