森トラストグループ　2026年3月期 業績報告









森トラストグループ 連結業績









2026年3月期の業績ハイライト「賃貸関係事業」は、東京都心5区の大規模オフィスビル*1の空室率が半年以上にわたって1％台前半で推移する*2などオフィスビルへの強い需要が続く中、「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」の新規稼働ならびに既存オフィスビルの高稼働により、前期比5%増で4期連続過去最高となる1,021億円の営業収益となりました。（*1大規模オフィスビル：フロア面積200坪以上の賃貸オフィスビル *2出所：三幸エステート）「ホテル関係事業」は、2024年に続き2年連続で訪日客数・訪日消費額の両方で過去最高を記録したインバウンドの盛況を背景に、シティホテル、リゾートホテルともに高水準の稼働率と客室平均単価を記録しました。前期に続き東京のラグジュアリーホテルが好調だったほか、昨年11月に取得した米国・マンハッタン所在のラグジュアリーライフスタイルホテル「エクイノックス・ホテル」および老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」を運営する株式会社浅野屋の収益寄与もあり、前期比13%増で4期連続過去最高となる905億円の営業収益となりました。「不動産販売事業」は、エスリード株式会社によるマンション分譲が引き続き好調に推移し、前期比17%増となる1,004億円の営業収益を計上しました。「その他事業」は、「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」の入居工事などによる収益伸長により、前期比41%増となる279億円の営業収益となりました。上記の結果、営業収益は過去最高の3,210億円、営業利益は605億円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は392億円となりました。