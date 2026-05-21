プルーフポイント社のパートナーアワード「サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー」を6年連続受賞
JTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：為田 光昭、以下「JTP」）は、日本プルーフポイント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 健、以下「プルーフポイント」）が2026年5月14日に開催した「Proofpoint Partners’ Day 2026」において、「サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞 データセキュリティ部門」を受賞しましたことをお知らせします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350011/images/bodyimage1】
「Proofpoint Partners’ Day 2026」では、プルーフポイント社製品の普及拡大に貢献した8社のパートナー企業が表彰されました。JTPは、「Proofpoint ITM」における豊富な導入・運用支援実績、ならびにお客様の課題に寄り添った提案活動が高く評価され、6年連続の「サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞」の受賞に至りました。
JTPはこれまで内部脅威対策ソリューションである「Proofpoint ITM」を活用したセキュリティ対策の導入支援や運用支援を通じて、多くのお客様の情報資産保護とセキュリティ強化に貢献してまいりました。特に、データ保護や情報漏えい対策に関する知見、ならびに継続的なサポート体制が評価され、今回の受賞につながりました。
さらに、当社社員においても、エンタープライズ企業に向けて「Proofpoint ITM」の導入から運用に至るまで一貫してサポートを実施し、内部不正の解像度向上に寄与、追加ライセンスや機能の導入に繋げたケースを評価され、「Proofpoint Partner SE Award 2026 Hospitality Hero SE」を受賞しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350011/images/bodyimage2】
■Proofpoint ITMについて
「Proofpoint ITM (Insider Threat Management)」は、プルーフポイントが提供する最先端の内部脅威対策ソリューションです。本サービスは、ユーザーのアクティビティとデータの移動を関連づけてリアルタイムに分析し、過失や不正行為によるリスクが発生する前に注意喚起することで、インシデントを未然に防ぎ、組織の安全性を確保します。
プルーフポイントの「人とAIエージェントを中心としたアプローチ」に基づき、「Proofpoint ITM」はデータ損失や不正行為、ブランド価値の損失から組織を守ります。
■JTPのセキュリティ関連サービス
JTPでは、企業のセキュリティリスクを総合的に評価し、予防型の対策を支援するソリューション「RedLens」を提供し、「ガバナンス」「特定」「防御」の3つの領域から、サイバー攻撃の標的となりにくい組織づくりを支援します。
「防御」の領域では、「Proofpoint ITM」やセキュリティ教育プラットフォーム「Proofpoint ZenGuide」等のソリューションの導入・運用支援を展開しており、これまでに大手企業を中心とした多くのお客様にご利用いただき、高い評価を得てきました。
今後もJTPは、RedLensのセキュリティサービスを拡充し、多層的な支援を通じて企業の持続的な成長と事業運営に貢献してまいります。
詳しくは、下記のWebページをご確認ください。
RedLens セキュリティソリューション
https://solution.jtp.co.jp/service/security-redlens
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350011/images/bodyimage1】
「Proofpoint Partners’ Day 2026」では、プルーフポイント社製品の普及拡大に貢献した8社のパートナー企業が表彰されました。JTPは、「Proofpoint ITM」における豊富な導入・運用支援実績、ならびにお客様の課題に寄り添った提案活動が高く評価され、6年連続の「サービスパートナー・オブ・ザ・イヤー賞」の受賞に至りました。
JTPはこれまで内部脅威対策ソリューションである「Proofpoint ITM」を活用したセキュリティ対策の導入支援や運用支援を通じて、多くのお客様の情報資産保護とセキュリティ強化に貢献してまいりました。特に、データ保護や情報漏えい対策に関する知見、ならびに継続的なサポート体制が評価され、今回の受賞につながりました。
さらに、当社社員においても、エンタープライズ企業に向けて「Proofpoint ITM」の導入から運用に至るまで一貫してサポートを実施し、内部不正の解像度向上に寄与、追加ライセンスや機能の導入に繋げたケースを評価され、「Proofpoint Partner SE Award 2026 Hospitality Hero SE」を受賞しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350011/images/bodyimage2】
■Proofpoint ITMについて
「Proofpoint ITM (Insider Threat Management)」は、プルーフポイントが提供する最先端の内部脅威対策ソリューションです。本サービスは、ユーザーのアクティビティとデータの移動を関連づけてリアルタイムに分析し、過失や不正行為によるリスクが発生する前に注意喚起することで、インシデントを未然に防ぎ、組織の安全性を確保します。
プルーフポイントの「人とAIエージェントを中心としたアプローチ」に基づき、「Proofpoint ITM」はデータ損失や不正行為、ブランド価値の損失から組織を守ります。
■JTPのセキュリティ関連サービス
JTPでは、企業のセキュリティリスクを総合的に評価し、予防型の対策を支援するソリューション「RedLens」を提供し、「ガバナンス」「特定」「防御」の3つの領域から、サイバー攻撃の標的となりにくい組織づくりを支援します。
「防御」の領域では、「Proofpoint ITM」やセキュリティ教育プラットフォーム「Proofpoint ZenGuide」等のソリューションの導入・運用支援を展開しており、これまでに大手企業を中心とした多くのお客様にご利用いただき、高い評価を得てきました。
今後もJTPは、RedLensのセキュリティサービスを拡充し、多層的な支援を通じて企業の持続的な成長と事業運営に貢献してまいります。
詳しくは、下記のWebページをご確認ください。
RedLens セキュリティソリューション
https://solution.jtp.co.jp/service/security-redlens
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
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E-mail：pr@jtp.co.jp
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