株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にある「ハローキティ」の施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた新作グッズ4種類を6月1日（月）より 公式オンラインショップにて販売開始いたします。 URL：https://awaji-resort.com/online_shop/

今回オンラインショップに登場するのは、店舗でも大人気の可愛すぎるグッズ4種類。乙姫や人魚の姿のハローキティがデザインされた『珪藻土コースター』は、吸水性に優れ、おうち時間を可愛く彩ります。さらに、海の世界感をピンクとブルーの2色展開で表現した『クリアファイル』は、学校やオフィスでも気分があるデザインに。様々な表情のハローキティが描かれている6種類展開のキーホルダー『Blistaz（ブリスタズ）』は、カバンやポーチなどにつければ存在感抜群。2色展開の『マスキングテープ』は、大切な人へのお手紙に添えてもとてもかわいいデザインです！ また、オンラインショップでは、「HELLO KITTY SMILE」限定の乙姫の衣装を着たハローキティがデザインされたマスキングテープや、オリジナル名刺ケース、オリジナルパジャマ、HELLO KITTY APPLE HOUSE限定のオリジナルTシャツ、HELLO KITTY SHOW BOX限定のおすわりトランペットぬいぐるみなど、人気商品が勢ぞろい！ ハローキティスマイルの世界観を、日常の中でもお楽しみくださいませ。

■『公式オンラインショップ 販売開始』 概要

販売開始： 6月1日（月） 内容： 珪藻土コースター 全2種／880円 クリアファイル 全2種／330円 Blistaz（ブリスタズ） 全６種／825円 マスキングテープ 2個入り／990円 ※全て税込価格 場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1） URL： https://awaji-resort.com/online_shop/ お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

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