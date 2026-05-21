株式会社ジーンクエスト(本社：東京都港区、代表取締役：岩田 修)は、株式会社ユーグレナ(本社：東京都港区、代表取締役社長：出雲 充)と共同で、ユーグレナ含有食品の味や香りの感じ方や嗜好性の個人差と遺伝子多型についての調査結果を、「第80回 日本栄養・食糧学会大会(開催地：サンポート高松)」で発表しました。









◆本研究のポイント

・ユーグレナ含有食品に対する味や香りの感じ方(以下、風味知覚)や嗜好性に個人差が存在し、その要因についてアンケートや遺伝子データをもとに探索を行った。

・探索の結果、風味知覚の個人差に関連する嗅覚受容体遺伝子の候補を抽出した。

・特定した嗅覚受容体遺伝子のタイプをもとに、嗜好性の高い集団の予測や喫食方法の設計・提案ができる可能性が示された。

・本研究で用いたゲノム情報やアンケートを活用する調査手法は、特定の食品に限らず、幅広い食品素材に応用できる可能性があり、遺伝的な要因に起因する個人の風味知覚に応じた食習慣形成に対する理解や食品開発などへの応用が期待される。









◆研究の背景と目的

ユーグレナ含有食品について、その風味の感じ方は様々であり、嗜好性に個人差があることが分かっていましたが、その理由は十分に解明されていませんでした。そこで、定量的および科学的なアプローチをもとに、感じ方や嗜好性の個人差が生じる要因の探索を行いました。









◆調査内容

株式会社ジーンクエストもしくは株式会社ユーグレナの遺伝子検査サービスのユーザーの中で研究同意をいただいた方に、ユーグレナ含有食品として「からだにユーグレナ グリーンパウダー 乳酸菌」を食べていただきました。その後、味覚や嗅覚に影響があると考えられる普段の食習慣、実際にユーグレナ含有食品を食べた際の味や香りの感じ方についてのアンケートを行い、約1,000名の方からの回答をいただきました。得られたアンケート回答と遺伝子情報を用いて、データ解析を実施しました。









◆調査結果

今回の調査の結果に関して、風味知覚のタイプ分けを、クラスタリング解析により実施したところ、6つの感じ方のタイプに分かれることが分かり、この結果からも感じ方の個人差が大きいことが分かりました。





表1. ユーグレナ含有食品の感じ方のタイプ分け結果





続いて、風味知覚の個人差に関連する遺伝子があるかどうか探索しました。風味は、味20％、香り80％で構成されることから、香りが及ぼす影響が大きいと考え、嗅覚受容体遺伝子に注目し、嗅覚受容体遺伝子の配列に強い影響のある遺伝子変異との関連を調べたところ、以下表に示す遺伝子が関連候補として見出されました(表2)。





表2. ユーグレナ含有食品の感じ方と関連が示唆された嗅覚受容体遺伝子





これらの嗅覚受容体遺伝子を起点として、嗜好性の高い集団の予測や喫食方法の設計・提案につながることが期待されます。

今回の調査は探索的な研究であるため、引き続き追加の調査を行っていく予定です。一方で、まだ機能が分かっていない嗅覚受容体遺伝子が多い中で、様々な風味に関連する遺伝子をスクリーニングすることができた点は、嗅覚受容体遺伝子のメカニズムの解明や食品素材の理解につながる研究成果であったと考えられます。

本研究で用いた調査手法は、特定の食品に限らず、飲料・健康食品・加工食品など幅広い分野に応用可能です。従来のアンケートや嗜好調査だけでは捉えきれなかった“生理的な感じ方の違い”を、遺伝子情報を用いて定量的に評価できる点が本研究の特徴です。本手法により、「どのような人がその食品を好むか」を事前に推定することが可能となり、商品設計やターゲット設計への応用が期待されます。









■企業情報

社名 ： 株式会社ジーンクエスト

所在地 ： 東京都港区芝五丁目29番11号 G-BASE田町

設立 ： 2013年6月20日

資本金 ： 110,000千円(資本準備金含む)

代表者 ： 代表取締役 岩田 修

事業内容： 個人向け遺伝子解析事業

URL ： https://genequest.jp/









■ジーンクエストリサーチについて

「ジーンクエストリサーチ」は、国内外の企業、研究者等と連携し、主に遺伝子解析キットを通じて蓄積されたゲノムデータを活用し、遺伝子多型と体質、疾患に関する幅広い研究に取り組んでおります。研究活用に関して同意が得られたユーザーのデータを匿名化し、倫理審査委員会により情報の取扱い、提携先における利用目的等の承認を受けた上で、研究活用します。今後も、共同研究パートナー企業、研究者とともに、サービスと研究のシナジーを創出し、新たな価値の創出を目指し実現してまいります。当社では、共同研究の研究者、パートナー企業様を広く募集しております。

ジーンクエストリサーチURL： https://genequest.jp/forbiz/