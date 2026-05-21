【建設業界向け】外国人採用で失敗しないための「5つのステップ」とは？導入から定着までの成功プロセスを徹底解説したホワイトペーパーを無料公開
建設業の外国人派遣サービスを提供するZIN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：児玉北斗）は、
この度、「外国人採用で失敗しないための5つのステップ ～他社との違いで分かる安心サポートガイド～」を公開いたしました 。
本資料では、建設現場での外国人採用を「数合わせ」に終わらせず、長期的に活躍する戦力へと変えるために必要な5つの重要プロセスを詳しく解説しています 。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350009/images/bodyimage1】
〇背景
近年、建設業界において外国人採用は有効な手段となっていますが、採用後に「思っていたのと違う」というミスマッチが起きるケースも少なくありません 。
こうした課題の多くは、企業の「採用設計不足」に起因しています 。
当社ではこれまで多くの現場を支援してまいりましたが、自社完結にこだわらず外部支援を賢く活用することで、
現場の負担を最小限に抑えながら成功を収めるための「正しい段取り」を広めるべく、本資料を公開いたしました 。
〇本ホワイトペーパーの特徴
本資料では、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。
・ミスマッチを防ぐ「目的の明確化」
採用の目的を明確にし、事業成長につながる人材活用の考え方を解説。
・不法就労リスクを避ける「在留資格の理解」
建設業界特有の制度や、押さえるべき重要ポイントを整理。
・現場の負担を軽減する「役割分担」
現場と外部支援の最適な連携方法を紹介。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
〇会社概要
企業名：ZIN株式会社
代表者：代表取締役社長 児玉 北斗
資本金：5,000万円
所在地：東京都中央区日本橋本石町4-5-3 三泉トラスト日本橋ビル 3F
会社HP：https://zij.jp/
〇本件に関するお問い合わせ先
ZIN株式会社 エンジニアリング事業部
TEL：03-6262-9952
Mail：engineer@zij.jp
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
配信元企業：ZIN株式会社
この度、「外国人採用で失敗しないための5つのステップ ～他社との違いで分かる安心サポートガイド～」を公開いたしました 。
本資料では、建設現場での外国人採用を「数合わせ」に終わらせず、長期的に活躍する戦力へと変えるために必要な5つの重要プロセスを詳しく解説しています 。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350009/images/bodyimage1】
〇背景
近年、建設業界において外国人採用は有効な手段となっていますが、採用後に「思っていたのと違う」というミスマッチが起きるケースも少なくありません 。
こうした課題の多くは、企業の「採用設計不足」に起因しています 。
当社ではこれまで多くの現場を支援してまいりましたが、自社完結にこだわらず外部支援を賢く活用することで、
現場の負担を最小限に抑えながら成功を収めるための「正しい段取り」を広めるべく、本資料を公開いたしました 。
〇本ホワイトペーパーの特徴
本資料では、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。
・ミスマッチを防ぐ「目的の明確化」
採用の目的を明確にし、事業成長につながる人材活用の考え方を解説。
・不法就労リスクを避ける「在留資格の理解」
建設業界特有の制度や、押さえるべき重要ポイントを整理。
・現場の負担を軽減する「役割分担」
現場と外部支援の最適な連携方法を紹介。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
〇会社概要
企業名：ZIN株式会社
代表者：代表取締役社長 児玉 北斗
資本金：5,000万円
所在地：東京都中央区日本橋本石町4-5-3 三泉トラスト日本橋ビル 3F
会社HP：https://zij.jp/
〇本件に関するお問い合わせ先
ZIN株式会社 エンジニアリング事業部
TEL：03-6262-9952
Mail：engineer@zij.jp
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