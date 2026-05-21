【矢野経済研究所プレスリリース】バイオスティミュラント市場に関する調査を実施（2026年） ガイドラインの策定や気候変動対策等で注目を集めるバイオスティミュラント市場
株式会社矢野経済研究所（代表取締役社長：水越 孝）は、国内におけるバイオスティミュラントを調査し、市場規模、参入企業の動向、および将来展望を明らかにした。
1.市場概況
バイオスティミュラント製品の2024年度の国内市場規模は、メーカー出荷金額ベース（国内流通分）で80億4,000万円と推計した。
国内では農業従事者数、農業経営体数が減少する中、農業経営体の大規模化が進んでいる（データ出所：農林水産省）。また、国内外では平均気温の上昇などの気候変動が起きており、農業への影響も懸念されている。さらに、肥料価格の高騰により効率的な施肥が求められている。
日本国内では、長らくバイオスティミュラントに該当する資材の定義化はされていなかったが、2025年5月30日に農林水産省が「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定し、同ガイドラインにバイオスティミュラントの定義が定められた。
このような環境変化や市場変化に対応する資材であると同時に、ガイドライン等の制定により、バイオスティミュラント市場は現在注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350016/images/bodyimage1】
2.注目トピック～ガイドラインや基準が策定・公表される
2025年5月30日に農林水産省消費・安全局は、「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定した。
同ガイドラインは、「バイオスティミュラントの定義」「効果・使用に係る表示」「安全性の確認」を中心とした項目からなる。
この中で、効果・使用に係る表示においては、バイオスティミュラントの表示方法や、根拠情報の確認について記載している。特に根拠情報の確認では、栽培試験内容について記載されている。
なお、バイオスティミュラントの関連団体も、基準を策定・公表した。
3.将来展望
国内におけるバイオスティミュラント市場は今後も拡大し続け、2026年度はメーカー出荷金額ベース（国内流通分）で91億6,000万円、2030年度には122億4,000万円に達するとみられる。
今後は気候変動への対応や、肥料価格高騰による肥料の使用効果の向上等を目的に導入する生産者が増加することから、市場は拡大していくものと予測する。
※掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/4122
調査要綱
1.調査期間： 2025年11月～2026年4月
2.調査対象： バイオスティミュラント等製造・販売企業、研究機関、関連官公庁・協会団体等
3.調査方法： 当社専門研究員による直接面談、電話・e-mail等によるヒアリング調査および文献調査併用
4.発刊日：2026年4月27日
お問い合わせ
⇒プレスリリースの内容や引用についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。
株式会社矢野経済研究所 マーケティング本部 広報チーム
https://www.yano.co.jp/contact/contact.php/press
株式会社矢野経済研究所
https://www.yano.co.jp/
配信元企業：株式会社矢野経済研究所
1.市場概況
バイオスティミュラント製品の2024年度の国内市場規模は、メーカー出荷金額ベース（国内流通分）で80億4,000万円と推計した。
国内では農業従事者数、農業経営体数が減少する中、農業経営体の大規模化が進んでいる（データ出所：農林水産省）。また、国内外では平均気温の上昇などの気候変動が起きており、農業への影響も懸念されている。さらに、肥料価格の高騰により効率的な施肥が求められている。
日本国内では、長らくバイオスティミュラントに該当する資材の定義化はされていなかったが、2025年5月30日に農林水産省が「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定し、同ガイドラインにバイオスティミュラントの定義が定められた。
このような環境変化や市場変化に対応する資材であると同時に、ガイドライン等の制定により、バイオスティミュラント市場は現在注目を集めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350016/images/bodyimage1】
2.注目トピック～ガイドラインや基準が策定・公表される
2025年5月30日に農林水産省消費・安全局は、「バイオスティミュラントの表示等に係るガイドライン」を策定した。
同ガイドラインは、「バイオスティミュラントの定義」「効果・使用に係る表示」「安全性の確認」を中心とした項目からなる。
この中で、効果・使用に係る表示においては、バイオスティミュラントの表示方法や、根拠情報の確認について記載している。特に根拠情報の確認では、栽培試験内容について記載されている。
なお、バイオスティミュラントの関連団体も、基準を策定・公表した。
3.将来展望
国内におけるバイオスティミュラント市場は今後も拡大し続け、2026年度はメーカー出荷金額ベース（国内流通分）で91億6,000万円、2030年度には122億4,000万円に達するとみられる。
今後は気候変動への対応や、肥料価格高騰による肥料の使用効果の向上等を目的に導入する生産者が増加することから、市場は拡大していくものと予測する。
※掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/4122
調査要綱
1.調査期間： 2025年11月～2026年4月
2.調査対象： バイオスティミュラント等製造・販売企業、研究機関、関連官公庁・協会団体等
3.調査方法： 当社専門研究員による直接面談、電話・e-mail等によるヒアリング調査および文献調査併用
4.発刊日：2026年4月27日
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