日本生命グループ「MDV」が始動　新経営陣が決定











【社長挨拶】今後、日本生命グループとして新体制が動き出しますが、2003年8月20日の創業以来の理念を貫きながら、日本生命グループが目指す「誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会」の実現に向け、同グループの一員として取り組みます。MDVのサービスを通じた病院メリットの最大化、医療ビッグデータの活用による患者・国民メリットの創出に引き続き尽力することで、地域の健康を支える病院をサポートし、地域の人々が健康で安心した暮らしを送れる社会の維持・発展に貢献してまいります。■医療ビッグデータの実患者数は6000万人超MDVは創業以来、経営支援システムを提供する病院との信頼関係を築き、匿名加工した診療データをお預かりしています。独自のノウハウでデータクレンジングを施した国内最大規模の医療ビッグデータを構築してきました。そのデータの実患者数は2026年4月末時点で6,121万人に達しています。