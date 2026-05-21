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森トラストグループ 2026年3月期 業績報告
森トラスト株式会社、森トラスト・ビルマネジメント株式会社、森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社など、森トラストグループ50社（森トラスト、連結対象子会社44社、持分法適用関連会社5社）の2026年3月期連結業績をお知らせします。
[森トラストグループ 連結業績] （2025年4月1日〜2026年3月31日）
2026年3月期は、営業収益が過去最高となる3,210億円（前期比：14％増）、営業利益は605億円（前期比：12％増）となりました。好調なオフィス賃貸需要を背景に、新たに稼働した「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」ならびに既存オフィスビルの高稼働、インバウンド需要の取り込みによる国内ホテルの好調等により、賃貸関係収益・ホテル関係収益ともに過去最高となりました。
経常利益は645億円（前期比：7％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は392億円（前期比：6％増）となりました。
2027年3月期の予測では、営業収益は3期連続過去最高となる3,470億円（前期比：8％増）を見込んでおります。また、営業利益は700億円（前期比：15％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は350億円（前期比:10％減）となる見込みです。
2026年3月期の業績ハイライト
「賃貸関係事業」は、東京都心5区の大規模オフィスビル*1の空室率が半年以上にわたって1％台前半で推移する*2などオフィスビルへの強い需要が続く中、「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」の新規稼働ならびに既存オフィスビルの高稼働により、前期比5%増で4期連続過去最高となる1,021億円の営業収益となりました。（*1大規模オフィスビル：フロア面積200坪以上の賃貸オフィスビル *2出所：三幸エステート）
「ホテル関係事業」は、2024年に続き2年連続で訪日客数・訪日消費額の両方で過去最高を記録したインバウンドの盛況を背景に、シティホテル、リゾートホテルともに高水準の稼働率と客室平均単価を記録しました。前期に続き東京のラグジュアリーホテルが好調だったほか、昨年11月に取得した米国・マンハッタン所在のラグジュアリーライフスタイルホテル「エクイノックス・ホテル」および老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」を運営する株式会社浅野屋の収益寄与もあり、前期比13%増で4期連続過去最高となる905億円の営業収益となりました。
「不動産販売事業」は、エスリード株式会社によるマンション分譲が引き続き好調に推移し、前期比17%増となる1,004億円の営業収益を計上しました。
「その他事業」は、「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」の入居工事などによる収益伸長により、前期比41%増となる279億円の営業収益となりました。
上記の結果、営業収益は過去最高の3,210億円、営業利益は605億円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は392億円となりました。
2027年3月期の業績予測
「賃貸関係事業」は、「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」の通期稼働、および米国・マンハッタン所在の大規模複合ビル「35ハドソンヤード」の通期の収益寄与により、5期連続過去最高となる1,200億円の営業収益を見込んでいます。
「ホテル関係事業」は、既存ホテルの堅調な稼働と新規開業した「1 Hotel Tokyo」の収益寄与、さらには、米国・マンハッタンの「エクイノックス・ホテル」の通期の収益寄与により、5期連続過去最高となる1,000億円の営業収益を見込んでいます。
「不動産販売事業」は、住宅分譲事業中心に1,000億円の営業収益を、「その他事業」は270億円の営業収益をそれぞれ見込んでいます。
上記の結果、2027年3月期の業績は、営業収益は3期連続過去最高となる3,470億円、営業利益は700億円、親会社株主に帰属する当期純利益は350億円となる見込みです。
その他詳細情報は、下記URLをご参照ください。
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260521/
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関するお問い合わせ先＞
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部 担当：石橋
TEL：03-6435-8433 MAIL：koho@mori-trust.co.jp
関連リンク
プレスリリースURL
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[森トラストグループ 連結業績] （2025年4月1日〜2026年3月31日）
2026年3月期は、営業収益が過去最高となる3,210億円（前期比：14％増）、営業利益は605億円（前期比：12％増）となりました。好調なオフィス賃貸需要を背景に、新たに稼働した「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」ならびに既存オフィスビルの高稼働、インバウンド需要の取り込みによる国内ホテルの好調等により、賃貸関係収益・ホテル関係収益ともに過去最高となりました。
2027年3月期の予測では、営業収益は3期連続過去最高となる3,470億円（前期比：8％増）を見込んでおります。また、営業利益は700億円（前期比：15％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は350億円（前期比:10％減）となる見込みです。
2026年3月期の業績ハイライト
「賃貸関係事業」は、東京都心5区の大規模オフィスビル*1の空室率が半年以上にわたって1％台前半で推移する*2などオフィスビルへの強い需要が続く中、「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」の新規稼働ならびに既存オフィスビルの高稼働により、前期比5%増で4期連続過去最高となる1,021億円の営業収益となりました。（*1大規模オフィスビル：フロア面積200坪以上の賃貸オフィスビル *2出所：三幸エステート）
「ホテル関係事業」は、2024年に続き2年連続で訪日客数・訪日消費額の両方で過去最高を記録したインバウンドの盛況を背景に、シティホテル、リゾートホテルともに高水準の稼働率と客室平均単価を記録しました。前期に続き東京のラグジュアリーホテルが好調だったほか、昨年11月に取得した米国・マンハッタン所在のラグジュアリーライフスタイルホテル「エクイノックス・ホテル」および老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」を運営する株式会社浅野屋の収益寄与もあり、前期比13%増で4期連続過去最高となる905億円の営業収益となりました。
「不動産販売事業」は、エスリード株式会社によるマンション分譲が引き続き好調に推移し、前期比17%増となる1,004億円の営業収益を計上しました。
「その他事業」は、「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」の入居工事などによる収益伸長により、前期比41%増となる279億円の営業収益となりました。
上記の結果、営業収益は過去最高の3,210億円、営業利益は605億円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は392億円となりました。
2027年3月期の業績予測
「賃貸関係事業」は、「東京ワールドゲート赤坂 赤坂トラストタワー」の通期稼働、および米国・マンハッタン所在の大規模複合ビル「35ハドソンヤード」の通期の収益寄与により、5期連続過去最高となる1,200億円の営業収益を見込んでいます。
「ホテル関係事業」は、既存ホテルの堅調な稼働と新規開業した「1 Hotel Tokyo」の収益寄与、さらには、米国・マンハッタンの「エクイノックス・ホテル」の通期の収益寄与により、5期連続過去最高となる1,000億円の営業収益を見込んでいます。
「不動産販売事業」は、住宅分譲事業中心に1,000億円の営業収益を、「その他事業」は270億円の営業収益をそれぞれ見込んでいます。
上記の結果、2027年3月期の業績は、営業収益は3期連続過去最高となる3,470億円、営業利益は700億円、親会社株主に帰属する当期純利益は350億円となる見込みです。
その他詳細情報は、下記URLをご参照ください。
https://www.mori-trust.co.jp/news/2026/20260521/
本件に関するお問合わせ先
＜本件に関するお問い合わせ先＞
森トラスト株式会社 広報・マーケティング部 担当：石橋
TEL：03-6435-8433 MAIL：koho@mori-trust.co.jp
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