フランス産A.O.P.認定発酵バター＜エシレ＞を使ったヴィエノワズリやオリジナル スイーツを販売する、“バターのアトリエ” エシレ・ラトリエ デュ ブールでは、人気の「マカロン・オ・ブール・エシレ」の季節限定商品として、「マカロン・オ・ブール・エシレ シトロン」を2026年6月1日（月）から発売いたします。

バターのコクにレモンの酸味を重ねた爽やかなマカロン

エシレ バターの魅力を最大限に引き出した、エシレ・ラトリエ デュ ブールで人気の「マカロン・オ・ブール・エシレ」に季節限定の新作「マカロン・オ・ブール・エシレ シトロン」が登場します。 バターをイメージした白色のコック（生地）に、レモン果皮とレモン ピューレを合わせたバタークリームをたっぷりとサンド。仕上げに黄色のコックを砕いて表面にあしらい、彩りを加えました。濃厚でありながらも、レモンの酸味が後味を軽やかに引き締め、暑い季節にも心地よく楽しめる味わいです。 単品でのご購入はもちろん、6個入ギフトにも詰め合わせできるため、季節の贈りものとしてもおすすめです。初夏の訪れとともに、爽やかな柑橘の香りと味わいをご堪能ください。

商品概要

商品名：マカロン・オ・ブール・エシレ シトロン 価格：432円（税込） 消費期限：販売日の翌々日まで ※要冷蔵 ※「マカロン・オ・ブール・エシレ 6個入ギフト」にもお詰め合わせ可能です。 ※本商品発売中は、「マカロン・オ・ブール・エシレ ピスターシュ」は休売いたします。

ÉCHIRÉ L’Atelier du Beurre（エシレ・ラトリエ デュ ブール）

【住所】東京都港区虎ノ門5丁目9-1麻布台ヒルズ ガーデンプラザB1階 【営業時間・休業日】11:00～19:00(12/31～1/3まで休業、それ以外の休業日は麻布台ヒルズに準じます） 【アクセス】東京メトロ日比谷線神谷町駅直結

https://www.kataoka.com/echire/latelierdubeurre/

Instagram（＠echire.official.jp）では、ÉCHIRÉの世界観や季節限定商品など、さまざまな情報を発信してまいります。